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12.11.2026 в 10:40

Omnicom Media получила глобальный медиаконтракт Lufthansa Group

Пятилетнее соглашение начнет действовать со следующего года

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Omnicom Media выиграла глобальный медиатендер Lufthansa Group. Пятилетнее соглашение начнет действовать 1 января 2027 года и охватит продвижение брендов и перформанс-маркетинг авиакомпаний группы, включая Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Об этом сообщает Campaign.

Контракт распространяется на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки, Северной и Южной Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках партнерства Omnicom Media будет управлять примерно 10 тыс. активных перформанс-кампаний по всему миру. Работа будет организована через единую глобальную структуру и локальные команды, которые учтут особенности отдельных рынков и авиабрендов.

В технологическую модель войдут платформа маркетинговой аналитики Omni и система RADAR, ориентированная на авиационную отрасль. В Lufthansa Group рассчитывают, что новая модель позволит теснее связать инвестиции в медиа с потребностями клиентов и коммерческими результатами, а также развивать персонализированный маркетинг.

В январе 2026 года Lufthansa Group выбрала Mother глобальным креативным агентством для своих брендов. Ему поручили разработать единую бренд-платформу для авиакомпаний группы, программ лояльности и сервисных направлений.

Юлия Топольская
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