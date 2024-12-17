Главные сделки 2024: ключевые покупки, сотрудничества и новые игроки

По мнению некоторых представителей рекламного рынка, 2023 год оказался скучным и унылым. Надеемся, что год Дракона не разочаровал представителей индустрии и запомнится как яркий и насыщенный период трудовой биографии. Группа Russ продолжила консолидировать рынок и объединилась с Wildberries, «Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama, Игроник заключил партнерство с коммуникационной группой агентств Affect и DARK Creative Agency. Sostav представляет обзор главных сделок и покупок рекламного рынка в уходящем году.

Покупки

Сейлз-хаус СберСеллер приобрел платформу для блогеров Perfluence. Незадолго до этого «СберСеллер» объявил, что заключил стратегическое партнерство с Perfluence. Однако «близкие к сделке» источники, утверждали, что речь идет именно о покупке. Информированный о сделке собеседник сообщил, что она была завершена в апреле 2024 года и «СберСеллер» получил 100% долей в ООО «Перфлюенс». Косвенно сделку подтверждает закрытие доступа к сведениям ЕГРЮЛ о совладельцах ООО «Перфлюенс». В октябре 2023 года данные были открыты. Тогда компания в равных долях принадлежала основателям Кириллу Пыжову, Андрею и Марии Скуровым (у каждого было по 30%), а также Кириллу Куркину (10%). По мнению экспертов, это «крупнейшая с 2022 года сделка в цифровом сегменте российского рекламного рынка». Они оценивают компанию в 4,8−8 млрд руб.

приобрел платформу для блогеров Perfluence. Незадолго до этого «СберСеллер» объявил, что заключил стратегическое партнерство с Perfluence. Однако «близкие к сделке» источники, утверждали, что речь идет именно о покупке. Информированный о сделке собеседник сообщил, что она была завершена в апреле 2024 года и «СберСеллер» получил 100% долей в ООО «Перфлюенс». Косвенно сделку подтверждает закрытие доступа к сведениям ЕГРЮЛ о совладельцах ООО «Перфлюенс». В октябре 2023 года данные были открыты. Тогда компания в равных долях принадлежала основателям Кириллу Пыжову, Андрею и Марии Скуровым (у каждого было по 30%), а также Кириллу Куркину (10%). По мнению экспертов, это «крупнейшая с 2022 года сделка в цифровом сегменте российского рекламного рынка». Они оценивают компанию в 4,8−8 млрд руб. На главной стратегической сессии Национального рекламного форума (НРФ'8) группа компаний «Игроник» объявила о новой сделке M&A — приобретении мажоритарной доли в коммуникационной группе агентств Affect и DARK Creative Agency. ГК «Игроник» приобрела 60% ООО «АФФЕКТ», ООО «Диджитал Видео Продакшн», ООО «ПЛЮС ПЛЮС ПРОДАКШН».

«Яндекс» завершил сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama. С ее помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах. В их числе системы «Яндекса», VK и Telegram. Платформа подходит для небольших фирм, у которых нет собственных специалистов по рекламе. Они размещают рекламу своими силами или с помощью частных специалистов и рекламных агентств. Сделка позволит лучше адаптировать рекламные сервисы «Яндекса» под потребности малого и среднего бизнеса. В компании обещали со временем предоставить предпринимателям новые инструменты для управления рекламой, созданные на базе опыта eLama с использованием нейросетевых технологий «Яндекса».

Инвестиционный фонд Ultimate Capital Евгения Зальцмана купил сервис Telega.in , позволяющий компаниям закупать нативную рекламу у блогеров в Telegram. Для фонда покупка платформы стала стратегическим шагом и ставкой на продолжающийся кратный рост рынка. В Telega.in ожидают нарастить общий объем рекламных бюджетов по итогам 2024 года до более чем 1,5 млрд руб., в первом полугодии показатель превысил 650 млн руб. Сумма сделки не раскрывается.

