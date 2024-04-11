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11.04.2024 в 17:30

Kokoc Group вышла из состава акционеров агентства ArrowMedia

Перформанс-маркетинг останется ключевым направлением для группы компаний

Акционеры Kokoc Group, объединяющей 25 рекламных компаний и сервисов для выполнения задач рекламодателя в цифровой среде, вышли из капитала агентства ArrowMedia. Владельцы ArrowMedia, в свою очередь, вышли из бизнесов Kokoc Group. Об этом Sostav рассказали представители группы компаний.

Решение связано со стратегическими планами Kokoc Group и вытекающей из этого трансформацией — как бизнес-процессов, внешних и внутренних, так и генерального позиционирования компании. Условия сделки конфиденциальны.

Александр Шокуров, генеральный директор Kokoc Group:

Агентство ArrowMedia в своей оперативной деятельности и раньше было самостоятельным. При этом наше сотрудничество в контуре группы помогало развивать индустрию в течение 10 лет. С разделением сотрудничество продолжится, однако компании смогут полностью фокусироваться на своём пути развития, независимо от стратегии друг друга.

Павел Юровицкий, председатель совета директоров Kokoc Group:

В списке приоритетов Kokoc Group на ближайшие годы — укрепление сотрудничества с технологичными компаниями на базе платформенной бизнес-модели. ArrowMedia относится к технологичным компаниям с сильной экспертизой. Это значит, что у нашего взаимодействия статус поменялся на партнерский, и он подразумевает выгодные обеим сторонам отношения с ориентацией каждой из них на свой максимальный рост.

Кирилл Самойлов, генеральный директор и сооснователь ArrowMedia:

Решение открывает новые возможности стратегического роста и для ArrowMedia, и для Kokoc Group. Мы много лет совместно развивали индустрию, сейчас же вклад каждого из нас будет заметнее. Для рынка разделение означает большую вариативность в выборе сильных партнёров под свои задачи, поэтому ArrowMedia специализируется на диджитал-услугах в формате 360°.

По словам представителей группы компаний, для Kokoc Group комплексный маркетинг с ориентацией на бизнес-результат — одно из ключевых направлений, представленное дивизионом Performance с годовым оборотом за 2023 год выше 10 млрд руб. Подразделение образуют агентства Рrofitator, Мobisharks, РrofileData, Kokoc.com, Out of Сloud и Kokoc Like. Помимо Performance в продуктовом портфеле группы ещё шесть дивизионов: Traffic, Affiliate, Marketplaces, Creative, Platforms/FinTech, HRtech.

В 2023 году к Kokoc Group присоединился сервис по управлению продвижением и продажами на маркетплейсах ZoneSmart и команда разработки WebApp-приложений в Telegram WAME. В 2024 году группа объявила запуск проекта ВИИК (Вертикально Интегрированная Инвестиционная Компания), посвящённый систематическому поиску новых решений и команд диджитал-рынка с последующей интеграцией в подразделения Kokoc Group.

Kokoc Group ArrowMedia
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