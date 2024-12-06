«Самокат» представил рекламную кампанию про главный фрукт зимнего праздника

«Самокат» предлагает горожанам почувствовать приближение Нового года с помощью его ароматного символа. Для этого онлайн-ритейлер представил кампанию, посвященную мандаринам, с которых и начинается праздник.

Мандарины разных видов запускают механизм создания новогодней атмосферы — именно эта идея заложена в концепцию рекламной кампании. Во вдохновляющем видеоролике онлайн-ритейлер показал свою версию машины Голдберга — устройства, работающего по принципу домино. Так, фрукты по цепочке приводят в движение атрибуты праздника — яркие украшения, подарки, игрушки — и зажигают гирлянды, создавая новогоднее волшебство. С мандаринами из «Самоката» в дом приходит праздник.

К старту новогоднего сезона онлайн-ритейлер добавил в ассортимент до десяти видов мандаринов: марокканские, отборные, беби, с листочком и другие. А ещё в «Самокате» появилось более 60 новинок в разных категориях со вкусом мандарина. Среди них — готовые блюда, выпечка, десерты и другие продукты, в том числе от собственного бренда. Например, коин с мандарином и шоколадным ганашом, зефир с начинкой из мандарина и лимона.