Брендинг октября: от эмоциональных связей до роскоши и инноваций

Ребрендинговые проекты октября удивляют разнообразием подходов и смелых решений. От обновлений фирменных стилей до интеграции современных технологий и эмоций в коммуникацию. Sostav представляет подборку самых интересных кейсов месяца.

Radar и «Ростерхит» показали в чем хитрость

Калининградская сеть фастфуда «Ростерхит» провела ребрендинг, чтобы перейти от продуктовой коммуникации к эмоциональной связи с аудиторией. Для этого бренд обновил визуальный и вербальный стиль, разработал маскота — лиса Тима, который стал героем бренда, коммуникаций и упаковки. Агентство Radar помогло создать характер, слоган («Вся хитрость во вкусе») и фирменный стиль, отражающие местную культуру и дух.

«Самолёт» показал новую айдентику

Компания «Самолёт» обновила фирменный стиль, создав модульную дизайн-систему, которая объединяет все продукты компании в единый визуальный язык — от жилых проектов до сервисов. В обновлении сохранен узнаваемый фирменный синий цвет, логотип и элемент «урбан-блок», добавлены иконки, модульные плашки, шрифты CoFo Sans и CoFo Robert — все для того, чтобы коммуникации выглядели современно, читабельно и были легко тиражируемы. С помощью ребрендинга удалось усилить ценности бренда, связать продукты в экосистему, сделать стиль масштабируемым и управляемым, отстроиться от конкурентов.

Айдентика, которая вращивает культуру хлебопотребления

Агентство ENDY разработало айдентику для кишиневской пекарни Breadbery с ремесленным хлебом. Бренд очень известен как культурный маркер для туристов, а также для местных жителей. Основная идея бренда: хлеб — это основа жизни, а качественный хлеб — это еще и творчество, пища для души. В визуальном языке решили отказаться от винтажных «потертых» приемов, выбрали стилистику будущего, фантазии и эксперимента.

«Улыбка радуги» стала ближе и теплее: ребрендинг как забота о покупателе

Сеть «Улыбка радуги» обновила стиль, чтобы уйти от образа дискаунтера и стать брендом с человеческим лицом. Repina branding создали визуальную систему на основе идеи «заботы»: мягкие формы, теплая цветовая палитра, акцент на эмоции и внимание к человеку. Магазин позиционируется как «сад заботы», где легко выбрать товары для своего комфорта и красоты.

Две судьбы — одна линия: новый знак донорства костного мозга

AdVita вместе с OTVETDESIGN создали символ, объединяющий доноров и реципиентов. Две линии — красная (донора) и серая (реципиента) — пересекаются и превращаются в знак бесконечности, символизирующий, что доброта не имеет ни начала, ни конца. В рамках проекта был выпущен и мерч: браслеты с гравировками «Мой выбор» и «Моя судьба», носки, аксессуары из переработанного пластика. С помощью нового дизайна команда пытается добиться узнаваемости символа, чтобы он стал знаком причастности и поддержки донорства костного мозга.

Как Basmala превращает чай в знак уважения к традиции

АО «Надин» запустили бренд пакетированного чая Basmala, обращенный к мусульманской аудитории. Вместе с DS1 branding команда исследовала ценности и повседневные ритуалы молодых мусульман, живущих в городах: чай для них — способ сохранять связь с домом, традициями и внутренним спокойствием. Название Basmala отсылает к «Бисмиллях» — словам, с которых начинается любое доброе дело. Визуальный язык построен на умеренности и уважении к символам: мягкая палитра, графика восточного города, акцент на крупных чайных листьях как гарантии качества.

