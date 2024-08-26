Нейрокомикс от Magnetto.pro: «Солнечный ключ: притяжение счастья»

«Солнечный Ключ: Притяжение Счастья» — нейрокомикс от агентства Magnetto.pro — расскажет о том, как современные технологии могут стать ключом к возрождению традиционных сельских сообществ. Сюжет подчеркивает силу маркетинга и его способность оживлять забытые места. Через увлекательную историю комикс намекает, что даже в самых отдаленных уголках России можно найти новые пути к развитию и счастью с помощью цифровых инструментов.

Основная идея нейрокомикса «Солнечный Ключ: Притяжение Счастья» заключается в том, что современные технологии могут поспособствовать к возрождению и развитию традиционных сельских сообществ в России.

В центре сюжета — Дмитрий, собирательный образ сотрудника диджитал-агентства Magnetto.pro, который использует свои профессиональные навыки работы с Telegram и Telegram Ads, чтобы помочь бабушке вернуть жизнь в заброшенную деревню. Эта история о силе маркетинга, его способности привлекать внимание и создавать сообщества. Агентство хотело показать, как современные технологии, в частности, Telegram, могут помочь возродить забытые места.

Метафорой этой истории выступает образ магнита — древнего символа притяжения и гармонии, который также является логотипом компании Magnetto.pro. В комиксе он становится не только ключевым сюжетным элементом, но и олицетворением того, как технологии, грамотно примененные, способны «притягивать» людей, идеи и ресурсы, необходимые для возрождения российской глубинки. Комикс предлагает читателю самостоятельно ответить на вопрос: что же в итоге стало ключевым фактором успеха — технологии или магия?

При создании комикса команда вдохновилась стилями мультфильма «Аркейн», рисованными сериями в мультсериале «Любовь. Смерть. Роботы» и некоторой простотой рисовки и атмосферой из анимационного творчества Хаяо Миядзаки.

Комикс «Солнечный Ключ: Притяжение Счастья» был создан с использованием нейросетей: ChatGPT, DALL·E, MidJourney и Firefly. Общее время, затраченное на комикс, составило около полутора недель. На разработку было израсходовано: 15 часов генерации в MidJourney, месячный запас токенов в Photoshop и очень много запросов в ChatGPT и DALL·E.

Команда протестировала несколько нейросетей, включая Stable Diffusion. Это позволило понять, какая программа лучше справляется с различными аспектами задач.

Сначала были сгенерированы основные персонажи и сцены в MidJourney. Для создания завершенных кадров использовались специальные команды, позволяющие сохранить портретное сходство и единый стиль. Иногда приходилось прибегать к DALL·E, когда MidJourney не справлялась с расположением камеры и ракурсом. После создания основных иллюстраций была проведена доработка — очистка изображений от артефактов и масштабирование в Photoshop с помощью нейросети Firefly. На финальном этапе дизайнерам оставалось только добавить текст и расположить кадры.