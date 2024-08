Нейрокомикс от «АЛИДИ Продвижение»: как Иван родную деревню спас

«A Russian village. Calm colors, sunny, pleasant. Green, blue, ochre. Everything is neat and beautiful. The work uses hyperrealistic methods of digital art in high resolution».

С англ. — «Русская деревня. Спокойные цвета, солнечно, приятно. Зеленый, синий, охра. Все аккуратно и красиво. Работа выполнена с использованием гиперреалистичных приемов цифрового искусства в высоком разрешении».