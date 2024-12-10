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10.12.2024 в 14:40

На районе в Новый год он что хочешь привезет

«Купер» запустил предновогоднюю рекламную кампанию

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Все готовятся к Новому году, и «Купер» не остался в стороне, представив вдохновляющий праздничный ролик. В нем показана жизнь района перед праздником: кто-то покупает елки, украшает прилавки магазинов, а кто-то просто наслаждается прогулками по зимним улицам.

Главный герой ролика — курьер «Купера». Он — один из ключевых элементов районной жизни. Это особенно заметно в предновогоднюю пору.

Концепция ролика строится на том, что в новогоднюю пору курьера «Купера» ждут в каждом доме. Наверное, как его, ждут только Деда Мороза. Ведь «Купер» приносит подарки для ваших близких, презенты, которыми вы хотите порадовать сами себя, и всё для создания атмосферы праздника.

Ролик снят от первого лица, и строки стихотворения намекают нам на то, что речь идет про Деда Мороза. Однако в конце ролика мы видим курьера «Купера». Таким образом становится понятно, насколько на самом деле у них много общего. И Дед Мороз, и «Купер» знают каждого вокруг, а район прекрасно знает их и с нетерпением ждет.

Валерия Долгова, директор по стратегическому и бренд-маркетингу «Купера»:

В новогодней коммуникации мы продолжаем транслировать, что «Купер» — твой человек по покупкам. Он — главный герой района и незаменимый помощник в предновогодней суете: по-дружески даст «пять», поздоровается во дворе с жителями, всегда поможет, даже если нужно подтолкнуть машину самому Деду Морозу. С каждой новой кампанией мы продолжаем делать наш бренд ближе к покупателям, дарить им тепло и заботу.

Состав творческой группы
«Купер» (клиент):

Директор по маркетингу: Ольга Макарова
Директор по стратегическому и бренд маркетингу: Валерия Долгова
Руководитель отдела рекламных коммуникаций: Кирилл Кутырёв
Арт-директор: Елена Грибкова
Руководитель направления коммуникационного дизайна: Евгения Кузнецова
Креатор: Иван Макаров

Агентство: Slava

Продакшен: Reason Pictures

видеоролик купер
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