Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой»

Ювелирная сеть «585 Золотой» пригласила Павла Деревянко сняться в рекламном ролике. За съёмки и производство видео отвечала команда креативного видеопродакшн-агентства MOSKVA PRODUCTION . Команда проекта рассказала Sostav о креативной концепции кампании ювелирного бренда.
По сюжету ролика, девушка заходит в приложение «585 Золотой», чтобы выбрать украшение. Клик на одно из золотых колец переносит героиню с дивана в её квартире в волшебный мир, где Павел Деревянко в образе кузнеца выковывает из чистого золота выбранное кольцо. После готовности изделие само надевается на палец девушки — и вот, она уже в магазине «585 Золотой» забирает онлайн-заказ.
К участию в съёмках мы пригласили именно Павла Деревянко, как известного человека с яркой харизмой и позитивной энергетикой. По мнению клиента, именно такой человек мог передать позиционирование и философию бренда.
Для самых наблюдательных зрителей создатели ролика добавили в сюжет прямые отсылки к известным произведениям мирового фэнтези — «Гарри Поттеру» и «Властелину колец». Воссоздать эпизоды из этих вселенных позволили CG-технологии — ролик на 80% реализован с их помощью.
Саундтрек команда продакшна создала с нуля специально под задачу клиента — он должен был поддержать атмосферу ролика. В итоге основную часть музыкального сопровождения составляет джингл, исполненный хором кузнецов сказочного мира «585 Золотой».
Виктория Ливенская, исполнительный директор «585 Золотой»:
Компании «585 Золотой» 24 года — конечно, за это время айдентика дорабатывалась и обновлялась. Сейчас «585 Золотой» планирует очередной виток развития. Мы будем менять айдентику бренда и уже успели запустить новый формат офлайн-магазинов. Согласно результатам опросов, украшения являются для многих наших клиентов аналогом ценности: они помогают подчеркнуть особое отношение к человеку и самому себе. В свою очередь, новым роликом мы хотели показать покупателям, что заказ украшения, казалось бы, состоит всего из пары кликов, но за ними стоит огромный труд десятков и сотен человек. И всё это ради эмоций наших клиентов.
Александр Кузин, коммерческий продюсер MOSKVA PRODUCTION:
Ролик «585 Золотой» мы сделали за одну смену: съёмки проходили на циклораме с участием Павла Деревянко, а также с актрисой — в одном из магазинов сети. Для создания волшебного мира и эффекта телепортации мы использовали CG-технологии, то есть графическим был не только сказочный мир, но и сама квартира девушки. Нейросети помогли подобрать гармоничную композицию объектов кадров, отвечающую правилу золотого сечения. Процесс и результат порадовали всех участников проекта. Надеемся, что и покупатели почувствуют нашу синергию через экран.
Команда проекта
«585 Золотой» (клиент)
Исполнительный директор и креатор: Виктория Ливенская
Генеральный директор: Дмитрий Лазарев
Директор по контенту: Виктория Староверова
MOSKVA PRODUCTION (видеопродакшн)
Коммерческий продюсер: Александр Кузин
Исполнительный продюсер: Дмитрий Бережных
Креативный продюсер: Алиса Петрова
Креатор и сценарист: Михаил Буруков
Режиссер: Сергей Аникин
Оператор-постановщик: Дмитрий Шабанов
Руководитель производства: Игорь Сидоренко
3D-художники: Михаил Агальцов, Павел Тимошенко, Тимофей Сергеев
Постпродакшн-супервайзер: Кирилл Шачанин