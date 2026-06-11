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11.06.2026 в 14:30

«Щи Продакшен» создали рекламный ролик для «Острова Мечты»

Команда проекта рассказала, как объединила нейросети, CGI и живые съемки для создания реалистичного промо-ролика

Производство промо-ролика для новой зоны парка «Остров Мечты» прошло в гибридном формате: команда объединила живые съемки, CGI и генеративный ИИ. Такой подход позволил показать объект, который физически еще находится на стадии строительства. О том, как удалось собрать единый визуальный пайплайн из разных технологий и не потерять реализм, Sostav рассказала команда «Щи Продакшен».

Главный вызов — сохранить реализм

Главным вызовом проекта стало сохранить реалистичность изображения и достоверность объекта.

Чтобы добиться выразительности и убедительности, команде приходилось для каждого кадра придумывать уникальный производственный пайплайн, что позволило создать цельную историю с детально проработанными локациями, героями и атмосферой праздника и открытия.

Подход

Реальные съемки актёеров позволили сохранить живые эмоции, CGI использовался для анимации летающей вагонетки по Москве и аттракционов в парке, а ИИ создавал реалистичное окружение и экшен-сцены.

Съемка

Съемки проходили на улице, внутри парка и в студии хромакей. С помощью ИИ сцены, снятые на зелёном фоне, были обработаны с релайтом, заменой фона и композитингом. Это позволило сэкономить бюджет и время, а также исключило необходимость строительства декораций в павильоне.

Уличная съёмка проводилась в феврале, поэтому с помощью ИИ, классического композитинга и клинапа удалось превратить зимние кадры в летние.

Съемки живых людей позволили сохранить реалистичность и убедительность изображения.

  • CGI

С помощью CGI-графики команда добилась достоверности форм и масштабов аттракционов. Летающая вагонетка по Москве полностью идентична реальной, а все экстремальные аттракционы в ролике повторяют свои настоящие аналоги.

  • ИИ

Так как производство ролика проходило зимой и весной, искусственный интеллект позволил команде создать летнюю атмосферу. Динамичные экшен-сцены также создавались с помощью ИИ, что сэкономило средства на CGI и избавило от необходимости в проведении съемок этих кадров. ИИ активно использовался для локальной доработки кадров: клинап, пэйнтинг, релайтинг, композитинг и ротоскопинг.

  • Ручной крафт

Значительная часть продакшена выполнялась вручную. В ролике много дальних планов, которые создавались руками художников, поскольку предъявлялись высокие требования к достоверности архитектуры, экстерьера и дизайна парка.

Генерация, фотобашинг и ретушь стали большей частью объема работы над проектом. Тысячи изображений и сотни часов работы команды помогли максимально приблизить визуал к оригиналу.

Свет, атмосфера и масштаб кадра

Была проведена большая работа по VFX: световые лучи, блики, отражения и атмосферные эффекты, чтобы изображение выглядело естественно и кинематографично. При необходимости дорабатывались и добавлялись люди, делая пространство более живым и атмосферным.

Голосом ролика стал Всеволод Кузнецов. Его подача добавила ролику ощущение масштабного приключения. Саундтрек был написан композитором с использованием живых инструментов и элементов инди-поп-рока.

Евгений Пырьев, режиссер и продюсер «Щи Продакшен»:

Главной сложностью проекта для меня стало объединение ИИ, съемки и CGI в единое визуальное приключение. Нужно было не просто сделать это органично, но и сохранить качество и зрелищность кадров.

В открытом доступе практически нет готовых решений для подобных задач, поэтому многие технические подходы мы разрабатывали прямо во время работы над роликом. Приходилось экспериментировать и придумывать пайплайн для каждого кадра. Благодаря этому мы открыли для себя новые инструменты и решения, которые в дальнейшем будем использовать для новых проектов.

Надеюсь, зрителю понравится то, что у нас получилось, а сам проект сможет показать рынку возможности гибридного формата в продакшене.

Екатерина Лошкарёва, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Остров Мечты»:

В этом проекте нам важно показать масштабность новой открытой зоны. Приятно видеть, как наш парк оживает в ролике благодаря сложному продакшен-подходу, который демонстрирует атмосферу парка, позволяющую зрителю почувствовать себя внутри этого сказочного пространства. В новой зоне появятся множество новых аттракционов. И благодаря ролику зритель еще до прихода в парк может ощутить насколько наши аттракционы динамичны и экстремальны.

Состав творческой группы:

«Остров Мечты»

Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям: Екатерина Лошкарёва
Руководитель направления по маркетингу и рекламе: Наталья Моисеева

FABULA

Креативный директор: Инна Самылова
Копирайтер: Дмитрий Ромащенко

«Щи Продакшен»

Режиссер, продюсер: Женя Пырьев
Продакшен-директор, VFX Artist: Александр Мартынов
Аккаунт-менеджер: Ярослав Сысоев
Арт-директор, AI Artist: Дмитрий Бугаев

AI Artist: Руслан Абдуллаев
AI Artist: Андрей Шарапов
VFX Artist: Семён Кривошеин
Композитор: Павел Игошин
Колорист: Алексей Лапейкин

Съемочная группа

Режиссер: Виктор Дерр
Оператор: Данила Мушкарев
Второй режиссер: Женя Пырьев
DIT-специалист: Юрий Дузь
Директор площадки: Александр Шатилов
Помощники директора по площадке: Аркадий Кучеренко, Владислав Пономарь, Иван Морозевский, Аркадий Солонин, Артём Комаров, Владислав Чиляев
Гаффер: Аркадий Карпухин
Осветители: Алексей Осипов, Юрий Васюкевич, Андрей Иванов, Игорь Лыгин, Максим Матюшкин
Оператор диммерного пульта: Александр Постоенко
Кей-грип: Виктор Иванов
Костюмер: Алёна Василевская
Помощник костюмера: Яя Бланк
Гример: Станислава Ульянова
Кастинг-директор: Софья Кривцова
Механик: Антон Терехов
Фокус-пуллер: Константин Иванов
Операторы долли: Дмитрий Мерецкий, Роман Копыльский, Сергей Другов

BENZZY (CGI: аттракционы и летающая вагонетка)

Продюсер: Кирилл Пырьев
Modeling Artists: Эрнест Айрапетян, Александр Терзи
CG Artists: Максим Травин, Евгений Шленский, Александр Хмаров, Ефим Кершанов, Даниэль Ахматгалиев, Артём Морев

Диктор: Всеволод Кузнецов

Щи Продакшен
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