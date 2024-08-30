Нейрокомикс от Rocket10: «Васильково: непридуманная история»

Агентство Rocket10 представило новый комикс, в котором типичный диджитальщик оказывается в нетипичных обстоятельствах — ему предстоит восстановить деревню, усмирив сказочных персонажей, которые перестали быть положительными и держат округу в страхе. Как же ему это удалось, используя технологии большого города?

Как в Rocket10 комикс создавали

Если в прошлом году креаторы сконцентрировались на дизайне, то сейчас авторы решили проработать увлекательную сюжетную линию. Сразу же был проведен мозговой штурм, и Rocket10 придумали сценарий, в основу которого легла литературная схема «обычный герой в необычных обстоятельствах». Агентство отправило типичного диджитальщика восстанавливать не совсем типичную деревню. Для усиления драматургии использовались интересные писательские приемы, например, «паттерн» — повторяющийся виток сюжета. Также Rocket10 «закольцевали» историю, тем самым оставив читателям пищу для размышления над продолжением.

На проработку сценария, генерацию и оформление комикса у авторов ушло примерно две недели. Как и в прошлый раз, создавать визуал помогала Midjourney. Креаторы собрали постраничный эскиз, который в дальнейшем использовался как пример для нейросети. Для агентства было важно максимально сохранить главному герою его внешность на протяжении всего комикса. Для этого был выбран подходящий под нужный типаж коллега, и его фотографии стали референсами для создания любых поз и эмоций.

Не обошлось и без осечек в работе с ИИ. Например, Rocket10 хотели сгенерировать бабушку главного героя, а получили вот такой результат:

Также выяснилось, что если добавить двух персонажей на один кадр и задать им референсы, скорее всего нейросеть перемешает их самым случайным и нелепым образом:

Чтобы решить эти проблемы, для каждой страницы креаторы подбирали свой «специальный» промпт. При смене локаций и цветовой гаммы приходилось «добывать» нужный стиль заново, поскольку предыдущие референсы уже не работали. Получить нужный ракурс, предмет и стиль зачастую было довольно трудно. Как пример, Midjourney совершенно не понимает, что такое русская печь, и тем более — зачем на неё сажать человека. Однако, методом подбора комбинаций текста и референсов агентству удалось не только посадить Емелю на печь, но даже придать ей динамики.

Никита Караулов, дизайнер: При создании комикса часто приходилось использовать референсы, которые я создавал в Photoshop. С их помощью удавалось реализовать нужную позу или ракурс там, где с этим не справлялись текст и команды. Процесс генерации состоял из двух этапов: сначала я «ловил» нужный ракурс, затем с помощью команд --cref и --sref добавлял нужную внешность и стиль.

Пример «рабочего» промпта: https://s.mj.run/OCSHxcbQIpU Comic book style, close-up of a guy, driving past a field at high speed, dust around the big white stove, joyful blond guy in a white Slavic traditional shirt and black pants with boots, sitting on the edge of a traditional Russian stove, the stove is driving at high speed, clouds of road dust burst out from under the stove, white smoke coming from the square chimney, around a field of rye, field background, dynamics, dynamic shot, illustration style, video game character style --sref s.mj.run/iAoUbumqgcY https://s.mj.run/_dD6V0jCig4 --sw 1000 --no trees --ar 16:11

Вот еще пример неудачной генерации, которая спустя несколько итераций стала соответствовать плану агентства:

Рекомендации по работе с нейросетью

Основной инсайт, который авторы вынесли в процессе создания нейрокомикса — необходимо использовать качественные референсы. Если нужна конкретная поза/внешность/стиль, это сократит время работы примерно вдвое.

Rocket10 делится и другими полезными лайфхаками:

Параметр --sref <ссылка на изображение> добавит картинке заданный референсом стиль, а параметр --sw 20−1000 регулирует его «вес». Вы можете смешивать несколько стилей и пробовать разные комбинации до получения нужного результата.

Параметр --cref <ссылка на изображение> придаст вашему персонажу определенную внешность, в частности с помощью этого параметра вы легко можете превратить любого человека в орка или принцессу. Главное, не забудьте выставить регулятор --cw 0, если хотите изменить только лицо.

Важно! Несколько ссылок могут смешиваться между собой, искажая результат.

Если вы хотите подкорректировать полученное изображение, убрать или заменить какую-то деталь, используйте кнопку vary region. С её помощью можно очистить понравившийся фон.

За последний год нейросети существенно улучшили свой функционал, в том числе и Midjourney. В нее добавили целый набор команд, с помощью которых можно детальнее контролировать стиль и внешность персонажей, а также сам результат генераций. Обновленная Midjourney не только позволила креаторам каждый раз создавать практически идентичного персонажа, но и значительно сократила время от написания промпта до конечного результата.