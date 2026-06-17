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18+
17.06.2026 в 10:40

«Щи Продакшен» приглашает на пикник в «Пятёрочка Кафе»

Как зеленый фрисби стал визуальным проводником истории, а ИИ помог масштабировать креатив на разные форматы

Лето ассоциируется с теплыми днями, прогулками и едой на свежем воздухе. Даже в насыщенный рабочий день хочется выбраться на улицу и устроить себе небольшой пикник. От этого ощущения команда «Щи Продакшен» оттолкнулась в креативе для ролика о линейке готовой еды «Пора на пикник» от «Пятёрочка Кафе». Что из этого получилось, команда проекта рассказала Sostav.

Цели и задачи

Создать ролик о летней линейке «Пятёрочка кафе» — «Пора на пикник» — и показать продукт через атмосферу летнего отдыха.

Визуальный крючок

Главным элементом истории стал зеленый фрисби. Зрителю интересно следить за его полетом: куда он летит, зачем и где окажется в финале.

Разные герои и аудитории

Чтобы показать разные целевые группы, было принято отобразить героев в разнообразных сценариях летнего дня: для кого-то это рабочие будни, для кого-то — прогулка.

Но в любой ситуации хочется выбраться на пикник. Поэтому в финале ролика тарелка с едой новой линейки «Пятёрочка Кафе» оказывается на пледе на зеленой поляне.

ИИ как инструмент выразительности

Чтобы усилить визуальный эффект, команда использовала ИИ. Нейросеть помогла создать пролеты и кинематографичные замедления фрисби, превращая простую летнюю игру в художественный прием.

Отдельное внимание уделили достоверности персонажей: для ролика провели кастинг актеров и выкупили права на использование их образов. Это добавило реалистичности ролику и одновременно исключило риски нарушения прав.

Пэкшот как кей-визуал

Финальный пэкшот стал не просто завершением ролика, а основой для продуктового кей-визуала.

Композицию изначально собирали так, чтобы ее можно было использовать в наружной рекламе и других форматах коммуникации.

ИИ помог адаптировать креатив под разные площадки. В классической съемке команда работает с уже отснятым материалом, и если после производства появляются новые форматы, изменить сцену можно только через пересъемку.

С применением ИИ появляется больше гибкости: можно изменить композицию, адаптировать кадр под нужный размер, корректировать расположение объектов в сцене и при этом сохранить общую идею ролика.

«Щи Продакшен» приглашает на пикник в «Пятёрочка Кафе» «Щи Продакшен» приглашает на пикник в «Пятёрочка Кафе» «Щи Продакшен» приглашает на пикник в «Пятёрочка Кафе» «Щи Продакшен» приглашает на пикник в «Пятёрочка Кафе»

Брендинг

На протяжении всей истории в кадре присутствует сквозной брендинг.

Где-то это заметные акценты, как логотип на фрисби, а где-то — небольшие детали и пасхалки, встроенные внутрь мизансцен: например, забрендированная книжка в руках девушки или топиар в форме логотипа «Пятёрочка Кафе».

Такой подход делает ролик более аутентичным и позволяет сильнее дифференцировать бренд в рекламном клаттере.

Святослав Борисовский, руководитель бренд-группы «Готовая еда» торговой сети «Пятёрочка».

Задача рекламной кампании «Пора на пикник» заключалась не только в создании ролика о новинках от «Пятёрочка Кафе», но и в том, чтобы погрузить зрителя в атмосферу летнего настроения.

Евгений Пырьев, режиссер и продюсер «Щи Продакшен»:

Для меня, как режиссера, всегда стоит задача зацепить зрителя в первые секунды ролика. Особенно важно, когда нужно рассказать историю в рамках короткого рекламного хронометража. Ведь это не просто видео про лето, это история о том, куда спешит зеленый фрисби. Куда он летит, зачем — именно этим и цепляем.
Также важно отметить, что в этом проекте мы вдоволь наигрались с пасхалками в брендинге: где-то явными, где-то нативными, но каждый кадр прошит брендингом. Для ТВ это мастхэв, тесты не раз об этом говорили.

«Щи Продакшен» (видеопродакшн-студия)

Режиссер, AI Generalist: Женя Пырьев
AI Generalist: Митя Бугаев
Продакшен-директор, моушен-дизайнер: Александр Мартынов
AI Artist: Руслан Абдуллаев, Андрей Шарапов
Моушен-дизайнер, режиссер монтажа: Семен Кривошеин
Аккаунт-менеджер: Ярослав Сысоев
Композитор: Дмитрий Ромащенко
Колорист: Алексей Лапейкин

FABULA (креативное агентство)

Креативный директор: Инна Самылова

«Пятёрочка кафе» (торговая марка (СТМ) торговой сети «Пятёрочка»)

Руководитель бренд-отдела готовой еды, ТС «Пятёрочка»: Святослав Борисовский
Руководитель направления бренд-коммуникаций, ТС «Пятёрочка»: Яна Маликова

Диктор: Александр Заворотный

Fabula Щи Продакшен Пятёрочка Кафе
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