Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию к старту высокого туристического сезона.

В основе кампании — авторский трек, созданный при участии профессионального вокалиста и нейросетей. Креативная идея построена вокруг слогана «Помог "Островок"». В рамках концепции сервис представлен как инструмент для организации путешествий и отдыха: от выбора жилья до планирования поездки. Кампания будет транслироваться в течение всего летнего периода.

Центральным элементом запуска стала обновленная версия фирменной песни о путешествиях. Композиция впервые появилась в весенней кампании на старте сезона и получила новое звучание. Трек сопровождает идею о том, что сервис помогает пользователям подобрать варианты размещения для разных сценариев поездок.

Фрагменты текста: Ловим лето и вайб налегке

Шорты, шлепанцы, соль на щеке

Открой «Островок», и мечта в руке,

Все, что хотите, бронируйте.

При создании песни на этапе поиска музыкальных решений авторы использовали нейросети, а финальная версия была доработана композитором и профессиональным вокалистом.

Полина Климова, руководитель маркетинговых коммуникаций сервиса «Островок»: Летние путешествия не укладываются в один сценарий: кто-то мечтает проснуться у моря, кто-то — сбежать в горы, а кто-то просто хочет сменить вид из окна на пару дней. В новой кампании мы показываем, что «Островок» помогает найти жилье под любое путешествие и быстрее перейти от сомнений к самой приятной части — предвкушению поездки. В основе кампании лежит креативная рамка, которую мы развиваем в течение этого года — идея «Помог "Островок"». Она позволяет нам объединять ключевые рекламные запуски в единую историю и при этом каждый раз по-новому раскрывать роль сервиса для пользователя.

Концепция получила развитие и в видеоролике новой кампании. Его герои оказываются в разных летних локациях: на морском побережье, на пляжном курорте, в центре цветущего города и в глэмпинге среди гор. Таким образом сервис демонстрирует различные форматы размещения, представленные на платформе: от отелей и апартаментов до загородных и других объектов размещения.

Сцены ролика соединены бесшовными монтажными переходами. На этапе постпродакшена в проекте использовались компьютерная графика и визуальные эффекты. ИИ-инструменты команда применяла для создания отдельных элементов и работы с переходами между сценами.

Режиссером ролика выступил Гера Губко. Производство осуществлялось совместно с компанией Pacific Film, а за визуальные эффекты, компьютерную графику и интеграцию технологических решений отвечала студия PostPro18 под супервизией Вали Генералова.

Креативная концепция и реализация кампании были подготовлены совместно с рекламно-коммуникационной группой компаний «Родная Речь».

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор ГК «Родная Речь»: В отличие от полностью генеративных решений, которых сейчас много на рынке, в этой кампании мы использовали гибридный подход: организовали реальные съемки с актерами, который лишь дополнили графикой и искусственным интеллектом в постпродакшене. Такой подход позволил нам объединить живую кинематографичность и кост-эффективную технологичность.

Рекламная кампания включает размещение на федеральных телеканалах и Smart TV, медиафасадах и цифровых экранах в крупных городах России, а также в аэропортах и на вокзалах. Среди онлайн-каналов запланированы размещения в популярных видео-сервисах, поисковых системах, на маркетплейсах, а также интеграции с блогерами.

Состав творческой группы:

«Островок» (клиент):

Управляющий директор: Козлова Ирина

Руководитель маркетинговых коммуникаций: Климова Полина

Бренд-маркетинг менеджер: Текушева Зарина

Арт-директор: Маслова Екатерина

ГК «Родная Речь» (агентство):

Управляющий директор: Наталья Сысоева

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Старший арт-директор: Дарья Коршунова

Старший копирайтер: Наталья Корзун

Старший продюсер: Юлия Ларцева

Директор группы по работе с клиентами: Татьяна Платонова

Менеджер клиента: Каменская Дарья

Директор по качеству реализации творческих проектов: Сергей Агапов

Дизайнер: Анна Дедовец

Дизайнер: Екатерина Лунина