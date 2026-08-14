Фарм-ролик, который хайпанул на ИИ: как обыграть деликатную проблему и зацепить ЦА

Говорить о синдроме раздраженного кишечника в рекламе непросто: прямолинейная демонстрация проблемы легко может уйти в вульгарность или медицинский клише. Поэтому для ребрендинга БАДа «Симбиозис Альфа» Biocodex и VILKA решили зайти с другой стороны — через искусственный интеллект.

Тема ИИ стала одновременно крючком для аудитории и инструментом производства. Уже первая реплика героини — «Сегодня реклама с искусственным интеллектом» — напрямую обращается к зрителю и создает ощущение, что дальше будет очередной ролик о нейросетях. Но вместо разговора о технологиях история постепенно переводит внимание на основную проблему продукта.

Чтобы визуализировать дискомфорт без прямого изображения симптомов, креативная команда превратила состояния героинь в природные катаклизмы: грозу, прорыв дамбы, камнепад и, наоборот, спокойное небо. Эти сцены сгенерировали с помощью ИИ, а затем собрали в готовый ролик традиционными средствами производства.

В итоге кампания получила 9,66 млн показов, охватила 3,91 млн пользователей и привела 159,2 тыс. визитов — на 63,72% выше плана.

Но прежде чем нейросети добрались до гроз, молний и дамб, команде пришлось решить более сложную задачу: как сделать рекламу продукта на деликатную тему заметной, не превращая ее в очередной фарм-ролик?

Как родилась идея

На раннем этапе команда рассматривала музыкальную версию ролика — с песней, сгенерированной ИИ. Однако тестирование креативов показало, что сильнее работает другая концепция, построенная вокруг самого хайпа на искусственном интеллекте.

Концепт получил позитивный отклик у участников фокус-группы и был доработан с учетом их обратной связи.

Аниматик решили делать специально «по-старинке» — с иллюстратором и аниматором, чтобы ИИ-аниматик не воспринимался сразу как реклама.

В основе идеи — игра с ожиданиями зрителя. Первая реплика героини ломает четвертую стену и работает как хук: зритель думает, что сейчас увидит рекламу про ИИ, но постепенно понимает, что технология здесь лишь способ привлечь внимание к продукту.

Так команда получила возможность говорить о деликатной теме через актуальный культурный контекст — и не перегружать ролик медицинской терминологией.

Концепция

Каждый персонаж ролика олицетворяет определенное состояние: первая героиня — уверенность в себе, легкость, внутреннюю гармонию. Вторая испытывает тревогу, дискомфорт, неуверенность в себе. Однако прямое изображение ее физического недомогания и проблемы могло бы оказаться вульгарным, отталкивающим или клишированным.

Было решено изобразить синдром раздраженного кишечника метафорически, через образную передачу ощущений и эмоций. Креативная команда нашла, что природные катаклизмы идеально подходят как такое решение и срезонируют с ЦА.

Метафорические фоны с природой передают дискомфорт страдающей героини и, на контрасте, превосходное состояние ее собеседницы, которая принимает БАД. Хромакей, зеленый фон, стоящий за девушками, визуализирует их физические состояния в виде природных бедствий и беспечного неба пастельных оттенков с легкой дымкой облаков. Все эти визуальные метафоры были сгенерированы искусственным интеллектом.

Легкий, ироничный язык позволил говорить о проблеме, не уходя в сухую медицинскую подачу, что и требовалось для удержания ЦА.

Также срабатывает эффект взлома ожидания: зритель ожидает увидеть ролик про ИИ, но дальше история разворачивается иначе. Искусственный интеллект здесь — не центральный герой, а лишь прием, который помогает удержать внимание и подвести аудиторию к основной теме, УТП товара.

Технологические решения

Кадры для хромакея — гроза, прорыв дамбы, камнепад, безмятежное рассветное небо — полностью генерировались в ИИ.

Подбор инструмента занял некоторое время. AI команда попыталась добиться реалистичных, но без гиперреализма, кадров с помощью сервисов Hailuo, Seedance, MidJourney и Runway. Но фаворитом для данного концепта стал Veo 3.

Модель дала наиболее интересные, цельные, кинематографичные, управляемые по действию кадры. Основной вызов далее заключался в ювелирном промпт-инжиниринге: требовалось интегрировать эвфемистическую отсылку к проблемам кишечника, не выходя за пределы эстетичного, невульгарного визуала.

Следующей сложностью было соблюсти динамику молний, воды, пузырьков воздуха в ИИ кадрах. И тут нейросети, увы, не смогли показать себя с лучшей стороны. Режиссировать монтаж пришлось людям. Режиссер и режиссер монтажа, получив разрозненный массив нейро-кадров, собрали ролик привычными средствами.

В финальном отборе смотрели не только на метафоричность кадра, динамику действия объектов и отсутствие ИИ артефактов, но и на гармоничность склейки с «соседями», чтобы избежать резких монтажных скачков.

Иван Ус, креативный директор VILKA Agency: Тема ИИ в рекламе сегодня звучит везде, и мы использовали этот контекст как часть креативного решения. Это помогло сделать ролик актуальным, гибким по производству и более интересным для зрителя.

Эльвира Аббясова, старший бренд-менеджер Biocodex: Для нас было важно усилить запоминаемость бренда в момент смены названия. Поэтому мы сделали ставку на необычную подачу через ИИ в рекламе, которая помогает закрепить бренд в памяти.

Сильные результаты по всей воронке

Кампания выпускалась на digital-каналы и социальные сети и перевыполнила план по всем основным этапам воронки, показав особенно сильный рост по вовлечению и трафику.

Видео набрало 9,66 млн показов.

Клики составили 128.85% от плана.

VTR превзошел ожидания, составив 74%.

По итоговому трафику получено 159.2 тыс. визитов, что на 63.72% выше плана.

Охват в 3,91 млн пользователей превысил план на 21.43%.

Состав творческой группы

Biocodex (клиент):

Директор по маркетингу: Ирина Мохова

Старший менеджер по продуктам: Эльвира Аббясова

Руководитель направления «Микробиота»: Ольга Кузьмина

VILKA Agency (агентство, продакшен)

Креативный директор: Иван Ус

Аккаунт-менеджер: Владимир Горб

Исполнительный продюсер: Антон Кузнецов

Оператор-постановщик: Павел Минаев

Художники-постановщики: Денис и Мария Садовские

Художник по костюмам: Валентина Янанис

Художник по гриму: Ольга Иолшина

Звукорежиссер: Андрей Умников

Кастинг-директор: Ольга Буланова

Гафер: Сергей Терентьев

Режиссер монтажа и колорист: Сергей Ярославский

Саунд-дизайн и монтаж звука: Кирилл Варламов

CG: Денис Сажин

Актрисы: Юлия Летинская, Мария Плешкова

Режиссер: Дмитрий Булгаков