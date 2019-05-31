Конь Юлий и Анна Семенович: традиционный обзор рекламных роликов

Как связан Маяковский и «Амедиатека» и куда зовет всех Анна Семенович — об этом и многом другом в нашей традиционной подборке рекламных роликов за последний месяц.

Leo Burnett Moscow и «Мир» открыли все двери Питера

Leo Burnett Moscow и национальная платежная система «Мир» создали рекламную кампанию к запуску «Единой карты петербуржца» — карты, которая открывает перед жителями города все двери.

Задумка ролика заключается в том, что в Петербурге, как и в любом другом большом городе, есть множество дверей, за каждой из которых спрятано что-то интересное или полезное. Раньше для каждой двери нужен был свой ключ, но носить столько ключей не всегда удобно. Теперь каждый может получить ключ от всех дверей в виде «Единой карты петербуржца» на «Мире».

Московская школа кино, «Амедиатека» и проект «Кинопоэзия» сняли ролики к Всемирному дню без табака

Московская школа кино, онлайн-сервис «Амедиатека» и проект «Кинопоэзия» представляют премьеру экранизации стихотворения Владимира Маяковского «Я счастлив!», посвященного отказу от курения. Премьера приурочена к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

В основу серии роликов, созданных студентами Московской школы кино в ходе одного из учебных модулей, легло стихотворение Владимира Маяковского «Я Счастлив!», которое было написано в 1929 году. Каждое видео визуализирует разные части текста поэта. На момент написания этой «агитки» поэт и правда бросил курить и в свойственной ему манере задокументировал потрясающий результат отказа от вредной привычки. Поэт заявляет, что он «дышит как слон», «стал вынослив и работоспособен» и в целом счастлив.

«Сбербанк» запустил новый веб-сериал

Новый сериал выходит на официальном YouTube-канале банка и посвящается всем самозанятым.

Вдохновленные искусством: новая рекламная интернет-кампания LG демонстрирует передовые технологии бытовой техники

LG SIGNATURE представил новую рекламную интернет-кампанию, представляющую технологии ультрапремиального бренда. В центре внимания кампании со слоганом «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство» находятся передовые достижения, представленные в продуктах бренда.

«Ситимобил» и DDB Russia запустили новую волну таксипортации

Почему люди делают выбор в пользу «Ситимобил»? Лучше спросить их напрямую и узнать ответ. На этом принципе и была построена новая волна роликов таксипортации бренда. Теперь, когда это явление стало широко известно, появилась возможность сконцентрироваться на настоящих потребительских инсайтах. Что люди могут получить от таксипортации с Ситимобил? Довольно простой вопрос, но, как оказалось, он имеет много граней и несколько ответов. Быстрая подача машина, выгодные поездки и возможность таксипортироваться каждый день. И не один раз.

В роликах мы видим людей, которые занимаются обычными и такими знакомыми делами: ходят за покупками, уезжают из спортзала или выходят из ресторана. И каждый раз «Ситимобил» уже ждет или мгновенно приезжает в эти городские точки, еще раз доказывая, почему стоит выбирать таксипортацию.

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota

В течение трех недель на специальном сайте клиенты рассказывали, почему они выбрали Yota. За это время было собрано около 13,5 тысяч сообщений.

Высказывания клиентов стали новой рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах. Часть носителей ведет на реальные посты клиентов в социальных сетях. Ролики для радио и ТВ озвучили клиенты — авторы сообщений.

Конь Юлий зачитал рэп в рекламе «Вологодского пломбира»

Героями новой рекламной кампании «Вологодского пломбира» стали всем известные Алеша Попович и Конь Юлий. Как признается Юлий, он — «типа молодежное лицо бренда».

Ролик для бренда ЛА-КРИ от VOZDUHbrand & communications

Перед агентством стояла задача разработать и снять серию рекламных роликов для продвижения на ТВ и в сети интернет. В основу сценария креаторы заложили идею анимации бренд-персонажа, придумав сказку про волшебный лес и его чудесную обитательницу — крошечную девочку Ла-Кри, которая трудится каждый день, чтобы создавать безопасные и натуральные косметические средства для детей.

Федеральная кампания «Альфа Банка» — первая после его ребрендинга

Понятный графический ролик в поддержку кредитной карты банка длится всего лишь 10 и 5 секунд. В ролике использован обновленный логотип банка, играет брендовый трек Kasabian Club Foot, айдентика бренда прежняя, ранее использованная в роликах с Познером и Петровым.

Алексей Гиязов, директор по маркетингу: «Ролик вышел на ТВ в экспериментальном формате. Мы агрессивно сократили хронометраж и запустили 10 и 5-секундные версии. Мы выходим с большой частотой по всем каналам коммуникации и прогнозируем отличные результаты В видео нет декораций, спецэффектов, актерской игры и даже Ольги Бузовой. В ролике нет даже наших бренд-персонажей: Владимира Познера и Александра Петрова. Все потому, что кредитная карта «100 дней без процентов» говорит сама за себя. Выгода карты настолько очевидна, что мы решили просто напомнить о ней. И в конце ролика традиционно констатировать «Не за что краснеть»».

