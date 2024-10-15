Нейрокомикс от GetBlogger «Деревенские хроники: Сокровища деревни Безблогерка»

Существует множество стереотипов о том, что для того чтобы стать классным блогером и зарабатывать на рекламе — нужна идеальная картинка и роскошная жизнь. В комиксе авторы решили разрушить этот миф! Приезжая в село «Безблогерка» главная героиня Шаркира поражается талантами и мастерством местных жителей. Она помогает им раскрыть свои таланты, и доказывает, что даже в самых удалённых уголках есть возможность для творчества и заработка!

Создатели говорят о том, что русская деревня — это настоящий рай для контента! И уверены, что уникальный быт, колоритные люди и потрясающие пейзажи — это идеальные условия для создания блогерского контента. А еще о том, что стать Креатором и зарабатывать на рекламе может любой блогер, у которого есть 1000 подписчиков.

Команда GetBlogger узнала о конкурсе лишь в последние дни, но не упустила шанс! В течение пяти дней авторы полностью разработали и реализовали идею с нуля.

О создании комикса



Сразу было решено, что главной героиней комикса будет маскот GetBlogger — розовая акула Шаркира, которая и поведает жителям деревни о Креаторах. По сюжету Шаркиру лишают звания блогера за проведение одетой вечеринки и изгоняют из города в село Безблогерка, где она начинает продвигать проект Креаторы.

Изначально для комикса хотели взять стиль Gorillaz, который очень нравится авторам визуально. Но в процессе генераций поняли, что их стилистика не подходит для акулы, потому что Шаркира сама по себе милая и добрая, а в стиле Gorillaz акула получалась грубой, агрессивной и слишком антропоморфной.

Авторы стали искать другие стили, более дружелюбные и менее антропоморфные. Выбирали из зарубежных мультфильмов, так как нейросеть их знает лучше, чем отечественные. Были такие идеи: «Время приключений», «Вся правда о медведях», Хаяо Миядзаки и «Дисней». Команда попробовала сгенерировать разные варианты и выбрали «Вся правда о медведях». Акула отлично вписалась в их стилистику. Она оказалась наиболее удачной за счет округлых и милых персонажей-животных.

После акулы принялись создавать остальных персонажей. Решили, что больше всего в окружение к акуле подойдут морские обитатели. Было сгенерировано много вариантов изображений для каждой сцены, и уже на моменте верстки подбирали самые удачные кадры.

Для генерации картинок использовали Midjourney, корректировали недочеты с помощью Photoshop, а сам комикс верстали в Figma.

Вот несколько примеров запросов при генерации персонажей:

Cute red cartoon crab — shepherd. Stands in a meadow, herding colorful fish. Behind the crab is a meadow, haystacks, a forest on the horizon. Rural landscapes. In the style of the Cartoon Network animated series "We Bare Bears". Animation style by Daniel Chong. --sref s.mj.run/ydS1YJE1uRM --niji 6

Two cute cartoon fishes of red and blue color are sitting on an old wooden bench. One fish is telling something in the ear of the other, looking at each other with apprehension. A wary look. Behind the village market. Around old wooden houses, broken wooden fences. Rural landscapes. In the style of the Cartoon Network animated series "We Bare Bears". Animation style by Daniel Chong. --sref s.mj.run/ydS1YJE1uRM --niji 6

A cute pink cartoon shark — a farmer. In the field around him grows seaweed. Behind the shark there are endless fields of seaweed, haystacks, a forest on the horizon. Rural landscapes. In the style of the Cartoon Network animated series "We Bare Bears". Animation style by Daniel Chong. --sref s.mj.run/ydS1YJE1uRM --niji 6

С какой проблемой столкнулись в процессе работы и как ее решили

Из-за нереалистичности происходящего и генерации того, чего не существует, приходилось часто использовать команду Vary by Region для изменения определённой части изображения и добавления определенных деталей на генерируемое изображение.

Основные моменты и лайфхаки при работе с AI, которые выявили в процессе:

Для начала работы используйте простые запросы, постепенно усложняя их и добавляя стили.

Применяйте кнопки Zoom In и Zoom Out для изменения масштаба изображения и добавления недостающих элементов.

Используйте функцию Vary by Region для изменения определённой части изображения.

Применяйте команду Upscale для увеличения разрешения изображения в 2 или 4 раза.

Стоит пользоваться тегами sref по необходимости и cref обязательно для базового взаимопонимания на тему персонажа.

Для того, чтобы сгенерировать определенную, существующую сцену, вы можете перед запросом вставить ссылку на скриншот этой сцены, чтобы ИИ мог использовать картинку как референс, но добавив от себя детали и следуя промпту.

Для тех, кто только хочет начать работать с AI рекомендуем придерживаться четырехчастной формы запроса для всех нейросетей, которые делают картинки:

Главный объект (предмет или персонаж) Ситуация (описание того, что делает персонаж и в каких обстоятельствах) Фон (место, где происходит действие и что на фоне) Стиль (описание стиля всей генерации)

Работать над нейрокомиксом было очень интересно, и вся команда кайфанула от процесса. Работа с AI определенно учит находить нестандартные подходы к решению задач и развивает креативность.