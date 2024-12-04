Т2 открыл салон связи в «Вечной мерзлоте», чтобы заморозить цены навсегда

Оператор мобильной связи T2 запустил рекламную кампанию в поддержку предложения по заморозке цен. Компания навечно зафиксировала стоимость тарифов открытой линейки. В рекламном ролике команда Т2 отправляется в место под названием «Вечная мерзлота». В салоне изо льда герои замораживают цены на тарифы навсегда.

Ранее клиенты T2 могли зафиксировать сумму абонентского платежа на один и два года. Теперь оператор навечно замораживает размер абонентского платежа действующим и новым клиентам, перешедшим до 21 января 2025 года на тарифы открытой линейки.

В рекламном ролике действие разворачивается в ледяном салоне связи Т2, расположенном посреди бескрайних снежных просторов в месте под названием «Вечная мерзлота». Нейминг обыгрывает обновлённую «вечную заморозку». В небе можно увидеть переливы северного сияния цвета мадженты — одного из фирменных цветов бренда. Именно здесь команда Т2 выполняет свою миссию по заморозке цен на тарифы.

Идея заморозки также отображена в форматах наружных диджитал-экранов. Для них был разработан креатив, в котором текстовый блок замерзает от ледяного дыхания героини из команды Т2.

Состав творческой группы

T2 (клиент)

Директор по маркетингу: Егор Бормусов

Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семёнова

Креативный директор: Вячеслав Федутик

Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова

Специалист по маркетинговым коммуникациям: Виктория Казанцева

McCann (креативное агентство)

Студия Амбер (продакшен)