ГК «Игроник» заключила партнерство с Affect Dark

Никита Пипко, CEO группы компаний «Игроник»:

В этом году мы создали новый дивизион, который не только занимается продажей чужого продукта, но и создавать собственные практики (в работе с блогерами и в e-com).

Теперь пришло время M&A. Мы находимся в финале сделки с Affect Dark. Вошли в капитал этой группы, приобрели долю. Теперь это часть нашей команды. Это новый, бесценный и уникальный опыт для нас. Одновременно это и большой вызов, и большой подспорье. Это одно из самых титулованных диджитал-агентств на рынке, пионеры вирусного маркетинга. Affect Dark — теперь часть нашей большой команды.