«Или все-таки многовато?»: «Честный ЗНАК» представил новых экспертов по составу продуктов

"Честный ЗНАК" запустил федеральную рекламную кампанию, разработанную агентством Instinct . Ролики посвятили функции "Что За продукт?" в мобильном приложении сервиса.

По данным исследования, проведенного брендом в феврале 2026 года, только каждый четвертый россиянин всегда изучает состав продуктов перед покупкой. В компании отмечают, что функция "Что За продукт?" позволяет получить информацию о составе товара до принятия решения о покупке.

Сюжет роликов строится вокруг повседневных покупок. Герои выбирают привычные продукты — например, йогурт или лимонад, — а затем получают дополнительную информацию об их составе.

В качестве персонажей кампании используются анимированные герои — рыжий кот и ёж. Они рассказывают пользователям о содержании сахара, жиров и других характеристиках продуктов, которые можно узнать через приложение.

Елена Певень, директор по маркетингу "Честного ЗНАКа": Сегодня покупатель все чаще принимает решение не у полки, а глядя в экран телефона — изучает отзывы, смотрит оценки. А мы сделали это еще удобнее. Наша задача — сделать эту проверку привычкой для большинства. А тысячи призов добавят мотивацию".

Режиссером проекта стала Тата Крылова. Увидеть рекламную кампанию можно на ТВ и в Интернете.

Состав творческой группы:

ЦРПТ — оператор маркировки "Честный ЗНАК" (клиент):

Директор департамента маркетинга: Елена Певень

Руководитель диджитал-направления: Станислав Букреев

Бренд-менеджер системы маркировки: Виктория Петрушина

Instinct (агентство):

Bazelevs Studio (продакшен):

Генеральный продюсер: Анна Шиманогова, Игорь Капустин

Продюсер: Иван Потемкин

Режиссер: Тата Крылова

Оператор-постановщик: Дмитрий Фольмер

Режиссер монтажа: Мария Воловик

Художник-постановщик: Моника Гевондян

CG: Optimystic

ЦК: Виктор Малыгин

Композитор и саунд-дизайн: Дим Муратов