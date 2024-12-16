«Сбер» в рекламной кампании предложил встречать Новый год в зелёном

«Сбер» решил обыграть примету о том, что праздновать Новый год нужно в цвете символа года, а 2025-й — это год Зелёной змеи. Эта идея легла в основу федеральной рекламной кампании «Встречай в зелёном», направленной на продвижение имиджа «Сбера» как работодателя и привлечение новых сотрудников.

Кампания включает в себя рекламные ролики в интернете, баннеры и посты в соцсетях и медиа, а также офлайн-продвижение.

Диджитал-коммуникация состоит из трёх 15-секундных роликов с праздничной, домашней атмосферой. Сюжеты построены вокруг дилеммы: что надеть на праздник. За время подготовки и съёмок сюжеты приобрели новые смыслы, в результате зрителю представили целостные истории с деталями и юмором.

В офлайн-продвижении «Сбер» задействует Дедов Морозов, наряженных в изумрудные тулупы. С 16 по 20 декабря они будут гулять по улицам 10 городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск), поздравлять горожан с наступающим Новым годом, раздавать конфеты и советовать встречать год в зелёном. С ними можно будет сфотографироваться.

Рекламная кампания продлится до 31 декабря 2024 года. Потенциальный охват составит от 1,5 до 3 млн человек.