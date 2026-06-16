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18+
16.06.2026 в 14:30

«Или все-таки многовато?»: «Честный ЗНАК» представил новых экспертов по составу продуктов

В центре новой кампании — функция, позволяющая узнать состав товара до покупки

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"Честный ЗНАК" запустил федеральную рекламную кампанию, разработанную агентством Instinct . Ролики посвятили функции "Что За продукт?" в мобильном приложении сервиса.

По данным исследования, проведенного брендом в феврале 2026 года, только каждый четвертый россиянин всегда изучает состав продуктов перед покупкой. В компании отмечают, что функция "Что За продукт?" позволяет получить информацию о составе товара до принятия решения о покупке.

Сюжет роликов строится вокруг повседневных покупок. Герои выбирают привычные продукты — например, йогурт или лимонад, — а затем получают дополнительную информацию об их составе.

В качестве персонажей кампании используются анимированные герои — рыжий кот и ёж. Они рассказывают пользователям о содержании сахара, жиров и других характеристиках продуктов, которые можно узнать через приложение.

Елена Певень, директор по маркетингу "Честного ЗНАКа":

Сегодня покупатель все чаще принимает решение не у полки, а глядя в экран телефона — изучает отзывы, смотрит оценки. А мы сделали это еще удобнее. Наша задача — сделать эту проверку привычкой для большинства. А тысячи призов добавят мотивацию".

Режиссером проекта стала Тата Крылова. Увидеть рекламную кампанию можно на ТВ и в Интернете.

Состав творческой группы:

ЦРПТ — оператор маркировки "Честный ЗНАК" (клиент):
Директор департамента маркетинга: Елена Певень
Руководитель диджитал-направления: Станислав Букреев
Бренд-менеджер системы маркировки: Виктория Петрушина

Instinct (агентство):

Bazelevs Studio (продакшен):
Генеральный продюсер: Анна Шиманогова, Игорь Капустин
Продюсер: Иван Потемкин
Режиссер: Тата Крылова
Оператор-постановщик: Дмитрий Фольмер
Режиссер монтажа: Мария Воловик
Художник-постановщик: Моника Гевондян
CG: Optimystic
ЦК: Виктор Малыгин
Композитор и саунд-дизайн: Дим Муратов

Instinct Честный ЗНАК
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