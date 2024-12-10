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10.12.2024 в 17:01

МТС приобрела платформу Getblogger

Компания рассчитывает усилить рекламный бизнес

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МТС подписала обязывающие документы на покупку платформы для размещения рекламы через блогеров Getblogger. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании. Финансовые условия сделки там не раскрыли.

Отмечается, что Getblogger будет работать как самостоятельная структура (ООО «Гетблоггер») в составе ООО «Стрим», «дочки» МТС.

В МТС пояснили, что сделка «логично укладывается в стратегию развития рекламного бизнеса». Она позволит укрепить рыночные позиции МТС AdTech за счет создания «комплексного платформенного продукта для рекламодателей и авторов в Telegram».

По данным системы «Контур Фокус», выручка ООО «Гетблоггер» за 2023 год составила 965,4 млн руб. — рост на 373% год к году.

МТС GetBlogger рекламный бизнес
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