Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию к старту высокого туристического сезона.
В основе кампании — авторский трек, созданный при участии профессионального вокалиста и нейросетей. Креативная идея построена вокруг слогана «Помог "Островок"». В рамках концепции сервис представлен как инструмент для организации путешествий и отдыха: от выбора жилья до планирования поездки. Кампания будет транслироваться в течение всего летнего периода.
Центральным элементом запуска стала обновленная версия фирменной песни о путешествиях. Композиция впервые появилась в весенней кампании на старте сезона и получила новое звучание. Трек сопровождает идею о том, что сервис помогает пользователям подобрать варианты размещения для разных сценариев поездок.
Фрагменты текста:
Ловим лето и вайб налегке
Шорты, шлепанцы, соль на щеке
Открой «Островок», и мечта в руке,
Все, что хотите, бронируйте.
При создании песни на этапе поиска музыкальных решений авторы использовали нейросети, а финальная версия была доработана композитором и профессиональным вокалистом.
Полина Климова, руководитель маркетинговых коммуникаций сервиса «Островок»:
Летние путешествия не укладываются в один сценарий: кто-то мечтает проснуться у моря, кто-то — сбежать в горы, а кто-то просто хочет сменить вид из окна на пару дней. В новой кампании мы показываем, что «Островок» помогает найти жилье под любое путешествие и быстрее перейти от сомнений к самой приятной части — предвкушению поездки. В основе кампании лежит креативная рамка, которую мы развиваем в течение этого года — идея «Помог "Островок"». Она позволяет нам объединять ключевые рекламные запуски в единую историю и при этом каждый раз по-новому раскрывать роль сервиса для пользователя.
Концепция получила развитие и в видеоролике новой кампании. Его герои оказываются в разных летних локациях: на морском побережье, на пляжном курорте, в центре цветущего города и в глэмпинге среди гор. Таким образом сервис демонстрирует различные форматы размещения, представленные на платформе: от отелей и апартаментов до загородных и других объектов размещения.
Сцены ролика соединены бесшовными монтажными переходами. На этапе постпродакшена в проекте использовались компьютерная графика и визуальные эффекты. ИИ-инструменты команда применяла для создания отдельных элементов и работы с переходами между сценами.
Режиссером ролика выступил Гера Губко. Производство осуществлялось совместно с компанией Pacific Film, а за визуальные эффекты, компьютерную графику и интеграцию технологических решений отвечала студия PostPro18 под супервизией Вали Генералова.
Креативная концепция и реализация кампании были подготовлены совместно с рекламно-коммуникационной группой компаний «Родная Речь».
Юрий Полонский, исполнительный креативный директор ГК «Родная Речь»:
В отличие от полностью генеративных решений, которых сейчас много на рынке, в этой кампании мы использовали гибридный подход: организовали реальные съемки с актерами, который лишь дополнили графикой и искусственным интеллектом в постпродакшене. Такой подход позволил нам объединить живую кинематографичность и кост-эффективную технологичность.
Рекламная кампания включает размещение на федеральных телеканалах и Smart TV, медиафасадах и цифровых экранах в крупных городах России, а также в аэропортах и на вокзалах. Среди онлайн-каналов запланированы размещения в популярных видео-сервисах, поисковых системах, на маркетплейсах, а также интеграции с блогерами.
Состав творческой группы:
«Островок» (клиент):
Управляющий директор: Козлова Ирина
Руководитель маркетинговых коммуникаций: Климова Полина
Бренд-маркетинг менеджер: Текушева Зарина
Арт-директор: Маслова Екатерина
ГК «Родная Речь» (агентство):
Управляющий директор: Наталья Сысоева
Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский
Старший арт-директор: Дарья Коршунова
Старший копирайтер: Наталья Корзун
Старший продюсер: Юлия Ларцева
Директор группы по работе с клиентами: Татьяна Платонова
Менеджер клиента: Каменская Дарья
Директор по качеству реализации творческих проектов: Сергей Агапов
Дизайнер: Анна Дедовец
Дизайнер: Екатерина Лунина