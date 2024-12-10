Новая реклама «Островка»: квартиры, которые удивляют

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение широкого выбора апартаментов и квартир, доступных на платформе.

Ключевым элементом кампании стал видеоролик, в котором показаны разные квартиры: от стильных лофтов до классических интерьеров. Все эти пространства объединяет один яркий элемент — картины на стенах с удивленными персонажами. В их образы креаторы вложили восторг от большого выбора квартир и апартаментов, доступных для бронирования на «Островке». Главным акцентом видеоролика стал джингл, в котором протяжное «О» продолжается фразой «Огромный выбор квартир». Так сервис напоминает, что среди 2,6 млн вариантов жилья туристам доступно большое количество неотельных форматов размещения, а разнообразие предложений способно удовлетворить любой вкус.

Протяжное «О» отсылает к концепции «О! Моментов», которую «Островок» поддерживает во всех своих рекламных коммуникациях. «О! Моменты» — это собирательный образ ярких эмоций, которые испытывают люди, мечтая о путешествиях, планируя отдых и наслаждаясь каждой его минутой.

Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка»: «Островок» хорошо известен как сервис для бронирования отелей, но в нашем инвентаре также представлены сотни тысяч апартаментов и квартир. Благодаря им нам удается обеспечивать пользователям большой выбор вариантов размещения под любой бюджет, а также гарантировать широкое покрытие и доступность в популярных дестинациях даже в высокий сезон. По нашим данным, квартиры и апартаменты — один из самых востребованных типов объектов размещения в России. На них приходится в среднем до четверти всех бронирований по стране, а в некоторых регионах этот показатель еще выше. Такой формат популярен благодаря ряду преимуществ, среди которых большая по сравнению с отельными номерами площадь и, как следствие, возможность комфортно разместиться семьей или компанией, широкий ценовой диапазон, а также хорошая бытовая оснащенность, необходимая в случае более длительного проживания.

Сергей Денисов, бренд-маркетинг директор «Островка»: Сегодня в мире, переполненном однотипной рекламой, важно выделяться, чтобы быть замеченными и услышанными. Мы стремимся создавать креативы, которые удивляют и радуют, а не утомляют. Наша новая кампания — это яркий пример того, как можно донести ключевые преимущества сервиса через оригинальную идею и нестандартную подачу.

Помимо имиджевого ролика рекламная кампания включает набор баннеров для диджитал-площадок, в числе которых крупные поисковые системы, социальные сети, стриминговые сервисы, маркетплейсы и другие платформы. Также планируются интеграции в шоу и блоги популярных инфлюенсеров.

Состав творческой группы

«Островок» (клиент):

Директор по маркетингу: Анна Кладова

Арт-директор: Мария Панихина

Директор по бренд-маркетингу: Сергей Денисов

Старший бренд-маркетинг менеджер: Анна Ильина

Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына, Анастасия Давыдова

«Комитет по борьбе с логикой» (агентство)