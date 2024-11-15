ГК «Игроник» заключила партнерство с Affect Dark

На главной стратегической сессии Национального рекламного форума (НРФ8) группа компаний «Игроник» объявила о новой сделке M&A — приобретении мажоритарной доли в коммуникационной группе агентств Affect и DARK Creative Agency.
Никита Пипко, CEO группы компаний «Игроник»:
В этом году мы создали новый дивизион, который не только занимается продажей чужого продукта, но и создавать собственные практики (в работе с блогерами и в e-com).
Теперь пришло время M&A. Мы находимся в финале сделки с Affect Dark. Вошли в капитал этой группы, приобрели долю. Теперь это часть нашей команды. Это новый, бесценный и уникальный опыт для нас. Одновременно это и большой вызов, и большой подспорье. Это одно из самых титулованных диджитал-агентств на рынке, пионеры вирусного маркетинга. Affect Dark — теперь часть нашей большой команды.
Affect — полносервисное креативное диджитал-маркетинг агентство с более чем 20-летней историей и множеством наград. DARK — креативное агентство с большим опытом работы на сложных рынках, которое более пяти лет продвигает фармацевтические, алкогольные и табачные бренды, а также FMCG и другие продукты.