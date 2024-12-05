JAMI LUP стал стратегическим партнёром «Газпром-Медиа Холдинга» по спортивному маркетингу

Группа контентных агентств JAMI LUP и «Газпром-Медиа Холдинг» объявили о стратегическом партнёрстве по спортивному маркетингу. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе JAMI LUP.

Группа агентств станет единым контактным центром и обеспечит доступ ко всем активам «Газпром-Медиа Холдинга»: спортивным и развлекательным телеканалам, радиостанциям, цифровым платформам, оффлайн- и онлайн-проектам.

Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа»:



Мы наблюдаем стремительный рост интереса к спортивной рекламе и уверены, что в 2025 году этот тренд будет только усиливаться. Именно поэтому мы решили предложить рынку индивидуальный подход к работе с брендами, заинтересованными в эффективном продвижении через спорт.

Гендиректор JAMI LUP Юлия Долгова и коммерческий директор Максим Сырейщиков: Мы верим, что лучшие продукты рождаются в синергии с рекламодателем. Именно поэтому мы разработали специальные пакеты услуг, учитывающие индивидуальные потребности каждого партнёра. Это позволит эффективно продвигать бренды на всех платформах холдинга.

JAMI LUP будет развивать персонализированные решения для брендов, заинтересованных в спортивной рекламе.