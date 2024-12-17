Главные сделки 2024: ключевые покупки, сотрудничества и новые игроки

По мнению некоторых представителей рекламного рынка, 2023 год оказался скучным и унылым. Надеемся, что год Дракона не разочаровал представителей индустрии и запомнится как яркий и насыщенный период трудовой биографии. Группа Russ продолжила консолидировать рынок и объединилась с Wildberries, «Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama, Игроник заключил партнерство с коммуникационной группой агентств Affect и DARK Creative Agency. Sostav представляет обзор главных сделок и покупок рекламного рынка в уходящем году.
Покупки
- Сейлз-хаус СберСеллер приобрел платформу для блогеров Perfluence. Незадолго до этого «СберСеллер» объявил, что заключил стратегическое партнерство с Perfluence. Однако «близкие к сделке» источники, утверждали, что речь идет именно о покупке. Информированный о сделке собеседник сообщил, что она была завершена в апреле 2024 года и «СберСеллер» получил 100% долей в ООО «Перфлюенс». Косвенно сделку подтверждает закрытие доступа к сведениям ЕГРЮЛ о совладельцах ООО «Перфлюенс». В октябре 2023 года данные были открыты. Тогда компания в равных долях принадлежала основателям Кириллу Пыжову, Андрею и Марии Скуровым (у каждого было по 30%), а также Кириллу Куркину (10%). По мнению экспертов, это «крупнейшая с 2022 года сделка в цифровом сегменте российского рекламного рынка». Они оценивают компанию в 4,8−8 млрд руб.
- На главной стратегической сессии Национального рекламного форума (НРФ'8) группа компаний «Игроник» объявила о новой сделке M&A — приобретении мажоритарной доли в коммуникационной группе агентств Affect и DARK Creative Agency. ГК «Игроник» приобрела 60% ООО «АФФЕКТ», ООО «Диджитал Видео Продакшн», ООО «ПЛЮС ПЛЮС ПРОДАКШН».
- «Яндекс» завершил сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama. С ее помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах. В их числе системы «Яндекса», VK и Telegram. Платформа подходит для небольших фирм, у которых нет собственных специалистов по рекламе. Они размещают рекламу своими силами или с помощью частных специалистов и рекламных агентств. Сделка позволит лучше адаптировать рекламные сервисы «Яндекса» под потребности малого и среднего бизнеса. В компании обещали со временем предоставить предпринимателям новые инструменты для управления рекламой, созданные на базе опыта eLama с использованием нейросетевых технологий «Яндекса».
- Инвестиционный фонд Ultimate Capital Евгения Зальцмана купил сервис Telega.in , позволяющий компаниям закупать нативную рекламу у блогеров в Telegram. Для фонда покупка платформы стала стратегическим шагом и ставкой на продолжающийся кратный рост рынка. В Telega.in ожидают нарастить общий объем рекламных бюджетов по итогам 2024 года до более чем 1,5 млрд руб., в первом полугодии показатель превысил 650 млн руб. Сумма сделки не раскрывается.
- В число учредителей креативного агентства REDKEDS (юридическое лицо — ООО «Красные кеды») вошла Media Instinct Group (АО «Медиа Инстинкт»), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь группе принадлежат 20% ООО «Красные кеды». Запись об этом появилась в реестре 23 октября 2024 года. Представители Media Instinct Group и REDKEDS от комментариев отказались. Другими соучредителями REDKEDS, по данным ЕГРЮЛ, числятся генеральный директор агентства Виталий Быков с долей 45%, Евгений Стройнов с долей 25% и Василий Лебедев с 10%. До передачи 20% АО «Медиа Инстинкт» Виталию Быкову принадлежали 65% ООО «Красные кеды».
- ГК Russ приобрел подмосковного оператора «Восток-Медиа». Покупка позволила группе консолидировать 80% рынка в Московской области. ООО «Восток-Медиа» 30 марта сообщило о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы.
- ГК Russ завершила сделку по выкупу компании «Медиа Простор», которая управляет рекламными размещениями на 490 остановочных павильонах городского общественного транспорта Санкт-Петербурга. С приобретением оператора доля рекламного инвентаря компании на остановках города превысила 80%. По словам представителя Russ, ситиформаты, расположенные на этих остановках, обеспечивают длительный контакт аудитории с рекламными сообщениями, что значительно повышает эффективность рекламы.