Вдохновение художника и точность инженера в новом стиле бренда «Брусника»

Девелоперская компания «Брусника» обратилась к агентству ONY с задачей обновить фирменный стиль — от жилой застройки до образовательных и культурных проектов. Исходный визуальный язык не отражал масштаба и сложность преобразований: бренду требовалась идентичность, способная функционировать на фасадах, в цифровых интерфейсах и на стройплощадках. В качестве ключевой метафоры была выбрана «цифровая архитектурная калька» — прозрачные слои, сетка и логика проектирования, которые визуализируют постоянное движение и совершенствование. Логотип компании сохраняется, но переработаны пропорции и шрифтовая часть для лучшей функциональности. Новая гарнитура — Formular, палитра переработана: холодный красный с маджентой вместо оранжевого, линейная графика и сеточные структуры создают связь между инженером-логикой и художником-чувством.

Когда энергия становится видимой: как «Овсяша» обновила упаковку и усилила бренд

Агентство DDVB обновило визуальный стиль растительного напитка «Овсяша», чтобы усилить узнаваемость бренда на фоне растущей конкуренции и подчеркнуть его ключевую идею — «энергию для жизни». В ходе работы сохранили текущее позиционирование, но сфокусировали его на двух преимуществах: бодрящем характере и вкусе, близком к обычному молоку. Логотип перенесли выше, сделав бренд-зону заметнее на полке, а синий цвет стал единым для всей линейки. Фудгруппа стала динамичнее: молочный всплеск — живее, колос — выразительнее. На упаковке выделили зону преимуществ с «витаминной батарейкой».

«Мишка на «Ямале»: авиакомпания обновила логотип и визуальный стиль

Авиакомпания «Ямал» представила новый логотип и начала масштабный ребрендинг — первое серьезное обновление за почти 30 лет. Обновленный визуальный стиль сочетает уважение к истории и движение вперед: силуэт белого медведя из льдин на ливрее Airbus A320 символизирует север, надежность и проводника для пассажиров, а Sukhoi Superjet 100 сохраняет узнаваемость с новым логотипом. Логотип выполнен в монохромном синем цвете с треугольными клиньями и строгой геометрией, отражая стабильность и стратегическую ясность. Ребрендинг затронет цифровые каналы, интерьер самолетов, сервис и форму экипажей. Цель изменений — сделать «Ямал» ближе к пассажирам, подчеркнув слоган: «С нами север ближе».

Фирменный стиль, который открывает дверь в мир роскоши

CreativePeople создали уникальный фирменный стиль для нового премиального отеля ENZO на Кутузовском проспекте в Москве. Задача была непростой: разработать логотип, позиционирование и визуальную концепцию, которая отразит элегантность и роскошь отеля, при этом сохранив сдержанность и комфорт для взыскательных гостей. Вдохновением для стилистики стали элементы дверей, витражей и искусства, с акцентом на итальянскую эстетику. Цветовая палитра — бежевый, винный и оливковый — символизирует уют и благородство. Логотип, объединяющий все четыре буквы названия и стилизованный элемент двери, стал ключевым акцентом. Дизайн включает высококачественные носители, фотостиль в духе фламандских натюрмортов и яркие паттерны, создающие атмосферу роскоши и уюта.

Cоздание бренда для премиальной недвижимости как искусство

Агентство «Умное сердце» (ex. SmartHeart ) разработало бренд AURIX для премиум-сегмента недвижимости группы «Эталон». Задача заключалась в создании уникального образа, который бы выделялся на фоне конкурентов, отражая не только роскошь, но и индивидуальность. Название AURIX сочетает элементы латинского «золото» (AURUM), «аура» и «богатство», а логотип, напоминающий взлет кометы, символизирует начало новой эры в девелопменте. Этот синестетический бренд общается с аудиторией через свет, звук, форму и атмосферу. Позиционирование AURIX основывается на магии девелопмента и поиске исключительности, с акцентом на людей с тонким вкусом и высокими требованиями.