, позволяющий компаниям закупать нативную рекламу у блогеров в Telegram. Для фонда покупка платформы стала стратегическим шагом и ставкой на продолжающийся кратный рост рынка. В Telega.in ожидают нарастить общий объем рекламных бюджетов по итогам 2024 года до более чем 1,5 млрд руб., в первом полугодии показатель превысил 650 млн руб. Сумма сделки не раскрывается. В число учредителей креативного агентства REDKEDS (юридическое лицо — ООО «Красные кеды») вошла Media Instinct Group (АО «Медиа Инстинкт»), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь группе принадлежат 20% ООО «Красные кеды». Запись об этом появилась в реестре 23 октября 2024 года. Представители Media Instinct Group и REDKEDS от комментариев отказались. Другими соучредителями REDKEDS, по данным ЕГРЮЛ, числятся генеральный директор агентства Виталий Быков с долей 45%, Евгений Стройнов с долей 25% и Василий Лебедев с 10%. До передачи 20% АО «Медиа Инстинкт» Виталию Быкову принадлежали 65% ООО «Красные кеды».

ГК Russ приобрел подмосковного оператора «Восток-Медиа». Покупка позволила группе консолидировать 80% рынка в Московской области. ООО «Восток-Медиа» 30 марта сообщило о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы.

ГК Russ завершила сделку по выкупу компании «Медиа Простор», которая управляет рекламными размещениями на 490 остановочных павильонах городского общественного транспорта Санкт-Петербурга. С приобретением оператора доля рекламного инвентаря компании на остановках города превысила 80%. По словам представителя Russ, ситиформаты, расположенные на этих остановках, обеспечивают длительный контакт аудитории с рекламными сообщениями, что значительно повышает эффективность рекламы.

МТС подписала обязывающие документы на покупку платформы для размещения рекламы через блогеров Getblogger. Финансовые условия сделки представители компании не раскрыли. Отмечается, что Getblogger будет работать как самостоятельная структура (ООО «Гетблоггер») в составе ООО «Стрим», «дочки» МТС.

Банк для предпринимателей «Точка» приобрел сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI у компании, специализирующейся на разработке софта для онлайн-ретейла и e-com 24TTL. Максимальная сумма сделки могла достичь 500 млн руб. при условии выполнения всех KPI в течение года. Сервис 24AI позволяет создавать изображения для карточек товаров на маркетплейсах. Пользователю потребуется загрузить фотографию продукта, и нейросеть автоматически вырежет фон, проведет цветокоррекцию и сгенерирует изображение с описанным по промпту окружением.

Диджитал-агентство i-Media присоединилось к группе компаний MGGroup. Группа выкупила 24,5% в бизнесе агентства и получила опцион на увеличение доли до 49%. После закрытия сделки контроль над агентством сохранился за его основателями Яковом Грусовским и Сергеем Петраковским. i-Media продолжит работу как самостоятельный бренд. Стороны отметили, что объединение в группу направлено на расширение цифровых возможностей и усиление позиций на рекламном рынке обеих компаний.

присоединилось к группе компаний MGGroup. Группа выкупила 24,5% в бизнесе агентства и получила опцион на увеличение доли до 49%. После закрытия сделки контроль над агентством сохранился за его основателями Яковом Грусовским и Сергеем Петраковским. i-Media продолжит работу как самостоятельный бренд. Стороны отметили, что объединение в группу направлено на расширение цифровых возможностей и усиление позиций на рекламном рынке обеих компаний. TWIGA Communication Group приобрела 60% в диджитал-агентстве «Апрель». Сделка стоимостью полмиллиарда рублей позволит усилить экспертизу Twiga в области новых медиа, отметил представитель компании. Ранее «Апрель» занимался продвижением зарубежных брендов, которые ушли из РФ. Среди основных клиентов — Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche. Выручка по итогам 2022 года составила 185,4 млн руб., чистый убыток — 5,8 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 423 млн руб. при чистой прибыли 24,4 млн руб.

приобрела 60% в диджитал-агентстве «Апрель». Сделка стоимостью полмиллиарда рублей позволит усилить экспертизу Twiga в области новых медиа, отметил представитель компании. Ранее «Апрель» занимался продвижением зарубежных брендов, которые ушли из РФ. Среди основных клиентов — Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche. Выручка по итогам 2022 года составила 185,4 млн руб., чистый убыток — 5,8 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 423 млн руб. при чистой прибыли 24,4 млн руб. Совладелец рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров приобрел 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team. По словам представителя рекламной группы, сумма сделки по покупке 85% актива составила около 150 млн руб. 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% — операционный директор агентства Майя Лазарева. Александр Шокуров отметил, что Kokoc Group планирует развивать собственное креативное направление, а Players Team — «партнер с сильными креативными проектами в портфеле».