- МТС подписала обязывающие документы на покупку платформы для размещения рекламы через блогеров Getblogger. Финансовые условия сделки представители компании не раскрыли. Отмечается, что Getblogger будет работать как самостоятельная структура (ООО «Гетблоггер») в составе ООО «Стрим», «дочки» МТС.
- Банк для предпринимателей «Точка» приобрел сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI у компании, специализирующейся на разработке софта для онлайн-ретейла и e-com 24TTL. Максимальная сумма сделки могла достичь 500 млн руб. при условии выполнения всех KPI в течение года. Сервис 24AI позволяет создавать изображения для карточек товаров на маркетплейсах. Пользователю потребуется загрузить фотографию продукта, и нейросеть автоматически вырежет фон, проведет цветокоррекцию и сгенерирует изображение с описанным по промпту окружением.
- Диджитал-агентство i-Media присоединилось к группе компаний MGGroup. Группа выкупила 24,5% в бизнесе агентства и получила опцион на увеличение доли до 49%. После закрытия сделки контроль над агентством сохранился за его основателями Яковом Грусовским и Сергеем Петраковским. i-Media продолжит работу как самостоятельный бренд. Стороны отметили, что объединение в группу направлено на расширение цифровых возможностей и усиление позиций на рекламном рынке обеих компаний.
- TWIGA Communication Group приобрела 60% в диджитал-агентстве «Апрель». Сделка стоимостью полмиллиарда рублей позволит усилить экспертизу Twiga в области новых медиа, отметил представитель компании. Ранее «Апрель» занимался продвижением зарубежных брендов, которые ушли из РФ. Среди основных клиентов — Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche. Выручка по итогам 2022 года составила 185,4 млн руб., чистый убыток — 5,8 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 423 млн руб. при чистой прибыли 24,4 млн руб.
- Совладелец рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров приобрел 85% в агентстве инфлюенс-маркетинга Players Team. По словам представителя рекламной группы, сумма сделки по покупке 85% актива составила около 150 млн руб. 13,75% в Players Team сохранил его основатель Василий Ящук, а оставшиеся 1,25% — операционный директор агентства Майя Лазарева. Александр Шокуров отметил, что Kokoc Group планирует развивать собственное креативное направление, а Players Team — «партнер с сильными креативными проектами в портфеле».
- Структура «Вымпелкома» (бренд «билайн») — ООО «Хайв» — приобрела 40% в ООО «Тиэмби» — разработчике платформы для автоматизации медиапланирования Tamburin. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 29 декабря 2023 года. Доля куплена у сооснователя и генерального директора «Тиэмби» Натальи Ивановской. Она сохранила за собой 50% компании, ещё 10% принадлежат Александру Матушко. В «Вымпелкоме» подтвердили факт сделки, но не раскрыли ее сумму. В компании уточнили, что Tamburin — SaaS-платформа автоматизации эконометрического моделирования и управления медиамиксом для брендов и рекламных агентств.
- Дочерняя структура «Вымпелкома» (бренд «билайн») — ООО «Хайв» — приобрела 9,2% ритейл-медиакомпании Eshopmedia. Сумма сделки не раскрывается. По словам сторон, инвестиции направят на развитие технологической платформы для продажи рекламного инвентаря онлайн-магазинов, маркетинг и продажи. После сделки операционная команда Eshopmedia продолжит работу в текущем составе, уточнили партнеры.
Слияния и новые игроки
- Wildberries завершила объединение с оператором наружной рекламы Russ. Совместное предприятие ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса, сообщила пресс-служба компании. В российских версиях оферт для продавцов и покупателей ООО «Вайлдбериз» сменилось на ООО «РВБ». Изменение вступило в силу 5 августа. «Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», — отметили в пресс-релизе Wildberries.
- На российском рекламном рынке появился новый игрок — PPL COMMUNICATION GROUP под руководством Александра Харитонова. В ее состав вошли три профильных агентства: PPL Media, PPL Digital Gods и «Мы». Новая коммуникационная группа — компания полного цикла, входящая в состав SkyAlliance. Объединение призвано собрать лучшие команды и практики в локальную группу, чтобы делать продукт в концепции 365.
- Рекламный холдинг NMi Group и креативное агентство А2 создали совместное предприятие «А2 Групп». ООО «Эн эм ай групп» получило в ООО «А2 Групп» долю в размере 40%, ООО «А2» — 60%. Деятельность «А2 Групп» будет направлена на развитие экспертизы в спонсорстве, продакшене и креативе. Компания также займётся размещением рекламных материалов в «новых нестандартных медиаканалах», сообщили в NMi Group.