Aida Pioneer создает воздушный дизайн для молочных коктейлей «ТОП Shake»

Бренд «ТОП» представил новую линейку молочных коктейлей «ТОП Shake», и агентство Aida Pioneer разработало для нее уникальный дизайн упаковки. Задача заключалась в сохранении фирменного стиля и одновременно создании отличительной упаковки для нового продукта. Команда выбрала легкий сиреневый оттенок, который передает воздушность напитка, а фудзона, изображающая уже взбитый коктейль, с яркими ингредиентами, акцентирует внимание на свежести. Вдохновленные динамичным процессом приготовления, дизайнеры добавили веселый шрифт и иконку с напоминанием: «Встряхни 15 секунд». Это не только информативно, но и поднимает настроение. В итоге упаковка коктейлей «ТОП Shake» не только выделяется среди конкурентов, но и гармонично вписывается в основную линейку бренда.

Fly Flowers: Бренд, который дарит радость за одну минуту от Fabula Branding

Fly Flowers — это новый сервис быстрой доставки цветов в Минске, созданный агентством Fabula Branding . Идея проекта основана на простоте и скорости: желание подарить радость должно исполняться мгновенно. Основной задачей было создание бренда, который отражал бы динамичность, легкость и современность. Для этого агентство разработало позиционирование под девизом «Время цветов», который акцентирует внимание на ценности времени и эмоции, которые несут цветы.

Визуальная айдентика Fly Flowers сочетает в себе динамику и свежесть. Логотип, выполненный с использованием двух шрифтов, символизирует технологичность и эмоциональность бренда. Ключевым элементом стала система кругов, напоминающая циферблат и бутон цветка, что подчеркивает основной концепт бренда. Цветовая палитра, включающая глубокий зеленый и нежный розовый, передает легкость и природную свежесть.

Результат — яркая и эмоциональная идентичность, с четким акцентом на динамичность сервиса. Fly Flowers быстро привлек внимание в Минске и продолжает активно развиваться, предлагая клиентам не только быструю доставку, но и эмоциональный опыт.

Ребрендинг, который вдохновляет: новый образ премиум-бренда мебели от Fabula Branding

BELFAN, более 20 лет занимающийся производством мебели из натурального дерева, решил обновить свой бренд, чтобы соответствовать современным ожиданиям клиентов. Для этого компания обратилась к агентству Fabula Branding, которое поставило задачу не только обновить визуальную идентичность, но и подчеркнуть эмоциональную ценность своей продукции.

Исходя из глубоких исследований, команда Fabula Branding пришла к выводу, что несмотря на сильное наследие, подача бренда должна быть более динамичной и вовлекающей. Ребрендинг был направлен на создание позиционирования «Мебель, которая вдохновляет», которое акцентирует внимание не только на высоком качестве продукции, но и на ее способности преобразовывать пространство и создавать атмосферу в доме. Мебель от BELFAN должна стать не просто элементом интерьера, а частью жизни и душевного комфорта.

Для поддержания традиции и в то же время придания бренду современного звучания, обновление айдентики включало изменения в логотипе и визуальной палитре. Логотип стал более динамичным, с акцентом на линии, напоминающие контуры мебели. Добавление бирюзового оттенка освежило стиль, сохраняя премиальную эстетику, присущую бренду.

Кроме того, был разработан новый сайт, который улучшил навигацию по широкому ассортименту продукции, сделав его более удобным и визуально привлекательным. Визуальные коммуникации, включая фотографии и рекламные материалы, также были обновлены, чтобы отразить современность и атмосферность бренда.

Ребрендинг «Бюро Пеньковского»: новый образ премиум-студии от Fabula Branding

Архитектурное бюро Ивана Пеньковского, специализирующееся на дизайне и ремонте премиум-класса, обратилось к Fabula Branding для обновления бренда. Задача — укрепить позиции на рынке, подчеркнув индивидуальность и премиальность.

Агентство разработало новое позиционирование — «Інтэр'ер з энергіяй жыцця» (Интерьер с энергией жизни), отражающее философию компании: создание не просто красивых, а вдохновляющих и гармоничных пространств. Логотип был обновлен, превратившись в символ «БП», который подчеркивает авторский подход Ивана Пеньковского.

Обновленная айдентика была реализована на разных носителях, включая фирменные бланки, вывески и подарки. Агентство также внедрило рекомендации по digital-коммуникациям, обновив контент в соцсетях.