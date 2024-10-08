Нейрокомикс от Giftery: «В поисках счастья»

Аркадий Юрлов, CMO сервиса электронных подарков Giftery:

Создание этого проекта было настоящим творческим экспериментом — мы решили проверить, сможет один человек вместе с ИИ заменить целую команду. Поэтому выбрали сотрудника, который проявил инициативу и взял на себя всю работу — и сценариста, и креатора, и дизайнера, и промпт-инженера.

Сюжет истории разворачивается таким образом, чтобы рекламировать деревню не напрямую, а через идею о том, что в тишине и отдалённости от шума мегаполиса человек может открыть для себя истинные желания. В деревне мы стремились создать атмосферу, где герои, а вместе с ними и читатели, могли бы остановиться и услышать свой внутренний голос.

На создание комикса ушло примерно 24 рабочих часа. Сперва были попытки создать единый стиль изображений с помощью вариаций промптов в MidJourney, но получались стилистически разные изображения.