- Mаrvelous Group присоединила к себе агентство JP Promo, специализирующееся на продвижении в Telegram. Сумма сделки не раскрывается. В компании отметили, что сделка позволит клиентам Marvelous Group получать доступ к «высокой экспертизе и широким возможностям продвижения в Telegram». В свою очередь, в JP Promo считают, что такое слияние будет «крайне эффективным для всех его участников». В планах сторон выстроить сервис, объединяющий в себе «все возможные направления работы в Telegram»: продвижение, рекламные кампании, таргетинг Telegram Ads, сервис аналитики каналов, биржу Telegram-рекламы, решения для бизнеса и другое.
- Группа компаний Kokoc Group запустила проект «Вертикально интегрированная инвестиционная компания» (ВИИК), посвященный систематическому поиску решений и команд диджитал-рынка с возможной интеграцией в продукты группы. Он позволит создать формат инвестиционного сообщества, в котором стартапы и частные инвесторы смогут найти точки соприкосновения. Об этом Sostav сообщили представители Kokoc Group. Цель проекта — работа с продуктами или технологиями по всему миру, которые смогут быстрее масштабироваться сами и масштабировать бизнес рекламной группы в случае внедрения в действующие подразделения Kokoc Group. С помощью ВИИК Kokoc Group в короткие сроки рассмотрит ряд проектов, которые впоследствии смогут присоединиться к группе компаний и усилить свое присутствие как на российском рынке, так и на международном, или же развиваться самостоятельно, но в содействии со стороны группы.
- На российском медиарынке появилось новое агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2». Партнерами в агентстве стали Кристина Потупчик, Георгий Лобушкин, Виктор Леванов, Антон и Алена Бердовы. Агентство предоставляет клиентам услуги по стратегическому консультированию в области работы с медийной средой, а также позиционированию брендов и управлению антикризисными кейсами. Кроме того, «К2» занимается проектной работой полного цикла в медийном пространстве.
Сотрудничества и партнерства
- Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) заключила соглашение о сотрудничестве с China Advertising Association (CAA). Подписание соглашения состоялось 13 сентября в Китае. Участие в церемонии приняли президент CAA Гохуа Чжан и президент АКАР Сергей Пискарев. Ассоциации планируют обмениваться данными о рекламных рынках России и Китая, принимать участие в отраслевых событиях в области маркетинга и рекламы, организовывать совместные обучающие мероприятия, а также совместно провести международный саммит и фестиваль рекламы, ориентированный на рынки России и Китая. Кроме того, САА поддержала идею АКАР по созданию Международной Ассамблеи рекламных ассоциаций стран БРИКС.
- Группа Russ и компания «Дизайнмастер» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках группа возьмет в управление рекламный инвентарь «Дизайнмастера» с декабря 2024 года. Продажи рекламы будут осуществляться через инфраструктуру группы. «Дизайнмастер» работает на российском рынке наружной рекламы с 1995 года. Рекламная сеть компании включает собственные поверхности различных форматов в 13 городах России. Согласно данным отраслевого измерителя Admetrix, «Дизайнмастер» входит в ТОП-3 операторов российского рынка наружной рекламы.
- Группа компаний Russ и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) договорились о сотрудничестве по продвижению проектов АСИ с помощью технологий наружной рекламы. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Соглашение направлено на укрепление сотрудничества группы и АСИ в области продвижения ключевых проектов агентства при помощи охватных инструментов и технологий ООН, пояснили в Russ.
- Мобильный оператор T2 (до 4 сентября 2024 года — Tele2) и группа компаний «Игроник» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития диджитал-маркетинга и рекламы с использованием технологий big data (больших данных). Компании подписали договор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Отмечалось, что T2 и «Игроник» планировали повышать эффективность инструментов диджитал-маркетинга с помощью big data, исследовать и внедрять технологические решения для традиционных и только появляющихся рекламных каналов, прорабатывать «инновационные подходы» для целевой лидогенерации.
- Основным агентством сервиса размещения объявлений «Авито» по направлению наружной рекламы в 2024 году стал ООМ. В качестве резервных поставщиков компания выбрала агентства Havas и PPL. В компании отметили, что наружная реклама остается одним из результативных каналов для роста знаний о продуктах «Авито». В этом сегменте сервис усиливает присутствие в цифровых форматах, а также анализирует эффективность каждого размещения. Проект ООМ был запущен холдингом Okkam осенью прошлого года в рамках объединения агентств People&Screens и iProspect.
