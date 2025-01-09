Зимние сказки от российских брендов: подборка декабрьских роликов

Начинаем год с особенной подборки — новогодней! Большинство брендов в декабрьских коммуникациях затронули актуальные вопросы: как накрыть стол, чем заняться в праздники, что взять в Новый год, а что оставить в прошлом? Sostav посмотрел, как бренды раскрыли эти темы в декабрьских роликах.

«Красный октябрь» и GRAPE рассказали о красном-прекрасном празднике

В новогодней кампании кондитерская фабрика и креативное агентство решили обратиться к семантике слова, использованного в названии бренда. Ранее слово «красный» имело значение «красивый». Таким образом, «Красный октябрь» и GRAPE напомнили, что Новый год — не только самый любимый, но и самый красивый праздник, который позволяет окунуться в зимнюю сказочную атмосферу. Подробнее на Sostav.

«Самокат» напомнил о разнообразии главного фрукта новогоднего стола

Сервис доставки представил, каким может быть мандарин на новогоднем столе: с листочком или без, крупный или мелкий. В креативном видео мандарины запускают машину Голдберга, где одно действие приводит к следующему. По цепочке все новогодние атрибуты оживают, и в финале загораются огни на елке, создавая праздничное настроение для всей семьи. Подробнее на Sostav.

«СберМобайл» сравнил связь с пледом

« СберМаркетинг » и «СберМобайл» представили новую рекламную кампанию, в которой сравнили связь с теплым пледом. Метафорой связи стал оранжевое одеяло, которое согревает всю страну. Подробнее на Sostav.

T2 заморозили тарифы в новой рекламной кампании

В ролике Босс и его команда открыли салон связи в месте под названием «Вечная мерзлота». В здании, в котором весь интерьер сделан изо льда, герои рассказывают о выгодных предложениях оператора, а также буквально замораживают плату за услуги. Подробнее на Sostav.

Огромный выбор квартир «шокировал» героев картин

Сервис «Островок» представил рекламный ролик, акцентирующий внимание на разнообразии апартаментов и квартир. В видео показаны разные интерьеры — от лофтов до классики, объединенные яркой деталью: картинами с удивленными персонажами, выражающими восторг от выбора на платформе. Главным элементом стал джингл с протяжным «О», продолжающимся фразой «Огромный выбор квартир». Ролик отсылает к общей рекламной концепции бренда «О! Моменты», которая передает эмоции мечтаний, планирования и наслаждения отдыхом. Подробнее на Sostav.

restore: поздравил с Новым годом на четырех лапах

Новогодние кампании еще никогда не были такими милыми. С помощью запрещенного приема — котиков и щенков — магазин техники показал большой выбор подарков для близких. Четвероногие друзья позировали на фоне виниловых проигрывателей, массажеров, колонок, телефонов, а также в окружении украшенных елок, мишуры и другого новогоднего декора. Подробнее на Sostav.

«Купер» дал зрителю почувствовать себя курьером

В предновогоднем ролике сервис доставки продуктов показал, как район готовится к празднику. Главным героем видео стал сам зритель, которому предложили примерить роль курьера. В съемке от первого лица человек в форме «Купера» становится незаменимым помощником: он доставляет подарки для близких, презенты для себя и все необходимое для создания праздничной атмосферы. Подробнее на Sostav.

«Точка» завершает год с предпринимателями и утконосом

Банк «Точка» и агентство «Восход» выпустили ролик, подводящий итоги 2024 года. В центре сюжета — предприниматели, оценивающие год как «нормальный», но с разными эмоциями: от спокойствия до крика отчаяния. Финальная реплика за кадром: «Пора бы отдохнуть. Но вы же не успокоитесь?» — и решительное «Никогда!» от героини.

Особый акцент — на утконосе, символе банка, который держат в руках герои. Этот маскот подчеркивает главное качество компании — адаптивность. Подробнее на Sostav.

«Сбер» предлагает встречать Новый год в зеленом

«Сбер» запустил кампанию «Встречай в зеленом», вдохновленную годом Зеленой змеи. Идея объединяет продвижение HR-бренда и Новый год. В основе кампании — три 15-секундных ролика с узнаваемыми сюжетами о выборе праздничного наряда.

Истории насыщены деталями и пасхалками, создавая атмосферу близости и юмора. Акцент сделан на естественности героев и реалистичных декорациях. Подробнее на Sostav.

ГК ФСК показали тайную жизнь домашних животных

ГК ФСК совместно с WildScreen Production выпустила к Новому году необычное видео, главным героем которого стал корги Лаки — маскот компании и любимец аудитории. В ролике Лаки устраивает вечеринку в квартире жилого комплекса «Режиссер», подчеркивая атмосферу и эмоции проекта через сторителлинг. Подробнее на Sostav.

«Брусника» и «Восход» позволили взглянуть в будущее

Девелопер «Брусника» и агентство «Восход» представили рекламную кампанию, фокусирующуюся на будущем и надежде. Кампания включает три ключевых идеи: дом — это не только материальные стены, но и мечты, воспоминания и теплые моменты; важно начать новую жизнь как можно скорее, а первый Новый год многие хотят встретить в новой квартире. Подробнее на Sostav.

Павел Деревянко стал кузнецом в ролике «585 Золотой»

Ювелирная сеть «585 Золотой» представила рекламный ролик с Павлом Деревянко. В видео героиня выбирает украшение в приложении бренда и попадает в волшебный мир, где Деревянко в образе кузнеца выковывает кольцо. Готовое изделие надевается на палец девушки, и она оказывается в магазине, чтобы забрать заказ. Сюжет ролика включает отсылки к «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», воссозданные с помощью CG-технологий. Подробнее на Sostav.

«Пятерочка» рассказала об устойчивом развитии

Сеть супермаркетов «Пятерочка» выпустила видео-манифест, посвященный инициативам в рамках программы «Пятерочка с заботой». Ролик раскрывает ключевые направления ESG-стратегии: фудшеринг, «Островок безопасности», доступную среду, экоинициативы и поддержку местных сообществ. Главный посыл: забота о людях и природе через ежедневную работу сотрудников. Подробнее на Sostav.

«Уралсиб» предложил оставить все лишнее в старом году

Банк «Уралсиб» и агентство Zebra Hero в новой кампании предложили оставить ненужное в старом году, развивая платформу «Ничего лишнего». В ролике Никита Волков задается вопросом: почему Новый год называют «новым», если ничего не меняется?

Метель сметает кулеры, зум-конференции и бессмысленные покупки, символизируя отказ от лишнего. В финале герой оказывается в уютной гостиной с атмосферой праздника, без суеты и лишнего. Кампания напоминает: Новый год — это не дата, а решения оставить прошлое позади.

«Газпром Бонус» создал новогодний ролик с помощью пяти нейросетей

Программа «Газпром Бонус» выпустила праздничный ролик, полностью созданный с помощью нейросетей. Видео передает атмосферу Нового года: праздничные огни, поездки за покупками, заказы подарков и уютные домашние вечера.

Вместо традиционных съемок использовали пять нейросетей. Они генерировали изображения, анимацию и доработки, создавая яркий и динамичный визуал. Особое внимание уделено деталям: мелькающие гирлянды, зимние сумерки и обновленная мелодия бренда усиливают праздничное настроение. Подробнее на Sostav.