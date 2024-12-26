Павел Деревянко стал кузнецом для клиентов «585 Золотой»

Ювелирная сеть «585 Золотой» пригласила Павла Деревянко сняться в рекламном ролике. За съёмки и производство видео отвечала команда креативного видеопродакшн-агентства MOSKVA PRODUCTION . Команда проекта рассказала Sostav о креативной концепции кампании ювелирного бренда.

По сюжету ролика, девушка заходит в приложение «585 Золотой», чтобы выбрать украшение. Клик на одно из золотых колец переносит героиню с дивана в её квартире в волшебный мир, где Павел Деревянко в образе кузнеца выковывает из чистого золота выбранное кольцо. После готовности изделие само надевается на палец девушки — и вот, она уже в магазине «585 Золотой» забирает онлайн-заказ.

К участию в съёмках мы пригласили именно Павла Деревянко, как известного человека с яркой харизмой и позитивной энергетикой. По мнению клиента, именно такой человек мог передать позиционирование и философию бренда.

Для самых наблюдательных зрителей создатели ролика добавили в сюжет прямые отсылки к известным произведениям мирового фэнтези — «Гарри Поттеру» и «Властелину колец». Воссоздать эпизоды из этих вселенных позволили CG-технологии — ролик на 80% реализован с их помощью.

Саундтрек команда продакшна создала с нуля специально под задачу клиента — он должен был поддержать атмосферу ролика. В итоге основную часть музыкального сопровождения составляет джингл, исполненный хором кузнецов сказочного мира «585 Золотой».

Виктория Ливенская, исполнительный директор «585 Золотой»: Компании «585 Золотой» 24 года — конечно, за это время айдентика дорабатывалась и обновлялась. Сейчас «585 Золотой» планирует очередной виток развития. Мы будем менять айдентику бренда и уже успели запустить новый формат офлайн-магазинов. Согласно результатам опросов, украшения являются для многих наших клиентов аналогом ценности: они помогают подчеркнуть особое отношение к человеку и самому себе. В свою очередь, новым роликом мы хотели показать покупателям, что заказ украшения, казалось бы, состоит всего из пары кликов, но за ними стоит огромный труд десятков и сотен человек. И всё это ради эмоций наших клиентов.

Александр Кузин, коммерческий продюсер MOSKVA PRODUCTION: Ролик «585 Золотой» мы сделали за одну смену: съёмки проходили на циклораме с участием Павла Деревянко, а также с актрисой — в одном из магазинов сети. Для создания волшебного мира и эффекта телепортации мы использовали CG-технологии, то есть графическим был не только сказочный мир, но и сама квартира девушки. Нейросети помогли подобрать гармоничную композицию объектов кадров, отвечающую правилу золотого сечения. Процесс и результат порадовали всех участников проекта. Надеемся, что и покупатели почувствуют нашу синергию через экран.

Команда проекта

«585 Золотой» (клиент)

Исполнительный директор и креатор: Виктория Ливенская

Генеральный директор: Дмитрий Лазарев

Директор по контенту: Виктория Староверова

MOSKVA PRODUCTION (видеопродакшн)

Коммерческий продюсер: Александр Кузин

Исполнительный продюсер: Дмитрий Бережных

Креативный продюсер: Алиса Петрова

Креатор и сценарист: Михаил Буруков

Режиссер: Сергей Аникин

Оператор-постановщик: Дмитрий Шабанов

Руководитель производства: Игорь Сидоренко

3D-художники: Михаил Агальцов, Павел Тимошенко, Тимофей Сергеев

Постпродакшн-супервайзер: Кирилл Шачанин