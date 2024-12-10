Сеть restore: запустила трогательную новогоднюю кампанию

Сеть фирменных магазинов электроники restore: представила новогоднюю рекламную кампанию. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Ретро эстетика рекламного кампейна погружает в теплые воспоминания о праздниках и детстве, а современные девайсы представляют ассортимент для выбора технологичных подарков. Даже если этот близкий — любимый кот или пес. В фокусе внимания ролика — техника Apple, а также других ведущих мировых брендов — Samsung, Xiaomi, Asus, Honor, LG, Huawei, Sony, Marshall.

Ирина Зуева, директор по маркетингу restore: Новогодняя реклама restore: не только про технологии, но и про эмоции. В съемках мы придерживались минималистичного визуального кода нашего бренда, а предвкушение праздника подчеркнули, поместив в кадр трогательных питомцев, которые не оставили равнодушным никого! Сейчас видим, что подобный ход в своих праздничных рекламных кампаниях сделали многие мировые fashion бренды — Jacquemus, Burberry, Messica. Рада, что нам удается привносить в строгий технологичный мир гаджетов маркетинговые инструменты из мира fashion.

Приближаясь к праздничному сезону, с помощью видео-ролика бренд напоминает, что restore: не только магазины, но и территория инноваций и «технических чудес». Для этого:

привлекли к съёмке профессиональных животных, которые работают на съёмках — у каждого свой характер и харизма, но они успешно выполняют команды специальных постановщиков;

команда отсмотрела сотни винтажных открыток и календариков, чтобы найти нужные стилистические приёмы, например, подобрать позы для животных, удачные примеры композиций, релевантный реквизит;

постпродакшн тоже стилизуется под ретро-тему — добавлен эффект святящегося ореола, дрожащей камеры, плёночные шумы. Всё, чтобы сделать атмосферу как можно более уютной и «ламповой»;

саунд-дизайн ролика очень минималистичный, но выразительный. Он создает ощущение присутствия зрителя внутри кадра, погружая в атмосферу.

Егор Гализдра, арт-директор restore: Продакшеном ролика, как и всегда, занималась инхаус команда. Мы взяли курс на внедрение практик, принятых в fashion-индустрии, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Мы стараемся создавать эмоциональный контент, уходя от привычных коммуникаций, где главенствует продукт. У нас богатое наследие и экспертиза в области техники Apple, но именно сейчас мы можем позволить себе быть более смелыми.

Команда проекта

Арт-директор: Егор Гализдра

Сет-дизайн: Демьян Лисмент

Фото: Кирилл Колчанов

Видео: Слава Слава

Ретушь и постобработка: Света Кысса, Лера Саяпина, Настя Толкушева, Нина Базарова

Постановка сцен с животными: Люся Шулепова

Ассистент фотографа: Игорь Харчков

Ассистенты сет-дизайнера, реквизиторы: Владимир Махуков, Иван Павлов

Клиент-менеджер: Надежда Полищук

Продюсеры: Екатерина Михалева