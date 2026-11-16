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16.11.2026 в 13:10

Dentsu досрочно сократила 3,4 тысячи сотрудников и ухудшила прогноз

Компания ожидает снижения органической выручки примерно на 1% по итогам года

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Dentsu выполнила план по сокращению штата раньше срока: компания уменьшила численность персонала примерно на 3,4 тыс. человек, хотя изначально рассчитывала завершить этот этап реструктуризации к 2027 году. Об этом сообщает AdNews.

Кроме того, рекламная группа пересмотрела прогноз на 2026 год: теперь компания ожидает снижения органической выручки примерно на 1%. Ранее она рассчитывала сохранить показатели на уровне прошлого года или добиться небольшого роста.

При этом в третьем квартале органическая выручка группы выросла на 3,7% год к году. Однако операционная прибыль снизилась почти на треть. В компании объясняют сложившуюся ситуацию, в частности, сокращением расходов со стороны крупных клиентов в Северной и Южной Америке.

Рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе не смог компенсировать спад на других рынках. По итогам квартала выручка снизилась в Северной и Южной Америке, а также в регионе EMEA.

Ранее сообщалось, что Dentsu рассматривает возможность сокращения до 160 зарубежных юридических лиц к 2028 финансовому году.

Юлия Топольская
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