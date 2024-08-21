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Нейрокомикс от «АЛИДИ Продвижение»: как Иван родную деревню спас

Или почему все еще выгодно заниматься розничной торговлей

21.08.2024 4 2

Дорогие читатели, перед вами нейрокомикс о том, как внук одного из жителей деревни Весёлая Жизнь — Иван — возродил ее, открыв там розничный магазин местных производителей. Для этого он привлек опытных консультантов в лице АЛИДИмэнов из « АЛИДИ Продвижения». Успех дела стал доказательством того, что локальный бизнес может не только выживать, но и процветать, активно привлекая гостей и жителей обратно в родные места.

Перед началом работы над имиджами мы с командой выбрали стиль самого комикса. В нашем случае за единообразие отвечала часть промпта, которая стояла в конце:

«A Russian village. Calm colors, sunny, pleasant. Green, blue, ochre. Everything is neat and beautiful. The work uses hyperrealistic methods of digital art in high resolution».

С англ. — «Русская деревня. Спокойные цвета, солнечно, приятно. Зеленый, синий, охра. Все аккуратно и красиво. Работа выполнена с использованием гиперреалистичных приемов цифрового искусства в высоком разрешении».

В этом промпте мы прописали саму стилистику — «гиперреалистичные методы цифрового искусства в высоком разрешении», а также общие параметры для всех картинок:

  • цвета — «спокойные, солнечные, приятные, зеленый, синий, охра»;
  • локация — «русская деревня».

Это позволило в дальнейшем менять только сюжетную часть, не возвращаясь к общему окружению и стилю.

В первой части промпта часто фигурировали два персонажа — это Иван и дед Савелий. Перед нами стояла задача сделать их образы узнаваемым и легко считываемым на всех имиджах. Для этого мы использовали акцентный цвет в костюме Ивана (наш фирменный оранжевый), а также такие детали образа, как цвет волос и наличие бороды. У деда Савелия на протяжении всего комикса отличительной чертой также является седая борода, сдержанные светлые цвета в одежде и венок из одуванчиков на голове как акцент.

Отдельное внимание мы уделили работе с цветом. Каждая страница имеет небольшие отличия по тону и насыщенности, что задает определенное настроение у зрителя и помогает делать акценты в сюжете. Например, первая страница комикса содержит в себе оттенки сепии и умбры, что вызывает у зрителя ассоциации со старыми, немного выцветшими фотографиями. Этот прием часто используется в кинематографе, чтобы показать давность произошедших событий.

В своей работе мы использовали такие нейросети, как Midjourney, Kandinsky 3.1 и OpenAI.

Команда со стороны «АЛИДИ Продвижение»:

Дизайнер — Анна Анашина
Руководитель по коммуникациям — Валерия Сливка

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