Лето, футбол и нейросети: подборка роликов июня

Пока одни бренды спорят, нужен ли искуственный интеллект в рекламе, другие уже строят на нем целые кампании. В первом месяце лета к нейросетям добавились футболисты сборной России, домовенок, говорящие животные и даже зеленый фрисби. Собрали самые интересные кейсы месяца.

МТС показала, как узнать своих за границей

МТС запустила федеральную кампанию в поддержку нового роумингового предложения с тремя тарифными режимами для путешественников. Главными героями роликов стали Никита Ефремов и Жанна Бадоева. По сюжету абоненты МТС легко ориентируются в незнакомом городе, пользуются картами, банковскими приложениями и остаются на связи с близкими. Подробнее на Sostav.

HAVAL сделал ставку на массовость JOLION

HAVAL и BBDO представили новую коммуникационную платформу для обновленного кроссовера JOLION, сделав акцент не на технических характеристиках, а на популярности модели. В основе кампании — идея «Один для всех»: в ролике и наружной рекламе один и тот же автомобиль сопровождает людей с разным образом жизни — от IT-специалиста до семьи с ребенком. Подробнее на Sostav.

«Островок» превратил песню в главный элемент летней кампании

Сервис онлайн-бронирования «Островок» представил федеральную рекламную кампанию к старту туристического сезона. Ее центральным элементом стала обновленная песня о путешествиях, созданная с использованием нейросетей и доработанная композитором и профессиональным вокалистом. Видеоролик показывает разные сценарии летнего отдыха — от моря до горного глэмпинга, а для создания бесшовных переходов и отдельных визуальных эффектов команда использовала CGI и ИИ. Подробнее на Sostav.

«Самокат» показал истории сотрудников

«Самокат» рассказал, как HR-кампания «За их плечами» помогла привлечь новых сотрудников и партнеров сервиса. В основе проекта — реальные истории курьеров, сборщиков, товароведов и директоров дарксторов, которые благодаря работе смогли достичь личных целей. Подробнее на Sostav.

Кот и ёж помогли «Честному ЗНАКу» выбрать продукты

«Честный ЗНАК» запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку функции «Что За продукт?» в мобильном приложении. В центре сюжета кампании, разработанной агентством Instinct — анимированные кот и ёж, которые помогают покупателям разобраться в составе продуктов еще до покупки. Герои рассказывают о содержании сахара, жиров и других характеристиках товаров, которые можно узнать, отсканировав код через приложение. Подробнее на Sostav.

«Щи Продакшен» показали парк, которого (еще) нет

Команда «Щи Продакшен» представила проморолик для новой зоны «Острова Мечты», объединив живые съемки, CGI и генеративный ИИ. Такой подход позволил показать локацию, которая еще строится, сохранив реалистичность изображения. Для каждого кадра команда разрабатывала отдельный производственный пайплайн: ИИ использовали для замены фонов, создания летней атмосферы, композитинга и экшен-сцен, CGI — для аттракционов и летающей вагонетки, а живые съемки помогли передать эмоции актеров. По словам создателей, многие технические решения разрабатывались прямо в процессе работы. Подробнее на Sostav.

Фрисби вместо логотипа: как «Щи Продакшен» рассказали историю для «Пятёрочки»

«Щи Продакшен» представили ролик для летней линейки готовой еды «Пора на пикник» от «Пятёрочка Кафе». Главным визуальным образом стал зеленый фрисби, который связывает разные сюжетные линии и приводит героев к финальной сцене пикника. Для создания кинематографичных пролетов, замедлений и адаптации креатива под разные рекламные форматы команда использовала ИИ, а основу ролика составили живые съемки с профессиональными актерами. Финальный кадр изначально проектировали как универсальный кей-визуал для наружной рекламы и других каналов коммуникации. Подробнее на Sostav.

MANGO OFFICE превратил дворовый футбол в метафору бизнеса

MANGO OFFICE и Agenda Agency представили имиджевую кампанию, в которой рассказали о ценности партнерства через метафору дворового футбола. Вместо привычной продуктовой коммуникации бренд обратился к ностальгии и показал, что успех в бизнесе зависит не только от личных усилий, но и от умения доверять команде. Съемки проходили в подмосковном Лыткарино, где команде пришлось вручную расчищать снег, а на постпродакшене с помощью ИИ восстанавливать атмосферу конца XX века, убирая современные детали и дорабатывая локации до образа «той самой» ранней весны. Подробнее на Sostav.

Домовенок Zemma показал туалетную бумагу без втулки

Бренд Zemma и GREAT представил рекламную кампанию в поддержку новой трехслойной туалетной бумаги Natural Comfort Smart. Главной особенностью продукта стали отсутствие втулки при сохранении отверстия для держателя и увеличенная вдвое длина рулона. Объяснить преимущества новинки помогает Домовенок Zemma, который с помощью магии «удваивает» комфортные вещи в доме. Продакшен полностью построили без классических съемок: персонажа и продукт создали в CGI, а окружение сгенерировали с помощью нейросетей.

Свежий взгляд на сыры в новой кампании от Aida Pioneer и SVEŽA

В основе рекламной кампании сыров SVEŽA от Aida Pioneer лежит идея свежих впечатлений — простых моментов, которые становятся особенными вместе с продуктом: завтраки, домашние встречи, быстрые и красивые блюда, которыми хочется делиться. Натуральность, легкость в приготовлении и эстетика повседневных моментов попробовали передать через светлую палитру, свежие оттенки зеленого и воздушную food-съемку.

«Яндекс Карты» оживили ИИ-подсказки с помощью нейросетей

«Яндекс Карты» представили 20-секундный ролик об ИИ-подсказках, полностью созданный с помощью нейросетей — от видеоряда до музыки. В центре сюжета — голосовые подсказки, которые превращаются в местных жителей: дальнобойщика, инстадиву и жителя спального района, объясняющих дорогу голосом голосового ассистента «Алисы». По словам команды, использование ИИ позволило сократить сроки производства более чем в два раза, а стоимость — в десять раз по сравнению с традиционными съемками.

Валерий Карпин проверил уровень игроков в новой кампании «Своих Плюсов»

Программа лояльности «Свои Плюсы» запустила летнюю рекламную кампанию с участием сборной России по футболу. Главными героями ролика стали Валерий Карпин, Матвей Сафонов, Данил Круговой, Наиль Умяров и Матвей Кисляк. По сюжету главный тренер оценивает «уровень» игроков, обыгрывая механику программы лояльности: Сафонов начинает с бронзового статуса, но быстро повышает его, оплатив покупку для тренера. Кампания рассказывает о системе уровней и бонусов сервиса.