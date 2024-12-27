«Газпром Бонус» выпустил ТВ-ролик, сгенерированный нейросетями

«Газпром Бонус» представил новогодний ролик, созданный с помощью нейросетей. Видео стало частью масштабной праздничной кампании, которая охватывает федеральные телеканалы и наружную рекламу. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Идея родилась давно: команда уже не раз задействовала нейросети в рассылках и других рекламных форматах. Искусственный интеллект способен оптимизировать рабочий процесс и создать эффектный и запоминающийся визуал. Именно это и требовалось для новогоднего ролика, поэтому нейросети были выбраны в качестве оптимального инструмента.

Мария Бартюк, генеральный директор «Газпром Бонуса»: «Газпром Бонус» внимательно следит за глобальными трендами. Мы активно тестируем возможности ИИ во всех каналах коммуникации, анализируем отклики аудитории и обучаем наши внутренние модели. Такой подход позволяет нам находиться на одной волне не только с последними технологиями, но и с людьми.

Концепция ролика строится на том, как люди готовятся к Новому году: ездят по магазинам, покупают продукты, заказывают подарки, расслабляются перед телевизором. В сюжете раскрываются основные преимущества подписки. Ролик должен был передавать атмосферу праздника: за окном машины мелькают огни, на улице сумерки, в которых сверкают праздничные гирлянды. Нейросети позволили сделать картинку более яркой и передать нужное настроение. Для того чтобы еще больше усилить эмоциональный эффект, была создана новогодняя аранжировка фирменной мелодии бренда.

Для работы над роликом привлекли агентство «Аура» и студию Agentura. Живые съемки полностью заменили работой с ИИ. В процессе задействовали пять различных нейросетей: в одной генерировали изображение в статике, в других работали над анимацией. Для доработки полученного контента и внесения правок использовали собственные технологии.

Дмитрий Смирнов, арт-директор «Газпром Бонуса»: Подход, который мы применили, можно описать формулой: придумано головой, создано с помощью ИИ, доработано руками. Нейросети — не самоцель, а инструмент, который помогает воплотить творческую идею команды. Использование ИИ позволило нам оптимизировать производство.

Александр Комаров, заместитель генерального директора агентства «Аура»: Скорость и свобода, которые дают нейросети, подкупают. Мы гордимся тем, как работаем с ИИ в рекламной индустрии, и с нетерпением ждем новых проектов, где сможем применить наш опыт и знания в этой области.

Состав творческой группы

Газпром Бонус (клиент)

Начальник департамента маркетинга: Людмила Боголепова

Советник по маркетинговой стратегии: Александра Цальп

Начальник отдела офлайн-маркетинга: Виктория Аверина

Арт-директор: Дмитрий Смирнов

Дизайнеры: Варвара Рязанцева, Мария Трубавина

Agenutra Studio (продакшен)

Креативный директор: Станислав Брыков

ИИ-художники: Дмитрий Фролов, Александр Григ

Моушн-дизайн: Андрей Зотов

Композитор и саунд-дизайн: Павел Коваленко

Коммуникационное агентство «Аура» (медиа размещение)

Заместитель генерального директора: Александр Комаров

Ведущий специалист: Елена Королева