«Брусника» и «Восход» запустили новогоднюю рекламную кампанию о скором будущем

Застройщик «Брусника» и агентство «Восход» представили новогоднюю рекламную кампанию, устремлённую в будущее и проникнутую верой в лучшее.

В основе кампании лежат три постулата. Первый из них гласит, что материальность жилья давно стала вторичной. Дом — это планы, мечты, истории, воспоминания и тёплые встречи. Второй постулат: для человека важно начать новую жизнь как можно быстрее — если не с понедельника, то точно в следующем году. И третий: большинство новосёлов первый Новый год отмечают в новой квартире. «Брусника» работает в праздники, чтобы в 2025 году сдать свыше 5 тыс. квартир и чтобы больше 10 тыс. человек смогли встретить 2026 год на новом месте.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»: Каждый проект «Брусники» — не просто сложный и красивый инженерный проект, это удобное будущее. Именно так воспринимает каждый объект и девелопер, и люди, которым уже скоро предстоит «оживить» его дома.

Съёмки ролика проходили в Екатеринбурге, на проекте в Академическом районе и на территории «Шишимской горки». В 69 секунд авторы вместили все состояния стройки — от котлована до пространства, в которое хочется завезти вещи и получать удовольствие от встречи Нового года.

Состав творческой группы



Клиент: «Брусника»

Агентство: «Восход»

Продакшен: Daddy’s Film

Режиссёр: Ладо Кватания

Оператор: Константин Силаков

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Продюсер: Егор Соломатин

Ассистент продюсера: Мария Аристова

Второй режиссёр: Екатерина Лапошина

Директор съёмочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Фокус-пуллер: Руслан Осипов

Монтаж: Артём Дмитриев

Цветокоррекция: Андрей Бушмин

Звукооформление: 433 Sound Agency

Постпродакшен: Ася Болотина

Постпродакшен: PostPro18