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Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья»

Как произошла переоценка жизни и причем тут колодец?

08.10.2024 5

Сервис электронных подарков Giftery показал историю одного угрюмого маркетолога, который приехал в деревню для перезагрузки. Что скрывалось от молодого человека в глуши и жизни вдали от мегаполиса? Узнаете в нейрокомиксе команды.

Аркадий Юрлов, CMO сервиса электронных подарков Giftery:

Создание этого проекта было настоящим творческим экспериментом — мы решили проверить, сможет один человек вместе с ИИ заменить целую команду. Поэтому выбрали сотрудника, который проявил инициативу и взял на себя всю работу — и сценариста, и креатора, и дизайнера, и промпт-инженера.

Сюжет истории разворачивается таким образом, чтобы рекламировать деревню не напрямую, а через идею о том, что в тишине и отдалённости от шума мегаполиса человек может открыть для себя истинные желания. В деревне мы стремились создать атмосферу, где герои, а вместе с ними и читатели, могли бы остановиться и услышать свой внутренний голос.

На создание комикса ушло примерно 24 рабочих часа. Сперва были попытки создать единый стиль изображений с помощью вариаций промптов в MidJourney, но получались стилистически разные изображения.

Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья» Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья» Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья»

Лицам персонажей пытались придать детальное описание, а также пробовали ссылаться на известных личностей. Например, изначально главный герой должен был быть похож на Эдварда Нортона, но нейросеть выдавала странные варианты:

Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья» Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья» Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья»

В конечном итоге авторы пришли к тому, что идеальная структура промпта выглядит так:

  • Внешность и особенности персонажа.
  • Эмоции и действия.
  • Окружение (город, интерьер, природа и т. д.).
  • Художественный стиль.

Чтобы прийти к генерации, которая устроила создателей, использовали параметр -chaos. Он позволяет регулировать, насколько конечные варианты могут отходить от изначального промта. Далее брали самые удачные и подходящие генерации с параметром —sref. Выстроить структуру сюжета и диалоги помог ChatGPT.

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