Нейрокомикс от агентства i.com: «Перформенок & честная реклама. Путешествие к истокам»

Агентство i.com решило показать в своем нейрокомиксе историю об одном креативщике, который устал от нагруженного бессмысленной рекламой мегаполиса и решил вернуться на время к истокам и навестить дедушку. Встреча помогла главному герою понять природу хороших кампаний.

Процесс создания

От обсуждения идеи до конечной реализации ушло около трех недель. Неделя — на создание и обсуждение сценария, неделя — на создание креативов и неделя потребовалась на финальную сборку и внесение правок.

Главный герой немного трансформировался по сравнению с прошлым комиксом, вырос, стал юным мужчиной, но, как и любому молодому человеку ему нужны ориентиры и идеалы — тут авторы выбрали более старших «товарищей», которые помогают и поддерживают персонажа в его путешествии.

Стиль определили как «русский Pixar», внесли долю отечественного колорита в узнаваемое направление.

Какие AI использовали в работе

Здесь команда перепробовала практически все: от уже привычных GPT, Midjourney и Шедеврума, до нового Flux.

Основные моменты и лайфхаки при работе с AI

Основные моменты не будут секретом и уникальным открытием, самое важное — хороший точный промт. Любую нейронку нужно направлять и самое главное — делать это правильно, так чтобы она поняла, что именно хотят авторы. В нужно порядке указывать важные детали.



Лайфхаки:

1. Использование примеров

В некоторые моменты, авторы использовали инструмент describe для описания созданного персонажа, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для уточнений деталей промта. Это помогло сделать больше ракурсов и вариантов персонажа, оставляя его в едином стиле и похожем на себя самого.

2. Комбинирование запросов

Экспериментируйте с комбинированием различных идей в одном запросе, чтобы получить уникальные и неожиданные результаты.

3. Практика и терпение

Как и в любом творческом процессе, практика играет ключевую роль. Не бойтесь пробовать новые идеи и подходы. Команда потратила ни один час, чтобы получить желаемый результат.

Примеры запросов

Авторы писали запросы как на английском, так и на русском языке.

Вот такой промт у команды был для сценария: Напиши сценарий к комиксу, обязательно разбей сюжетно по слайдам сценарий, не больше 15 слайдов. Сюжет: Главный персонаж, Перформенок, устав от города и рекламы в городе, а также фрода в этой рекламе, а еще эта реклама неактуальна и он подчеркивает это, затем он приезжает в деревню к своему деду, Перфославу. Проходя по деревне, Перформенок и Перфослав сталкиваются с дополнительными персонажами. Например, Дед Паша, у которого старая любимая телега, 100 детей и он никак не может достроить стену.

Как красный электрокар застревает по дороге в деревню, а ему на помощь приходит синий трактор. Также в сюжете надо делать упор на вывески магазина местного, в которой есть отсылка на современные маркетплейсы, почту, как известный поисковик, и огромное количество колонок с чистой водой, которые подразумевают в себе хорошие рекламные источники, свободные от фрода. По сюжету, когда приходит Перформенок к Перфославу, и жалуется на фрод и количество рекламы в городе, Перфослав достает альбом и придается ностальгии, в которой он раскрывает то, что раньше было меньше рекламы, Перфослав занимался рекламой и она была менее навязчивая. В конце Перформенок понимает, что в деревне хорошо.

А вот пример для промта персонажа: Create character in the mood of the is disappointment, He has short black hair with bangs hanging down over his eyes, wearing a brown jacket and carrying a backpack on one shoulder, in the style of Pixar, He holds a flyer with a fake advertisement in his hands. The hands are shown in close-up, the gaze is fixed on the leaflet

Участие человека в создании изображений

Дизайнер помогал собирать и адаптировать полученные картинки под комиксовую историю, давал рекомендации, в каких картинках лучше еще покрутить.

Также создатели отдельно генерили персонажей в разных ракурсах и затем вставляли в нужных местах на заранее сгенерированные фоны и пейзажи.

С помощью дизайнера агетство добавляло диалоги и тексты на изображения.

Неудачные попытки

И имя им — легион! Но самое забавное было с генерацией колонки. Нейронки вообще плохо понимает, что такое водная колонка, привычная нашему взгляду.

Илья Почуев, Programmatic Group Head: Для комикса старались использовать преимущественно отечественные нейросетевые модели, такие, как YandexART или Kandindsky от Сбер. Но даже отечественные модели не всегда переваривают отечественный же язык. Никто не мог подумать, что слайд с обычными деревенскими колонками, из которых мы пили детьми у бабушки в деревне, станет проблемой. Пришлось проводить лингвистический анализ, оказалось, что колонка — это гидрант. Этот кейс подтолкнул нас к использованию реверс-обработки изображений. Мы искали референсы по фото, а иногда и делали фото сами. Загружали фото в нейросеть и просили описать объект, чтобы понять, как "думает" нейросеть, какие промты будут особенно эффективны и приближены к желаемому результату.

Примеры

Запрос: три колонки с водой. Место — деревня. Стиль изображения: славянский комикс

Режим: генерация по тексту

Стиль: нет

Соотношение сторон: 16:9

Модель: Kandinsky 3.1

Негативный промпт: нет

Запрос: три водонапорные колонки. Место — деревня. Стиль изображения славянский комикс

Режим: генерация по тексту

Стиль: нет

Соотношение сторон: 1:1

Модель: Kandinsky 3.1

Негативный промпт: нет

Рекомендации тем, кто только хочет начать работать с AI

В целом, как и говорили ранее, прежде всего нужно запастись терпением. Пробуйте, изучайте, что пишут на профильных ресурсах, смотрите на уже готовые промты и результат других людей.

И не бойтесь ошибок. Получаться будет не с первого, и возможно, не с 10 раза, но в итоге вы обязательно получите желаемый результат.

Как команда оценила полученный опыт

Создание нейрокомикса стало невероятным опытом, который открыл новые горизонты в мире творчества и технологий. Этот проект не только позволил погрузиться в увлекательный процесс комбинирования искусства и искусственного интеллекта (не просто так везде искусство!), но и дал возможность экспериментировать с новыми формами повествования. Каждый этап — от разработки сюжета до визуализации — приносил всей команде огромное удовольствие и вдохновение.