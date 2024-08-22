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Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой»

Работа над комиксом позволила креаторам обратиться к своему прошлому и вернуться в место, которое ассоциируется с беззаботным детством

22.08.2024 5

Жизнь в современном мегаполисе полна стресса и рутинных забот. В потоке ежедневной суеты мы часто забываем про мелочи жизни, которые делают нас счастливыми. В деревне же все иначе. Это пространство уюта и безмятежности, где время течет не спеша. Это место, где можно наслаждаться ароматом свежескошенной травы и парного молока, слушать ночную трель цикад из открытого окна, ловить жуков с соседскими ребятами и просто радоваться жизни.

В комиксе команда Big Media Moscow показала, как опыт проживания вдали от городской суеты может изменить нас, помочь правильно расставить приоритеты и вернуть в свою жизнь баланс.

Создавая этот комикс, команда агентства задала себе вопрос: «Что для нас значит деревня?» и нашла на него три ответа:

Деревня — путешествие к себе

Возвращаясь в деревню, мы будто снова окунаемся в детство. Мы выпускаем на волю своего внутреннего ребенка, который жаждет творить, играть, изобретать что-то новое. Он не боится трудностей и не сомневается в себе, а просто берет и делает без тревоги за результат. Ребенок наслаждается самим процессом, каждой его мелочью. Деревня помогает нам ненадолго скинуть с себя давление взрослой жизни и с теплотой взглянуть на незначительные вещи, которые делали нас счастливыми в детстве.

Деревня — терапия через природу

Единение с природой, долгие прогулки по лесу, рассвет в чистом поле, утренний туман и капли росы на листьях помогают избавиться от всех тревог на душе и обрести спокойствие. Главный герой комикса приезжает в деревню измученным и выжатым работой и городской суетой. И здесь он вновь обретает душевное равновесие и утерянное ощущение счастья.

Деревня — место воспоминаний

Прогуливаясь вдоль с детства знакомых домов и деревянных заборов, мы вспоминаем сладкий вкус малины с чужого огорода, аромат чая из листьев смородины, походы на речку в знойный день, гордость за пойманную в сачок бабочку и радость от вида радуги после дождя. За каждым камушком у дороги скрывается история из детства и, проходя мимо, мы вновь проживаем эти теплые воспоминания. Деревня — это «кнопка перезагрузки», позволяющая заново ощутить мир и вернуть утраченные эмоции.

Сначала Big Media Moscow определили идею, близкую каждому из нас, провели сессии глубинных интервью и обработали их с помощью Chat GPT, чтобы выделить ключевые инсайты аудитории. Затем на их основе создали несколько сюжетов, выбрали фаворита, проработали сценарий и собрали референсы. Каждый этап команда обсуждала на созвонах.

Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой» Нейрокомикс от Big Media Moscow: «До встречи с собой»

Когда сценарий был готов, началась генерация. Для создания комикса мы использовали нейросеть Midjourney и стиль студии Ghibli, который подходил и эстетически, и функционально. Материалы собирали в Figma, а панели рисовали в Photoshop. В дизайн-отделе один человек создавал эскизы страниц, а остальные делили панели между собой. Этот процесс позволил каждому сосредоточиться на своей задаче и успеть сделать комикс за неделю.

Чтобы ускорить создание комикса, креаторы разделили задачу одного специалиста между 3−4 людьми. Организация такого процесса усложнялась еще и использованием каждым из них разных нейросетей. Необходимо было создать пайплайн, к которому быстро могли подключиться все участники.

Big Media Moscow столкнулись с непостоянством нейросети Midjourney. Она плохо справлялась со сложными углами и точными ракурсами, часто приходилось исправлять работу вручную или комбинировать несколько кадров.

Комикс — напоминание всем нам о важности связи с внутренним ребенком. Возвращение к детским впечатлениям и переживаниям может стать источником ярких положительных эмоций и во взрослом возрасте.

Состав творческой группы:
Креативный директор: Степан Трифонов
Креатор: Виктория Фролова
Креатор: Анна Япрынцева
Иллюстратор: Руслан Гумеров
Дизайнер: Дмитрий Галузинский
Дизайнер: Никита Овцын
Дизайнер: Сергей Ионин
HR-менеджер: Анастасия Евсеева
Co-founder, генеральный продюсер: Артем Субботин

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