Александр Шокуров приобрел 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team. По словам представителя рекламной группы, сумма сделки по покупке 85% актива составила около 150 млн руб. 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% — операционный директор агентства Майя Лазарева. Александр Шокуров отметил, что Kokoc Group планирует развивать собственное креативное направление, а Players Team — «партнер с сильными креативными проектами в портфеле». Структура «Вымпелкома» (бренд «билайн») — ООО «Хайв» — приобрела 40% в ООО «Тиэмби» — разработчике платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 29 декабря 2023 года. Доля куплена у сооснователя и генерального директора «Тиэмби» Натальи Ивановской. Она сохранила за собой 50% компании, ещё 10% принадлежат Александру Матушко. В «Вымпелкоме» подтвердили факт сделки, но не раскрыли ее сумму. В компании уточнили, что Tamburin — SaaS-платформа автоматизации эконометрического моделирования и управления медиамиксом для брендов и рекламных агентств.

Дочерняя структура «Вымпелкома» (бренд «билайн») — ООО «Хайв» — приобрела 9,2% ритейл-медиакомпании Eshopmedia. Сумма сделки не раскрывается. По словам сторон, инвестиции направят на развитие технологической платформы для продажи рекламного инвентаря онлайн-магазинов, маркетинг и продажи. После сделки операционная команда Eshopmedia продолжит работу в текущем составе, уточнили партнеры.

Слияния и новые игроки

Wildberries завершила объединение с оператором наружной рекламы Russ. Совместное предприятие ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса, сообщила пресс-служба компании. В российских версиях оферт для продавцов и покупателей ООО «Вайлдбериз» сменилось на ООО «РВБ». Изменение вступило в силу 5 августа. «Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», — отметили в пресс-релизе Wildberries.

На российском рекламном рынке появился новый игрок — PPL COMMUNICATION GROUP под руководством Александра Харитонова. В ее состав вошли три профильных агентства: PPL Media, PPL Digital Gods и «Мы». Новая коммуникационная группа — компания полного цикла, входящая в состав SkyAlliance. Объединение призвано собрать лучшие команды и практики в локальную группу, чтобы делать продукт в концепции 365.

под руководством Александра Харитонова. В ее состав вошли три профильных агентства: PPL Media, PPL Digital Gods и «Мы». Новая коммуникационная группа — компания полного цикла, входящая в состав SkyAlliance. Объединение призвано собрать лучшие команды и практики в локальную группу, чтобы делать продукт в концепции 365. Рекламный холдинг NMi Group и креативное агентство А2 создали совместное предприятие «А2 Групп». ООО «Эн эм ай групп» получило в ООО «А2 Групп» долю в размере 40%, ООО «А2» — 60%. Деятельность «А2 Групп» будет направлена на развитие экспертизы в спонсорстве, продакшене и креативе. Компания также займётся размещением рекламных материалов в «новых нестандартных медиаканалах», сообщили в NMi Group.

и креативное агентство А2 создали совместное предприятие «А2 Групп». ООО «Эн эм ай групп» получило в ООО «А2 Групп» долю в размере 40%, ООО «А2» — 60%. Деятельность «А2 Групп» будет направлена на развитие экспертизы в спонсорстве, продакшене и креативе. Компания также займётся размещением рекламных материалов в «новых нестандартных медиаканалах», сообщили в NMi Group. Mаrvelous Group присоединила к себе агентство JP Promo, специализирующееся на продвижении в Telegram. Сумма сделки не раскрывается. В компании отметили, что сделка позволит клиентам Marvelous Group получать доступ к «высокой экспертизе и широким возможностям продвижения в Telegram». В свою очередь, в JP Promo считают, что такое слияние будет «крайне эффективным для всех его участников». В планах сторон выстроить сервис, объединяющий в себе «все возможные направления работы в Telegram»: продвижение, рекламные кампании, таргетинг Telegram Ads, сервис аналитики каналов, биржу Telegram-рекламы, решения для бизнеса и другое.

