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23.12.2024 в 18:55

T2 купил три AdTech-компании

Сумма сделки не раскрывается

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Оператор мобильной связи T2 приобрел AdTech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart. Покупка станет важным шагом в развитии рекламных технологий и укреплении позиций всех участников сделки. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Т2.

Yabbi занимается разработкой программных комплексов (DSP и SSP) для рекламодателей и паблишеров. Рекламная платформа Redllama предназначена для решения медиа и brandformance задач. Технологичная сеть Plazkart работает со всеми типами видеоинвентаря на ключевых диджитал-платформах.

Сделка, сумма которой не раскрывается, направлена на интеграцию платформ T2 и возможностей диджитал-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей.

Совмещение экспертизы в Big Data, алгоритмов машинного обучения и данных AdTech-компаний улучшит понимание потребительского поведения. Рекламодатели получат более качественные инструменты для управления бюджетами и оптимизации рекламных расходов.

Ирина Лебедева, заместитель гендиректора по коммерческой деятельности T2:

T2 продолжает следовать философии «Других правил», внедряя инновации и создавая ценность для клиентов и партнеров. Современный рекламный рынок требует как персонализации рекламы, так и проведения охватных кампаний с сохранением эффективности во всех доступных каналах. Мы видим широкий спектр синергетических продуктовых возможностей для закрытия потребностей рекламного рынка.

Александр Мнацаканьян, заместитель гендиректора по стратегическому планированию T2:

Одновременно с появлением нового бренда T2 мы заявили амбицию — стать номером один на рынке мобильной связи России. Эти сделки — очередной шаг компании в сторону новых стратегических направлений развития. Они открывают перед нами новые горизонты, обеспечивая прочный фундамент для будущего лидерства, выходя в том числе за рамки традиционного телеком-бизнеса.

Сделка t2
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