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18+
17.12.2024 в 16:08

ГК ФСК показал собачью вечеринку

Эмоциональные истории и необычные подходы в продвижении бренда

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Девелоперы все чаще используют нестандартные подходы для продвижения своих продуктов, и новый рекламный ролик ГК ФСК — яркий тому пример. Совместно с WildScreen Production компания подготовила к Новому году необычное видео, главным героем которого стал корги Лаки — маскот девелопера и любимец аудитории Telegram-канала

В ролике Лаки устраивает вечеринку в квартире жилого комплекса «Режиссер». Но это не просто забавная история с участием собаки: идея подчеркнуть эмоции и атмосферу проекта через сторителлинг делает видео особенно запоминающимся.

Креатив с использованием маскотов становится все популярнее среди девелоперов. Такой подход не только укрепляет эмоциональную связь с аудиторией, но и позволяет брендам выделиться на фоне привычных рекламных решений.

В проекте приняли участие настоящие звезды — собаки-чемпионы мира по танцам.

Кто снялся в ролике?

Лаки — маскот ГК ФСК, дружелюбный и энергичный корги, который заряжает позитивом

Джесс — обаятельный немецкий малый шпиц, чемпионка мира в командном зачёте, известная по сериалу «С нуля» и рекламе ветклиники

Винни — харизматичный новошотландский ретривер, многократный победитель соревнований по танцам с собаками, выступающий в классе «Мастер»

Брейн — статный кане корсо, призер чемпионатов в дисциплине «Мастер фристайл»

Вилли — добродушный английский сеттер, известный своими победами в танцевальных конкурсах

Зидан — молодой и умный доберман, отличающийся послушанием и природным обаянием

Илим — малинуа, чемпион мира и многократный победитель соревнований по танцам с собаками в России, Европе и мире

ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку ГК ФСК показал собачью вечеринку

Майорова Татьяна, руководитель отдела по репутационному менеджменту ГК ФСК:

Мы видим запрос аудитории на вовлекающий имиджевый контент, который позволяет лучше понять ценности компании, раскрыть уникальные преимущества продукта, показать его иначе, нежели инструменты прямой рекламы. Наш маскот — корги Лаки — как нельзя лучше справляется с поставленной задачей.

Состав творческой группы:

ГК ФСК:
Начальник отдела репутационного менеджмента: Татьяна Майорова
Руководитель направления SMM: Антон Лызин
SMM-специалист: Дарья Гудкова

Wildscreen Production (продакшен)

ГК ФСК WildScreen Production
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