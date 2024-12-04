Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.12.2024 в 15:12

Т2 открыл салон связи в «Вечной мерзлоте», чтобы заморозить цены навсегда

Компания навечно зафиксировала стоимость тарифов открытой линейки

2

Оператор мобильной связи T2 запустил рекламную кампанию в поддержку предложения по заморозке цен. Компания навечно зафиксировала стоимость тарифов открытой линейки. В рекламном ролике команда Т2 отправляется в место под названием «Вечная мерзлота». В салоне изо льда герои замораживают цены на тарифы навсегда.

Ранее клиенты T2 могли зафиксировать сумму абонентского платежа на один и два года. Теперь оператор навечно замораживает размер абонентского платежа действующим и новым клиентам, перешедшим до 21 января 2025 года на тарифы открытой линейки.

В рекламном ролике действие разворачивается в ледяном салоне связи Т2, расположенном посреди бескрайних снежных просторов в месте под названием «Вечная мерзлота». Нейминг обыгрывает обновлённую «вечную заморозку». В небе можно увидеть переливы северного сияния цвета мадженты — одного из фирменных цветов бренда. Именно здесь команда Т2 выполняет свою миссию по заморозке цен на тарифы.

Идея заморозки также отображена в форматах наружных диджитал-экранов. Для них был разработан креатив, в котором текстовый блок замерзает от ледяного дыхания героини из команды Т2.

Состав творческой группы

T2 (клиент)

Директор по маркетингу: Егор Бормусов
Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семёнова
Креативный директор: Вячеслав Федутик
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова
Специалист по маркетинговым коммуникациям: Виктория Казанцева

McCann (креативное агентство)

Студия Амбер (продакшен)

Креатив Реклама t2
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.