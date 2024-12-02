«Красный Октябрь» запустил масштабную кампанию, приуроченную к Новому году

Креативное агентство GRAPE выиграло творческий конкурс, задачей которого было создание кампании 360° со спецпроектом под Новый год. Она должна передавать атмосферу праздника и погружать в настоящую зимнюю сказку. Совместно с брендом «Красный Октябрь» агентство представило компанию «Красный-прекрасный праздник». Обо всех подробностях проекта агентство рассказало редакции Sostav.

Слоган кампании — «красный-прекрасный» подчеркивает, что Новый год — прекрасный день календаря, и отмечать новогодние праздники надо так, чтобы остались прекрасные воспоминания. Например, в Красной поляне с «Красным Октябрём».

Grape разработали креативную рамку, сняли праздничный рекламный ролик, создали ключевой визуал, а также написали и озвучили сказки с героями вселенной «Красного Октября» для маленьких сладкоежек. Это уникальный опыт в категории конфет: в рекламной кампании участвует самое большое количество разнообразных кондитерских изделий — весовые и пакетированные конфеты, а также все любимые сладости «Красного Октября».

В качестве тизера Grape создали онлайн видео, в котором рассказывается, как отовсюду исчезло красное: красный сигнал светофора сменяется белым цветом, в магазине помидоры становятся белыми и даже новогодний колпак теряет свой красный цвет. Кроме того, записали аудиопослание в виде стихотворения, которое транслируется по VK-радио.

Необычный ход — сборник из семи новогодних аудиосказок, которые созданы на основе этикеток «Красного Октября»: всем известных мишек, волшебного мака и других персонажей. Каждый покупатель конфет «Красного Октября» может получить сборник аудиосказок бесплатно. Кроме того, еженедельно разыгрывается красный мерч, а также можно выиграть поездку всей семьей в Красную Поляну.



Механика проекта проста: покупатель приобретает любимые сладости от бренда «Красный Октябрь» на сумму от 150 руб., регистрирует чек на сайте, получает моментальный гарантированный приз — аудиосказки, скидку 20% на сайте alenka.ru или промокод на подарки от t2 и велком баллы при регистрации в программе «РЖД Бонус», участвует в еженедельном розыгрыше фарфоровых елочных игрушек в виде любимых конфет, а также может участвовать в розыгрыше главного приза — поездки всей семьей в Красную Поляну.

Иванов Иван, креативный директор GRAPE: Слово «красный» когда-то было синонимично слову «красивый», и поэтому нам хотелось, чтобы все смыслы красиво сошлись в этой новогодней кампании. И Красный Октябрь, и Красная Поляна, и прекрасные дни календаря, дни новогодней сказки. Кстати, о сказках — они не простые. Их главными героями стали Мишки косолапые, Ромашки, Красный мак и другие прекрасные герои вселенной Красного Октября, которые ищут себя, учатся дружить, пытаются понять своё предназначение и почувствовать, что такое семейные ценности. В общем, надеемся, эти праздники будут не только сладкими и интересными, но и увлекательными. С наступающим!

Вера Калинина, руководитель по клиентским инициативам и потребительским промо активностям ООО «Объединенные Кондитеры»:



В этом году компания «Объединенные Кондитеры» организовала самое масштабное промо за всю историю бренда «Красный Октябрь». Рекламная кампания охватывает не только традиционные весовые конфеты, но новогодние подарки и другие категории любимых сладостей бренда «Красный Октябрь». Это позволит значительно расширить ассортимент, задействованный в акции, и привлечь максимальное количество покупателей.



Концепция промоакции тесно связана с новогодними праздниками. Это коррелирует с имиджевой территорией бренда и акцентирует его уникальные черты. В качестве главного приза предусмотрена поездка в Красную Поляну — красное-прекрасное место, фонетически связанное с брендом. Таким образом, участники не только получают возможность встретить Новый год с любимыми сладостями, но и выиграть уникальные подарки и получить хорошее настроение на все праздники.

Команда проекта

«Красный Октябрь» (клиент)

Руководитель по клиентским инициативам и потребительским промо активностям: Вера Калинина

Первый заместитель директора по маркетингу: Юлия Романова

Групп-бренд менеджер «весовые конфеты и карамель»: Анастасия Яковлева

GRAPE (агентство)

Управляющий креативный директор: Марьям Ахунова

Директор стратегического планирования: Юлия Зыкина

Креативный директор: Иван Иванов

Копирайтер: Дарья Казакова

Копирайтер: Алиса Бабаева

Копирайтер: Александр Рагозин

Арт-директор: Олег Герт

Арт-директор: Владимир Черепков

Младший арт-директор: София Кулакова

Старший дизайнер: Екатерина Ткаченко

Дизайнер: Елизавета Шульга

Директор производственного отдела: Ольга Ростоцкая

Старший продюсер: Ольга Пугина

Директор по работе с клиентами: Ирина Артимович

Менеджер по работе с клиентами: Анна Рекус

Менеджер по работе с клиентами: Виктория Курдюмова

Младший менеджер по работе с клиентами: Дарья Изюмова