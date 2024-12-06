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18+
06.12.2024 в 17:00

«Самокат» представил рекламную кампанию про главный фрукт зимнего праздника

В видеоролике и серии наружной рекламы онлайн-ритейлер показал, как мандарины создают новогоднюю атмосферу в каждом доме

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«Самокат» предлагает горожанам почувствовать приближение Нового года с помощью его ароматного символа. Для этого онлайн-ритейлер представил кампанию, посвященную мандаринам, с которых и начинается праздник.

Мандарины разных видов запускают механизм создания новогодней атмосферы — именно эта идея заложена в концепцию рекламной кампании. Во вдохновляющем видеоролике онлайн-ритейлер показал свою версию машины Голдберга — устройства, работающего по принципу домино. Так, фрукты по цепочке приводят в движение атрибуты праздника — яркие украшения, подарки, игрушки — и зажигают гирлянды, создавая новогоднее волшебство. С мандаринами из «Самоката» в дом приходит праздник.

К старту новогоднего сезона онлайн-ритейлер добавил в ассортимент до десяти видов мандаринов: марокканские, отборные, беби, с листочком и другие. А ещё в «Самокате» появилось более 60 новинок в разных категориях со вкусом мандарина. Среди них — готовые блюда, выпечка, десерты и другие продукты, в том числе от собственного бренда. Например, коин с мандарином и шоколадным ганашом, зефир с начинкой из мандарина и лимона.

Катерина Нечаева, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера «Самокат»

В последний месяц года важно успеть все — и завершить рабочие дела, и выбрать подарки близким. Мы хотим напомнить горожанам о том, что в предновогодней суете не стоит забывать и о создании праздничной атмосферы с помощью маленьких радостей — например, ароматных мандаринов. В «Самокате» можно заказать и попробовать разные виды этого фрукта. А еще наши пользователи могут порадовать себя новинками со вкусом мандарина и сделать декабрь ещё более волшебным.

Новый год "Самокат" мандарин
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