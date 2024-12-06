«СберМобайл» укрыл «тёплой» связью всю Россию

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» совместно со СберМаркетинг запустил рекламную кампанию, приуроченную к расширению покрытия сети по всей России.

В новом ролике большой вязаный оранжевый плед — метафора мобильной связи, которая укрывает и согревает всю страну, дотягиваясь до разных ее уголков.

В рамках кампании «СберМобайл» подарит своим клиентам 2025 гигабайт интернет-трафика. Новым абонентам предложение позволит протестировать связь.

До середины января 2025 года креативы компании будут транслироваться по телевидению, радио, на билбордах, в социальных сетях и на различных цифровых площадках. В этом году оператор запускает уже третью федеральную рекламную кампанию.