ГК ФСК показал собачью вечеринку

Девелоперы все чаще используют нестандартные подходы для продвижения своих продуктов, и новый рекламный ролик ГК ФСК — яркий тому пример. Совместно с WildScreen Production компания подготовила к Новому году необычное видео, главным героем которого стал корги Лаки — маскот девелопера и любимец аудитории Telegram-канала

В ролике Лаки устраивает вечеринку в квартире жилого комплекса «Режиссер». Но это не просто забавная история с участием собаки: идея подчеркнуть эмоции и атмосферу проекта через сторителлинг делает видео особенно запоминающимся.

Креатив с использованием маскотов становится все популярнее среди девелоперов. Такой подход не только укрепляет эмоциональную связь с аудиторией, но и позволяет брендам выделиться на фоне привычных рекламных решений.

В проекте приняли участие настоящие звезды — собаки-чемпионы мира по танцам.

Кто снялся в ролике?

Лаки — маскот ГК ФСК, дружелюбный и энергичный корги, который заряжает позитивом

Джесс — обаятельный немецкий малый шпиц, чемпионка мира в командном зачёте, известная по сериалу «С нуля» и рекламе ветклиники

Винни — харизматичный новошотландский ретривер, многократный победитель соревнований по танцам с собаками, выступающий в классе «Мастер»

Брейн — статный кане корсо, призер чемпионатов в дисциплине «Мастер фристайл»

Вилли — добродушный английский сеттер, известный своими победами в танцевальных конкурсах

Зидан — молодой и умный доберман, отличающийся послушанием и природным обаянием

Илим — малинуа, чемпион мира и многократный победитель соревнований по танцам с собаками в России, Европе и мире

Майорова Татьяна, руководитель отдела по репутационному менеджменту ГК ФСК: Мы видим запрос аудитории на вовлекающий имиджевый контент, который позволяет лучше понять ценности компании, раскрыть уникальные преимущества продукта, показать его иначе, нежели инструменты прямой рекламы. Наш маскот — корги Лаки — как нельзя лучше справляется с поставленной задачей.

Состав творческой группы:

ГК ФСК:

Начальник отдела репутационного менеджмента: Татьяна Майорова

Руководитель направления SMM: Антон Лызин

SMM-специалист: Дарья Гудкова

Wildscreen Production (продакшен)