«Когда мы стали взрослыми»: о создании видеоролика для MANGO OFFICE

Команды маркетинга MANGO OFFICE и агентства Agenda Agency рассказали Sostav, как родилась душевная кампания про дворовый футбол, полная теплых воспоминаний и важных жизненных уроков. Съемки в подмосковном Лыткарино обернулись настоящим приключением: сугробы выше человеческого роста, лопаты в руках съемочной группы и несколько дней AI-доработки, чтобы вернуть «ту самую эпоху».



Наша команда взялась за этот проект с амбициозным вызовом: MANGO OFFICE исторически запускал в первую очередь продуктовые кампании, но в этот раз требовалось создать имиджевую историю — честный, почти личный разговор с мужчинами-руководителями от 35 до 55 лет, которые ежедневно несут на себе груз ответственности за бизнес. Они привыкли вести свою игру в ситуациях, когда задач все больше, коммуникации перегружены и кажется, что проще сделать все самому, чем довериться партнеру.

Но именно в этом и был главный инсайт. В детстве, во дворе, на старой футбольной «коробке», каждый из них уже проходил важный урок: в одиночку, обводя всех противников, мяч почти всегда потеряешь. А вот точный пас открытому товарищу приносит победу всей команде. Все просто словно забыли об этом, погрузившись во взрослую гонку бизнеса.

Так родилась идея кампании — напомнить о ценности партнёрства через метафору детского дворового футбола и предложить руководителям «отдать пас» — передать комплексно задачи, связанные с бизнес-коммуникациями, тем, кто готов их эффективно выполнять. По сюжету, MANGO OFFICE выступает тем самым надежным партнером, с которым победа становится ближе.

Сценарно ролик построен на очень личном ностальгическом контрасте. Взрослый офис, бесконечные чаты, переносы созвонов, потерянные задачи. Сознательно усилено ощущение шума и раздробленности, чтобы показать, как коммуникация перестает быть простой и прямой. Герой пытается тащить все на себе.

В какой-то момент он вспоминает детство: двор из 80-х, настоящая футбольная коробка, ранняя весна, когда местами ещё лежит снег, но в футбол играть уже хочется. Идет игра, в которой он еще мальчишкой сталкивается с выбором: прорваться к воротам самому или довериться другу. В этом мире нет сложных схем и долгих согласований — только прямой зрительный контакт и понимание, что вместе они сильнее.

И здесь происходит ключевой перелом, катарсис — осознание, что сложность не в самих задачах, а в том, что люди перестали делегировать и потеряли вкус командной победы. Финалом ролика становится образное решение: MANGO OFFICE как единая система бизнес-коммуникаций — проверенный партнер, которому можно доверять.

Выбор футбольной метафоры был не случаен: он попадал в аудиторию и совпал с важным спортивным контекстом. Кампания стартовала в разгар весеннего этапа чемпионата России по футболу, а впереди был еще и чемпионат мира, так что интерес к спорту среди мужской аудитории — абсолютно на пике.

Подготовка шла в бешеном темпе, всего за 10 дней, без права на ошибку. Но самый яркий вызов ждал команду на съемках. Продюсеры искали «ту самую» дворовую коробку из 80−90-х и нашли ее в подмосковном Лыткарино. Ко дню съемок погода явно запаздывала, сугробы всё ещё были выше человеческого роста, а клиенту важно было ощущение именно ранней весны. Специальная техника справлялась не везде, и в какой-то момент вся съемочная группа буквально с лопатами вручную улучшала площадку. А на постпродакшене, который занял 15 дней, специалисты агентства по AI довели картинку до совершенства, перерисовав окна и балконы так, чтобы они соответствовали эпохе, были без кондиционеров и стеклопакетов, и финально дочистив снег на коробке. Забавно, что меньше чем через две недели снег на улице растаял сам.

Два съемочных дня прошли на одном дыхании, в режиме моментальных решений. В результате получилась цельная, душевная кампания, которая не продает продукт «в лоб», а возвращает важное ощущение из детства: с надежным партнёром и командой за спиной можно забить главный гол.

Пожалуй, главный вывод, который вынесли все из этого проекта: взрослые победы строятся на простой истине — вовремя отданный надежному партнеру пас решает исход матча.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE: Для бренда это была не просто рекламная кампания, а попытка поговорить с аудиторией на человеческом уровне, без привычного B2B-рационализма. Сейчас много разговоров про эффективность, цифровизацию и бизнес-процессы, но в какой-то момент стало понятно, что за любым бизнесом всё равно стоят люди — уставшие, перегруженные, привыкшие нести ответственность в одиночку. Именно поэтому здесь была так важна метафора дворового футбола. Это история не про спорт, а про доверие, партнёрство и момент, когда ты понимаешь, что не обязан тащить всё сам. Кажется, сегодня это очень точное ощущение для многих руководителей. Для MANGO OFFICE эта кампания стала еще и важным шагом в развитии бренда — от продуктовой коммуникации к более эмоциональному и зрелому разговору с рынком.

Сергей Спасенников, креативный директор Agenda Agency: Клиент неожиданно смело отказался от привычной продуктовой рациональности в пользу честного, чуть ностальгического разговора с аудиторией. Креаторы попробовали переключить непростую целевую аудиторию с установки «сделаю сам» на идею партнёрства через неожиданную для B2B метафору дворового футбола. Съемки посреди неожиданно высоких мартовских сугробов были непростыми, но лопаты, съёмочная группа и AI-руки команды постпродакшена довели их до идеальной «ранней весны».

Дмитрий Трунов, co-founder и коммерческий директор Agenda Agency: Проект прошел много стадий, было множество жарких споров как внутри команды, так и снаружи — с клиентом. Не все складывалось просто и гладко, но по итогу, как кажется, все вышло просто замечательно и получился именно общий продукт.

Команда проекта:



MANGO OFFICE

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций: Юлия Савосина

Руководитель отдела брендинга и коммуникаций: Ксения Ряховская

Бренд-менеджер: Марина Арынова

Креативный директор: Пётр Осипов

Agenda Agency

Генеральный продюсер: Нино Васильковская

Аккаунт-директор: Юлия Дорожкина

Креативный директор: Сергей Спасенников

Исполнительный продюсер: Георгий Кутумов

Режиссер: Владимир Назаренко

Оператор-постановщик: Глеб Надеждин

Художник-постановщик: Валерия Стружко

Композитор: Артём Абрамян

Старший креатор: Вячеслав Кириченко

Старший креатор: Алина Колесова