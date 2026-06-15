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18+
15.06.2026 в 18:35

«Наших» за границей видно сразу: МТС представила кампанию о роуминге для путешественников

Героями кампании стали Никита Ефремов и Жанна Бадоева

Компания МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку нового роумингового предложения, которое включает три режима для разных сценариев путешествий.

В рекламном ролике компания обыгрывает идею о том, что абонентов МТС за границей можно узнать по тому, как они пользуются привычными сервисами во время поездок. По сюжету герои свободно ориентируются в незнакомом городе, оплачивают покупки и поддерживают связь с близкими благодаря доступу к необходимым цифровым сервисам.

В роликах показаны ситуации, знакомые многим путешественникам: прогулки по незнакомым улицам, посещение ресторанов и общение с друзьями и родственниками. Компания напоминает, что пользователи могут подключить режим «Лайт» с доступом к картам, банковским приложениям и безлимитными исходящими звонками внутри сети МТС. Для более активного использования связи доступны режимы «Комфорт» и «Максимум» с различным объемом минут и интернет-трафика.

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС:

МТС на протяжении многих лет задает стандарты на рынке роуминга, запуская своевременные лидерские решения: например, мы первыми сделали для клиентов МТС входящие в роуминге бесплатными и предоставили безлимитный доступ в интернет за границей с «Забугорищем». И мне особенно приятно, что эта по-настоящему лидерская позиция — предоставлять своим клиентам новые возможности — сохраняется и в этом году. Мы сделали следующий шаг, и теперь все наши абоненты смогут оставаться на связи в роуминге бесплатно, не опасаясь лишних списаний. Героями кампании стали наши бренд-амбассадоры — Никита Ефремов и Жанна Бадоева, которая у многих прочно ассоциируется с путешествиями. Надеемся, что нам удалось создать по-настоящему летнюю и вдохновляющую на путешествия историю.

Героями рекламной кампании стали Никита Ефремов и Жанна Бадоева.

Кампания будет представлена на телевидении, в цифровой наружной рекламе, интернете, социальных сетях и в рамках сотрудничества с блогерами.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Руководитель группы: Евгения Носова
Менеджер проекта: Александра Федотова
Менеджер проекта: Анастасия Попова

BBDO (агентство):
Режиссер: Ярослав Чеважевский
Оператор: Арсен Саркисян

МТС BBDO
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