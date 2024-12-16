«Точка» в новогоднем ролике подводит итоги уходящего 2024 года

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вместе с креативным агентством «Восход» представили новый рекламный ролик, в котором подводят итоги 2024 года. Главные герои видео — предприниматели. Они дают оценку уходящему году.

Каждый из героев ролика по-своему проговаривает, что год был нормальным, при этом они испытывают разные эмоции — от спокойствия до глубокой озадаченности и даже крика отчаяния.

В конце ролика закадровый голос спрашивает у предпринимателей: «И, кажется, пора бы отдохнуть. Но вы же не успокоитесь?». «Никогда!», — отвечает героиня рекламы.

Еще один персонаж ролика — утконос, ставший маскотом «Точки» в 2024 году. В видео зверька держат в руках все герои-предприниматели, что подчеркивает совпадение их главного качества — адаптивности.

Софья Масленникова, директор по маркетингу «Точки»: Постоянные изменения в мире, в экономике и внутри бизнеса стали новой нормой. В конце года мы много общались с предпринимателями, и каждый из них говорил «нормальный был год», подразумевая, что вызовы в бизнесе стали обыденностью. Но сколько оттенков у этой нормальности? Кому-то удалось заработать и «запастись жирком» на следующий год, кто-то был вынужден перепридумать бизнес-модель, чтобы оставаться на плаву.

Антон Рожин, креативный директор РА «Восход: К 2024 году экономическая неопределенность и регулярные испытания на прочность стали нормой для бизнеса. Благодаря предпринимательской воле, умению адаптироваться и клиентской заботе банка, этот год, по сравнению с предыдущими, можно назвать «нормальным». Для кого-то это «нормально» окрашено горечью, а для кого-то наполнено надеждой и уверенностью. Точка поддерживает любых предпринимателей и верит: какими бы ни были времена, что бы нас ни ждало дальше, предприниматели не остановятся и продолжат созидать.

Состав творческой группы

«Точка» (клиент)

Директор по маркетингу: Софья Масленникова

Арт-директор: Дарья Засыпкина

Лидер команды продвижения: Елена Черкашина

Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко

Имиджевый маркетолог: Софья Панасенко

Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева

«Восход» (агентство)

Daddy’s Film (продакшн)

Режиссер: Ладо Кватания

Оператор: Денис Фирстов

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Художники по костюму: Анна Кудевич; Борис Куколкин

Продюсер: Егор Соломатин

Ассистент продюсера: Мария Аристова

Второй режиссер: Екатерина Лапошина

Директор съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Монтаж: Кирилл Хандурин

Цветокоррекция: Тимофей Голобородько

Пост-продакшн: Ася Болотина

Пост-Продакшн: PostPro18