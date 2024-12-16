«Точка» в новогоднем ролике подводит итоги уходящего 2024 года

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вместе с креативным агентством «Восход» представили новый рекламный ролик, в котором подводят итоги 2024 года. Главные герои видео — предприниматели. Они дают оценку уходящему году.
Каждый из героев ролика по-своему проговаривает, что год был нормальным, при этом они испытывают разные эмоции — от спокойствия до глубокой озадаченности и даже крика отчаяния.
В конце ролика закадровый голос спрашивает у предпринимателей: «И, кажется, пора бы отдохнуть. Но вы же не успокоитесь?». «Никогда!», — отвечает героиня рекламы.
Еще один персонаж ролика — утконос, ставший маскотом «Точки» в 2024 году. В видео зверька держат в руках все герои-предприниматели, что подчеркивает совпадение их главного качества — адаптивности.
Софья Масленникова, директор по маркетингу «Точки»:
Постоянные изменения в мире, в экономике и внутри бизнеса стали новой нормой. В конце года мы много общались с предпринимателями, и каждый из них говорил «нормальный был год», подразумевая, что вызовы в бизнесе стали обыденностью. Но сколько оттенков у этой нормальности? Кому-то удалось заработать и «запастись жирком» на следующий год, кто-то был вынужден перепридумать бизнес-модель, чтобы оставаться на плаву.
Антон Рожин, креативный директор РА «Восход:
К 2024 году экономическая неопределенность и регулярные испытания на прочность стали нормой для бизнеса. Благодаря предпринимательской воле, умению адаптироваться и клиентской заботе банка, этот год, по сравнению с предыдущими, можно назвать «нормальным». Для кого-то это «нормально» окрашено горечью, а для кого-то наполнено надеждой и уверенностью. Точка поддерживает любых предпринимателей и верит: какими бы ни были времена, что бы нас ни ждало дальше, предприниматели не остановятся и продолжат созидать.
Состав творческой группы
«Точка» (клиент)
Директор по маркетингу: Софья Масленникова
Арт-директор: Дарья Засыпкина
Лидер команды продвижения: Елена Черкашина
Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко
Имиджевый маркетолог: Софья Панасенко
Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева
«Восход» (агентство)
Daddy’s Film (продакшн)
Режиссер: Ладо Кватания
Оператор: Денис Фирстов
Художник-постановщик: Алексей Яндовский
Художники по костюму: Анна Кудевич; Борис Куколкин
Продюсер: Егор Соломатин
Ассистент продюсера: Мария Аристова
Второй режиссер: Екатерина Лапошина
Директор съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов
Монтаж: Кирилл Хандурин
Цветокоррекция: Тимофей Голобородько
Пост-продакшн: Ася Болотина
Пост-Продакшн: PostPro18