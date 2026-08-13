МТС запустила «Битву пап» в новой рекламе детского тарифа

МТС запустила федеральную рекламную кампанию «Битва пап» в поддержку детского тарифа МТС Junior и сервисов безопасности. Героями кампании стали комики Иван Абрамов и Денис Дорохов, которые сыграли двух отцов с разными подходами к воспитанию детей.

В основе кампании — тема родительской заботы и самостоятельности детей. В комедийном ролике отцы соревнуются в том, кто лучше угадывает желания детей, и обсуждают вопросы, связанные с их безопасностью и самостоятельностью. В финале герои рассказывают о возможностях тарифа МТС Junior и его сервисах безопасности.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Дети с определенного возраста хотят больше самостоятельности, а родители — быть уверенными, что с ними все в порядке. В новой кампании МТС Junior мы решили посмотреть на знакомую каждой семье ситуацию с разных углов. Нам было важно говорить о безопасности не через страхи и ограничения, а поднять тему доверия и большей свободы детей.

Кампания размещается на ТВ и радио, в digital- и performance-каналах, наружной рекламе и у блогеров.