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18+
14.11.2024 в 12:00

Группа Russ и «Дизайнмастер» заключили стратегическое партнерство

С декабря группа возьмет в управление инвентарь рекламной сети

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Группа Russ и компания «Дизайнмастер» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках группа возьмет в управление рекламный инвентарь «Дизайнмастера» с декабря 2024 года. Продажи рекламы будут осуществляться через инфраструктуру группы. Об этом Sostav сообщили в компаниях

«Дизайнмастер» работает на российском рынке наружной рекламы с 1995 года. Рекламная сеть компании включает собственные поверхности различных форматов в 13 городах России. Согласно данным отраслевого измерителя Admetrix, «Дизайнмастер» входит в топ-3 операторов российского рынка наружной рекламы.

Антон Комаров, директор регионального департамента группы Russ:

Партнерство с «Дизайнмастером» открывает новые возможности для рекламодателей в российских регионах. Объединение усилий позволит существующим и потенциальным клиентам расширить доступную географию продвижения и охватить дополнительную аудиторию. Особое внимание при этом будет уделяться поддержке отечественного бизнеса, в том числе представителей малого и среднего сегмента, которые получат доступ к кросс-канальным инструментам продвижения.

Сергей Селезнев, генеральный директор «Дизайнмастера»:

Централизация продаж рекламного инвентаря «Дизайнмастера» на базе группы Russ повысит удобство для клиентов в части подготовки и запуска рекламных кампаний различного масштаба в разных регионах вплоть до федерального уровня.

«Единое окно» также позволит комбинировать каналы продвижения, не ограничиваясь только наружной рекламой, но и подключая другие виды рекламного инвентаря. Внедрение единых стандартов продаж, унификация подходов позволят вывести региональный рынок на новый уровень развития.

Ранее сообщалось, что Russ разместит в Ростове-на-Дону более 450 современных остановок городского общественного транспорта, 200 из которых будут оснащены цифровыми экранами.

Дизайнмастер Russ
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