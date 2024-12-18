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18+
18.12.2024 в 15:00

«Брусника» и «Восход» запустили новогоднюю рекламную кампанию о скором будущем

Девелопер не останавливает работу в праздники, чтобы клиенты смогли встретить 2026 год в новой квартире

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Застройщик «Брусника» и агентство «Восход» представили новогоднюю рекламную кампанию, устремлённую в будущее и проникнутую верой в лучшее.

В основе кампании лежат три постулата. Первый из них гласит, что материальность жилья давно стала вторичной. Дом — это планы, мечты, истории, воспоминания и тёплые встречи. Второй постулат: для человека важно начать новую жизнь как можно быстрее — если не с понедельника, то точно в следующем году. И третий: большинство новосёлов первый Новый год отмечают в новой квартире. «Брусника» работает в праздники, чтобы в 2025 году сдать свыше 5 тыс. квартир и чтобы больше 10 тыс. человек смогли встретить 2026 год на новом месте.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:

Каждый проект «Брусники» — не просто сложный и красивый инженерный проект, это удобное будущее. Именно так воспринимает каждый объект и девелопер, и люди, которым уже скоро предстоит «оживить» его дома.

Съёмки ролика проходили в Екатеринбурге, на проекте в Академическом районе и на территории «Шишимской горки». В 69 секунд авторы вместили все состояния стройки — от котлована до пространства, в которое хочется завезти вещи и получать удовольствие от встречи Нового года.

Состав творческой группы

Клиент: «Брусника»
Агентство: «Восход»
Продакшен: Daddy’s Film
Режиссёр: Ладо Кватания
Оператор: Константин Силаков
Художник-постановщик: Алексей Яндовский
Продюсер: Егор Соломатин
Ассистент продюсера: Мария Аристова
Второй режиссёр: Екатерина Лапошина
Директор съёмочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов
Фокус-пуллер: Руслан Осипов
Монтаж: Артём Дмитриев
Цветокоррекция: Андрей Бушмин
Звукооформление: 433 Sound Agency
Постпродакшен: Ася Болотина
Постпродакшен: PostPro18

Восход Креатив Реклама Брусника
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