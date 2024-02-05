E-Promo займётся омниканальным продвижением трёх объектов девелопера FORMA

Агентство диджитал-маркетинга E-Promo будет оказывать маркетинговые услуги девелоперской компании FORMA, которая специализируется на строительстве и развитии концептуальной недвижимости бизнес- и премиум-класса в Москве. Агентство займётся разработкой и реализацией медиастратегии, направленной как на рост знания трёх московских проектов девелопера — Portland, FØRST и SOUL — среди целевой аудитории, так и на привлечение на сайт конверсионного трафика и целевых обращений. Об этом Sostav сообщили представители E-Promo.

Стратегия омниканального продвижения включает широкий спектр медийных и перформанс-каналов. Подход к планированию учитывал комплекс внешних и внутренних факторов, которые оказывают воздействие на достижение ключевых показателей. E-Promo сформировало план продвижения всех объектов в течение 2024 года на основании текущих рыночных прогнозов, а также учло стратегию конкурентного окружения. К ключевым внутренним факторам специалисты отнесли характеристики самих объектов: этапы строительства, сроки сдачи и расположение ЖК, стоимость квартир и запланированные старты продаж в новых корпусах. К внешним факторам относятся государственная программа льготной ипотеки и ключевая ставка Центрального банка РФ.

При формировании диджитал-стратегии E-Promo также учло особенности CJM целевой аудитории проектов бизнес-класса. «Как правило, клиенты изучают не менее семи различных источников информации, обращая внимание на множество параметров и характеристик потенциального объекта покупки. Разработанный нами медиасплит позволит обеспечить контакт с пользователем на протяжении всего процесса выбора, не давая ему переключиться на предложение конкурентов», — поделились представители агентства.