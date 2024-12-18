«Авито» купил рекламные сервисы AdRiver и Soloway

Авито купил сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway. Сервисы, предназначенные для запуска рекламных кампаний, таргетирования рекламы в интернете и ее аудита, позволят площадке создать внешнюю рекламную сеть, сообщает РБК.

В «Авито» рассказали, что приобретение сервисов соответствует «долгосрочной стратегии по развитию рекламных технологий»: компания планирует запустить собственную внешнюю рекламную сеть, чтобы клиенты могли демонстрировать рекламу не только на самой платформе, но и на внешних онлайн-ресурсах.

Топ-менеджеры сервисов после закрытия сделки продолжат работу в компании. AdRiver, как инструмент для оценки качества интернет-рекламы, показывающий, насколько эффективно рекламодатель расходует свой бюджет, останется независимым, пообещали в «Авито».

Стоимость сделки официально не раскрывается. Глава «INFOLine Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает ее в диапазоне 2−2,5 млрд руб. Он называет покупку логичной — сейчас все крупнейшие онлайн-платформы активно двигаются в направлении развития рекламных возможностей. Сделка позволит реализовывать эффективные рекламные кампании и обеспечивать оценку их эффективности.

AdRiver и Soloway входят в группу Internest. AdRiver занимается аудитом рекламных кампаний, а Soloway — запуском и таргетингом рекламы на различных платформах в интернете, мобильных приложениях и на Smart TV. К системам подключены в том числе рекламные сети «Яндекса» и Rambler.

По итогам 2022 года выручка Soloway и AdRiver выросла на 76% и составила 810,83 млн руб. Первое полугодие 2023 года подтвердило динамику: выручка — 673,464 млн руб., что на 214% больше аналогичного периода в 2022 году.

Александр Кубанеишвили, основатель и CEO Digital Club, евангелист рекламной платформы MTS ADS: Интересная сделка, так как она объединяет трех сильных технологичных игроков, каждый из которых очень успешен в своей нише. Помимо этого, у каждого из них внутри профессиональные команды. Учитывая ситуацию с людьми на нашем рынке, это вообще наиважнейший актив. В результате из таких отличных «ингредиентов» может получиться очень вкусный «коктейль». Чего коллегам и желаю.

Виталий Телепов, CEO Interpool: Безусловно, сделка выигрышная для обеих сторон. Для «Авито» это расширение своей рекламной экосистемы, интеграция новых технологий аудита, обогащение аудиторной экспертизы и диверсификация денежных рекламных потоков. Для AdRiver и Soloway это новый виток развития и безусловный драйвер роста, если оба сервиса смогут сохранить свою достаточную для рынка независимость с подключением инвентарной и аудиторной базы «Авито».