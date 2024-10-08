Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья»

Сервис электронных подарков Giftery показал историю одного угрюмого маркетолога, который приехал в деревню для перезагрузки. Что скрывалось от молодого человека в глуши и жизни вдали от мегаполиса? Узнаете в нейрокомиксе команды.
Аркадий Юрлов, CMO сервиса электронных подарков Giftery:
Создание этого проекта было настоящим творческим экспериментом — мы решили проверить, сможет один человек вместе с ИИ заменить целую команду. Поэтому выбрали сотрудника, который проявил инициативу и взял на себя всю работу — и сценариста, и креатора, и дизайнера, и промпт-инженера.
Сюжет истории разворачивается таким образом, чтобы рекламировать деревню не напрямую, а через идею о том, что в тишине и отдалённости от шума мегаполиса человек может открыть для себя истинные желания. В деревне мы стремились создать атмосферу, где герои, а вместе с ними и читатели, могли бы остановиться и услышать свой внутренний голос.
На создание комикса ушло примерно 24 рабочих часа. Сперва были попытки создать единый стиль изображений с помощью вариаций промптов в MidJourney, но получались стилистически разные изображения.
Лицам персонажей пытались придать детальное описание, а также пробовали ссылаться на известных личностей. Например, изначально главный герой должен был быть похож на Эдварда Нортона, но нейросеть выдавала странные варианты:
В конечном итоге авторы пришли к тому, что идеальная структура промпта выглядит так:
- Внешность и особенности персонажа.
- Эмоции и действия.
- Окружение (город, интерьер, природа
и т. д.).
- Художественный стиль.
Чтобы прийти к генерации, которая устроила создателей, использовали параметр -chaos. Он позволяет регулировать, насколько конечные варианты могут отходить от изначального промта. Далее брали самые удачные и подходящие генерации с параметром —sref. Выстроить структуру сюжета и диалоги помог ChatGPT.