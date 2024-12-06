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06.12.2024 в 13:40

«СберМобайл» укрыл «тёплой» связью всю Россию

Мобильный оператор запустил новую кампанию к расширению покрытия сети в регионах страны

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» совместно со СберМаркетинг запустил рекламную кампанию, приуроченную к расширению покрытия сети по всей России.

В новом ролике большой вязаный оранжевый плед — метафора мобильной связи, которая укрывает и согревает всю страну, дотягиваясь до разных ее уголков.

В рамках кампании «СберМобайл» подарит своим клиентам 2025 гигабайт интернет-трафика. Новым абонентам предложение позволит протестировать связь.

«СберМобайл» укрыл «тёплой» связью всю Россию «СберМобайл» укрыл «тёплой» связью всю Россию

До середины января 2025 года креативы компании будут транслироваться по телевидению, радио, на билбордах, в социальных сетях и на различных цифровых площадках. В этом году оператор запускает уже третью федеральную рекламную кампанию.

Россия рекламная кампания Сбермобайл Виртуальный мобильный оператор
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