- Маркетплейс диджитал-инвентаря Centra (входит в группу Realweb) заключил партнерство с авиакомпанией «Аэрофлот». Теперь рекламные возможности авиаперевозчика стали доступны для закупки через единую платформу. В компании добавили, что предложение подходит для «широкого спектра рекламодателей»: от ретейлеров до производителей товаров класса люкс.
- Группа контентных агентств JAMI LUP и «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о стратегическом партнерстве по спортивному маркетингу. Группа агентств станет единым контактным центром и обеспечит доступ ко всем активам «Газпром-Медиа Холдинга»: спортивным и развлекательным телеканалам, радиостанциям, цифровым платформам, офлайн- и онлайн-проектам.
- Медиагруппа «РИМ» заключила договор о партнерстве с компанией «Ростелеком» и ее дочерним сотовым оператором Т2 (до 4 сентября 2024 года — Tele2). Согласно контракту, «РИМ» стал эксклюзивным селлером рекламы на цифровых экранах во всех салонах оператора в России, увеличив федеральную партнерскую сеть на 1,8 тыс. индор-экранов. Проект индор-экранов включает более 2,2 тыс. рекламных носителей в 1350 розничных точках T2 по всей стране. Система цифровых поверхностей для трансляции рекламы состоит из панелей в витринах и фасадных окнах, интерактивных LED-колонн, а также экранов и планшетов в прикассовых зонах. Все экраны подключены к единой системе управления.
- Агентство диджитал-маркетинга i-Media стало одним из победителей рекламного тендера группы «Самолет». Оно будет заниматься продвижением региональных объектов девелопера по всей России в контекстной рекламе. По результатам закупки «Самолет» выбрал двух главных победителей и столько же резервных. Партнерство i-Media и «Самолет» продлится в течение двух лет и будет направлено на размещение контекстной рекламы продуктов компании в интернете.
- Маркетплейс «Мегамаркет» начал сотрудничество с PR-агентством Rassvet.digital. Агентство взяло на себя работу по созданию и укреплению позитивной репутации маркетплейса, включая освещение новостей бренда, работу со СМИ сразу по двум направлениям — B2B и B2C, организацию спецпроектов, а также PR-поддержку мероприятий.
- Агентство маркетинговых исследований ORO и аналитическая платформа Dialog.X5 ретейлера X5 Group заключили стратегическое партнерство. Сотрудничество открывает «новые возможности для бизнеса в области онлайн-опросов, аналитики и заказных исследований». Стороны пояснили, что теперь клиенты ORO и Dialog.X5 смогут не только получать доступ к аналитике X5 Group через проекты агентства, но и использовать экспертизу команды ресечеров для интерпретации результатов.
- Российский маркетинговый холдинг Genius Group и Quiet Media, официальный продавец рекламных возможностей операторов связи «МегаФон» и Tele2, объявили о продлении партнерства. Площадкой для сотрудничества компаний продолжает быть платформа Pharmatic — О2О-решение для фармацевтической отрасли, которое было запущено в 2020 году.
- Агентство диджитал-маркетинга E-Promo заключило стратегическое партнерство с брендом «Клинский» с целью разработки и реализации стратегии инфлюенс-маркетинга. В январе 2024 года стартовал марафон, к которому уже присоединились блогеры Макарена, Максим Логинов и Labelsmart.
- Агентство диджитал-маркетинга E-Promo начало оказывать маркетинговые услуги девелоперской компании FORMA, которая специализируется на строительстве и развитии концептуальной недвижимости бизнес- и премиум-класса в Москве. Агентство взяло на себя разработку и реализацию медиастратегии, направленной как на рост знания трех московских проектов девелопера — Portland, FØRST и SOUL — среди целевой аудитории, так и на привлечение на сайт конверсионного трафика и целевых обращений.
- Агентство Heads'made договорилось о контентном партнерстве с Telegram-каналом «Техномаркетинг». Паблик взял на себя медийное представительство агентства в мессенджере и называется «Техномаркетинг | Heads'made».
Завершение сотрудничества
- Акционеры Kokoc Group, объединяющей 25 рекламных компаний и сервисов для выполнения задач рекламодателя в цифровой среде, вышли из капитала агентства ArrowMedia. Владельцы ArrowMedia, в свою очередь, вышли из бизнесов Kokoc Group. Решение связано со стратегическими планами Kokoc Group и вытекающей из этого трансформацией — как бизнес-процессов, внешних и внутренних, так и генерального позиционирования компании. Условия сделки конфиденциальны.