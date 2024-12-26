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18+
26.12.2024 в 11:30

Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой»

Для создания волшебного мира и эффекта телепортации в видеоролике использовались CG-технологии

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Ювелирная сеть «585 Золотой» пригласила Павла Деревянко сняться в рекламном ролике. За съёмки и производство видео отвечала команда креативного видеопродакшн-агентства MOSKVA PRODUCTION . Команда проекта рассказала Sostav о креативной концепции кампании ювелирного бренда.

По сюжету ролика, девушка заходит в приложение «585 Золотой», чтобы выбрать украшение. Клик на одно из золотых колец переносит героиню с дивана в её квартире в волшебный мир, где Павел Деревянко в образе кузнеца выковывает из чистого золота выбранное кольцо. После готовности изделие само надевается на палец девушки — и вот, она уже в магазине «585 Золотой» забирает онлайн-заказ.

К участию в съёмках мы пригласили именно Павла Деревянко, как известного человека с яркой харизмой и позитивной энергетикой. По мнению клиента, именно такой человек мог передать позиционирование и философию бренда.

Для самых наблюдательных зрителей создатели ролика добавили в сюжет прямые отсылки к известным произведениям мирового фэнтези — «Гарри Поттеру» и «Властелину колец». Воссоздать эпизоды из этих вселенных позволили CG-технологии — ролик на 80% реализован с их помощью.

Саундтрек команда продакшна создала с нуля специально под задачу клиента — он должен был поддержать атмосферу ролика. В итоге основную часть музыкального сопровождения составляет джингл, исполненный хором кузнецов сказочного мира «585 Золотой».

Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой» Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой» Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой» Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой»

Виктория Ливенская, исполнительный директор «585 Золотой»:

Компании «585 Золотой» 24 года — конечно, за это время айдентика дорабатывалась и обновлялась. Сейчас «585 Золотой» планирует очередной виток развития. Мы будем менять айдентику бренда и уже успели запустить новый формат офлайн-магазинов. Согласно результатам опросов, украшения являются для многих наших клиентов аналогом ценности: они помогают подчеркнуть особое отношение к человеку и самому себе. В свою очередь, новым роликом мы хотели показать покупателям, что заказ украшения, казалось бы, состоит всего из пары кликов, но за ними стоит огромный труд десятков и сотен человек. И всё это ради эмоций наших клиентов.

Александр Кузин, коммерческий продюсер MOSKVA PRODUCTION:

Ролик «585 Золотой» мы сделали за одну смену: съёмки проходили на циклораме с участием Павла Деревянко, а также с актрисой — в одном из магазинов сети. Для создания волшебного мира и эффекта телепортации мы использовали CG-технологии, то есть графическим был не только сказочный мир, но и сама квартира девушки. Нейросети помогли подобрать гармоничную композицию объектов кадров, отвечающую правилу золотого сечения. Процесс и результат порадовали всех участников проекта. Надеемся, что и покупатели почувствуют нашу синергию через экран.

Команда проекта

«585 Золотой» (клиент)

Исполнительный директор и креатор: Виктория Ливенская
Генеральный директор: Дмитрий Лазарев
Директор по контенту: Виктория Староверова

MOSKVA PRODUCTION (видеопродакшн)

Коммерческий продюсер: Александр Кузин
Исполнительный продюсер: Дмитрий Бережных
Креативный продюсер: Алиса Петрова
Креатор и сценарист: Михаил Буруков
Режиссер: Сергей Аникин
Оператор-постановщик: Дмитрий Шабанов
Руководитель производства: Игорь Сидоренко
3D-художники: Михаил Агальцов, Павел Тимошенко, Тимофей Сергеев
Постпродакшн-супервайзер: Кирилл Шачанин

«585 Золотой» Moskva Production
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