Группа компаний Kokoc Group запустила проект «Вертикально интегрированная инвестиционная компания» (ВИИК), посвященный систематическому поиску решений и команд диджитал-рынка с возможной интеграцией в продукты группы. Он позволит создать формат инвестиционного сообщества, в котором стартапы и частные инвесторы смогут найти точки соприкосновения. Об этом Sostav сообщили представители Kokoc Group. Цель проекта — работа с продуктами или технологиями по всему миру, которые смогут быстрее масштабироваться сами и масштабировать бизнес рекламной группы в случае внедрения в действующие подразделения Kokoc Group. С помощью ВИИК Kokoc Group в короткие сроки рассмотрит ряд проектов, которые впоследствии смогут присоединиться к группе компаний и усилить свое присутствие как на российском рынке, так и на международном, или же развиваться самостоятельно, но в содействии со стороны группы.

На российском медиарынке появилось новое агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2». Партнерами в агентстве стали Кристина Потупчик, Георгий Лобушкин, Виктор Леванов, Антон и Алена Бердовы. Агентство предоставляет клиентам услуги по стратегическому консультированию в области работы с медийной средой, а также позиционированию брендов и управлению антикризисными кейсами. Кроме того, «К2» занимается проектной работой полного цикла в медийном пространстве.

Сотрудничества и партнерства

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) заключила соглашение о сотрудничестве с China Advertising Association (CAA). Подписание соглашения состоялось 13 сентября в Китае. Участие в церемонии приняли президент CAA Гохуа Чжан и президент АКАР Сергей Пискарев. Ассоциации планируют обмениваться данными о рекламных рынках России и Китая, принимать участие в отраслевых событиях в области маркетинга и рекламы, организовывать совместные обучающие мероприятия, а также совместно провести международный саммит и фестиваль рекламы, ориентированный на рынки России и Китая. Кроме того, САА поддержала идею АКАР по созданию Международной Ассамблеи рекламных ассоциаций стран БРИКС.

Группа Russ и компания «Дизайнмастер» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках группа возьмет в управление рекламный инвентарь «Дизайнмастера» с декабря 2024 года. Продажи рекламы будут осуществляться через инфраструктуру группы. «Дизайнмастер» работает на российском рынке наружной рекламы с 1995 года. Рекламная сеть компании включает собственные поверхности различных форматов в 13 городах России. Согласно данным отраслевого измерителя Admetrix, «Дизайнмастер» входит в ТОП-3 операторов российского рынка наружной рекламы.

Группа компаний Russ и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) договорились о сотрудничестве по продвижению проектов АСИ с помощью технологий наружной рекламы. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Соглашение направлено на укрепление сотрудничества группы и АСИ в области продвижения ключевых проектов агентства при помощи охватных инструментов и технологий ООН, пояснили в Russ.

Мобильный оператор T2 (до 4 сентября 2024 года — Tele2) и группа компаний «Игроник» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития диджитал-маркетинга и рекламы с использованием технологий big data (больших данных). Компании подписали договор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Отмечалось, что T2 и «Игроник» планировали повышать эффективность инструментов диджитал-маркетинга с помощью big data, исследовать и внедрять технологические решения для традиционных и только появляющихся рекламных каналов, прорабатывать «инновационные подходы» для целевой лидогенерации.

Основным агентством сервиса размещения объявлений «Авито» по направлению наружной рекламы в 2024 году стал ООМ. В качестве резервных поставщиков компания выбрала агентства Havas и PPL. В компании отметили, что наружная реклама остается одним из результативных каналов для роста знаний о продуктах «Авито». В этом сегменте сервис усиливает присутствие в цифровых форматах, а также анализирует эффективность каждого размещения. Проект ООМ был запущен холдингом Okkam осенью прошлого года в рамках объединения агентств People&Screens и iProspect.

Маркетплейс диджитал-инвентаря Centra (входит в группу Realweb ) заключил партнерство с авиакомпанией «Аэрофлот». Теперь рекламные возможности авиаперевозчика стали доступны для закупки через единую платформу. В компании добавили, что предложение подходит для «широкого спектра рекламодателей»: от ретейлеров до производителей товаров класса люкс.

