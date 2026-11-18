Акции Publicis Groupe 17 ноября подешевели на 2%, до €102,40. Это одно из самых заметных снижений среди крупнейших компаний Франции за день. При этом две крупные инвестиционные компании, Goldman Sachs и Rothschild & Co Redburn, незадолго до этого улучшили прогнозы по акциям Publicis и рекомендовали инвесторам покупать их.

Goldman Sachs повысила ожидаемую стоимость одной акции со €115 до €116, а Rothschild — со €113 до €115. Это означает, что, по оценке аналитиков, бумаги могут подорожать примерно на 12−13% относительно уровня, на котором они торговались во время падения. Однако инвесторы не последовали этим рекомендациям: акции Publicis снижались вместе с другими европейскими бумагами.

Давление на рынок усилили опасения по поводу крупных вложений технологических компаний в искусственный интеллект и того, насколько быстро эти инвестиции начнут приносить прибыль.

У самой Publicis есть причины рассчитывать на дальнейший рост. Группа развивает технологии для рекламного бизнеса и работу с данными о потребителях. В начале ноября она завершила покупку LiveRamp — платформы, которая помогает компаниям объединять клиентские данные, точнее настраивать рекламу на разных площадках и оценивать ее эффективность. Вместе с технологиями Epsilon это должно усилить возможности Publicis в персонализации рекламных кампаний и использовании ИИ.

Финансовые результаты компании также остаются положительными. За первые девять месяцев 2026 года выручка Publicis выросла на 5,8% в органическом выражении, до €13,35 млрд. Компания сохраняет прогноз роста этого показателя по итогам года на 4,5−5%.