) заключил партнерство с авиакомпанией «Аэрофлот». Теперь рекламные возможности авиаперевозчика стали доступны для закупки через единую платформу. В компании добавили, что предложение подходит для «широкого спектра рекламодателей»: от ретейлеров до производителей товаров класса люкс. Группа контентных агентств JAMI LUP и «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о стратегическом партнерстве по спортивному маркетингу. Группа агентств станет единым контактным центром и обеспечит доступ ко всем активам «Газпром-Медиа Холдинга»: спортивным и развлекательным телеканалам, радиостанциям, цифровым платформам, офлайн- и онлайн-проектам.

и «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о стратегическом партнерстве по спортивному маркетингу. Группа агентств станет единым контактным центром и обеспечит доступ ко всем активам «Газпром-Медиа Холдинга»: спортивным и развлекательным телеканалам, радиостанциям, цифровым платформам, офлайн- и онлайн-проектам. Медиагруппа «РИМ» заключила договор о партнерстве с компанией «Ростелеком» и ее дочерним сотовым оператором Т2 (до 4 сентября 2024 года — Tele2). Согласно контракту, «РИМ» стал эксклюзивным селлером рекламы на цифровых экранах во всех салонах оператора в России, увеличив федеральную партнерскую сеть на 1,8 тыс. индор-экранов. Проект индор-экранов включает более 2,2 тыс. рекламных носителей в 1350 розничных точках T2 по всей стране. Система цифровых поверхностей для трансляции рекламы состоит из панелей в витринах и фасадных окнах, интерактивных LED-колонн, а также экранов и планшетов в прикассовых зонах. Все экраны подключены к единой системе управления.

Агентство диджитал-маркетинга i-Media стало одним из победителей рекламного тендера группы «‎Самолет». Оно будет заниматься продвижением региональных объектов девелопера по всей России в контекстной рекламе. По результатам закупки «‎Самолет» выбрал двух главных победителей и столько же резервных. Партнерство i-Media и «‎Самолет» продлится в течение двух лет и будет направлено на размещение контекстной рекламы продуктов компании в интернете.

Маркетплейс «Мегамаркет» начал сотрудничество с PR-агентством Rassvet.digital. Агентство взяло на себя работу по созданию и укреплению позитивной репутации маркетплейса, включая освещение новостей бренда, работу со СМИ сразу по двум направлениям — B2B и B2C, организацию спецпроектов, а также PR-поддержку мероприятий.

Агентство маркетинговых исследований ORO и аналитическая платформа Dialog.X5 ретейлера X5 Group заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество открывает «новые возможности для бизнеса в области онлайн-опросов, аналитики и заказных исследований». Стороны пояснили, что теперь клиенты ORO и Dialog.X5 смогут не только получать доступ к аналитике X5 Group через проекты агентства, но и использовать экспертизу команды ресечеров для интерпретации результатов.

Российский маркетинговый холдинг Genius Group и Quiet Media, официальный продавец рекламных возможностей операторов связи «МегаФон» и Tele2, объявили о продлении партнерства. Площадкой для сотрудничества компаний продолжает быть платформа Pharmatic — О2О-решение для фармацевтической отрасли, которое было запущено в 2020 году.

Агентство диджитал-маркетинга E-Promo заключило стратегическое партнерство с брендом «Клинский» с целью разработки и реализации стратегии инфлюенс-маркетинга. В январе 2024 года стартовал марафон, к которому уже присоединились блогеры Макарена, Максим Логинов и Labelsmart.

Агентство диджитал-маркетинга E-Promo начало оказывать маркетинговые услуги девелоперской компании FORMA, которая специализируется на строительстве и развитии концептуальной недвижимости бизнес- и премиум-класса в Москве. Агентство взяло на себя разработку и реализацию медиастратегии, направленной как на рост знания трех московских проектов девелопера — Portland, FØRST и SOUL — среди целевой аудитории, так и на привлечение на сайт конверсионного трафика и целевых обращений.

Агентство Heads'made договорилось о контентном партнерстве с Telegram-каналом «Техномаркетинг». Паблик взял на себя медийное представительство агентства в мессенджере и называется «Техномаркетинг | Heads'made».

Завершение сотрудничества