Анна Семенович пригласила всех на фестиваль Кубанского кваса

В течение 30 секунд Семенович заигрывает со зрителем, приглашая его на фестиваль. Ролик завершается дегустацией Староминского кваса.

Теле2 рассказал о честности в новом ролике

Уже знакомые зрителю лица рекламных кампаний оператора предстали в новом ролике в виде иллюзионистов. Со сцены они рассказывают об исчезающих минутах, продвигая «честные звонки внутри сети».

Пенсия как время открытий — новый ролик «Фенистил»

По сюжету, семья отправляет дедушку к новым открытиям и новым впечатлениям. Он странствует, посещая самые разные уголки планеты, и в это время с ним всегда аптечка с «Фенистил».

Instinct и «Почта Банк» прокатили Сергея Гармаша и Александра Паля на американских горках

Для многих людей снижение ставки по кредиту — актуальная задача, однако она представляется сложной, требующей прихода в банк, переоформления документов. «Почта Банк» намерен изменить представление об этой процедуре.

Креаторы решили максимально усилить позитивные эмоции, используя в сценарии американские горки, самый популярный и захватывающий аттракцион, на котором актеры Сергей Гармаш и Александр Паль рассказывают о простоте снижения кредитной ставки. Подробнее на Sostav.

МТС снял новую рекламу с Полей из дерёвки и Чумой Вечеринкой

Главными героями в роликах из новой кампании МТС стали рэп-исполнитель Big Baby Tape, Instagram-блогер Поля из дерёвки, YouTube-блогер Чума Вечеринка. Идея основана на том, что молодые люди в возрасте 14−18 лет почти не смотрят телевизор и не доверяют телевизионной рекламе. Подробнее на Sostav.

Дружба продается: «Восход» снял рекламу страховки для автомобилистов Казахстана

Полис ОСАГО для автомобилистов Казахстана, как признаются авторы проекта — вынужденное зло, и реальной помощи от страховки не ждут. Выручают на дороге обычно только друзья. Подробнее на Sostav.

«На первом всё уже продано»: Максим Ержан высмеял результаты «Голос. Дети» в рекламе

По сюжету Максим с мамой Гульмирой Алибек и риелтором выбирают квартиру. После вопроса, можно ли купить квартиру на первом этаже, Ержан получает простой ответ: «Нет, на первом все продано». Эта фраза отсылает зрителя к «Первому каналу». А реакция Максима «Эх, опять» еще сильнее намекает на произошедшие в финале «накрутки». Подробнее на Sostav.

«Билайн» показал, как заманить внуков на дачу

Сюжет ролика разворачивается на даче. Здесь и теплица, и лес, и домик с верандой, и даже хлев, который специально для съемок построили на площадке за один день. Вдали от цивилизации молодежь не скучает: с мобильным интернетом за городом внуки и внучки могут смотреть фильмы, общаться с друзьями и делать покупки.

В главной роли традиционно Александр Ревва. Именно он сообщает зрителю о том, что «на грядках теперь не посадишь латук» и о том, что внукам под кино «стопроцентно зайдет кабачок». Подробнее на Sostav.

Банки Laimon Fresh запели поп, хип-хоп и электро в рекламе от Contrapunto

В преддверии лета бренд газированных напитков Laimon Fresh запустил новую рекламную кампанию. Главным героем видео выступил сам продукт. Подробнее на Sostav.

Звезда проекта «Танцы» Мигель снялся в роликах Hyundai

Хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Мигель, знакомый российскому зрителю по проекту «Танцы» на канале ТНТ, снялся в семи роликах Hyundai Motor CIS о финансовой программе СТАРТ. Режиссерская задумка соединить несовместимые на первый взгляд вещи — автомобили, танцы и кредитную программу — вылилась в оригинальный проект, в котором условия автокредита объясняются пластикой движений и экспрессией танцора. Подробнее на Sostav.

Leo Burnett Moscow и «МИР» показали, как покупки меняют мир

Агентство Leo Burnett Moscow и национальная платежная система «Мир» запустили первую в 2019 году имиджевую кампанию. В новой серии роликов рассказывается о том, что происходит с вещами, когда мы их покупаем. Казалось бы, ничего особенного. Но на самом деле — очень многое. Подробнее на Sostav.

«Химия любви» или каким может быть брендированный контент для московского бара

По сюжету фильма молодой человек (герой музыканта Поко Кокса) влюбляется с первого взгляда в девушку (героиня актрисы и продюсера Светланы Март). На его пути к объекту сердечного притяжения возникают различные препятствия. Параллельно ученый (герой телеведущего Владимира Раевского) рассказывает, какие биохимические реакции происходят в теле во время влюбленности. Каждая рекация проиллюстрирована приготовлением блюд и коктейлей из меню бара и ресторана «Стрелка». Подробнее на Sostav.

Запашные прорекламировали мороженое «Чистая линия»

Кампания приурочена к запуску разноцветного мороженого «Радуга». По сюжету интервьюер спрашивает сотрудников цирка: «Что такое радуга?».

Тигр едва ли находит что прорычать, мим почему-то молчит, а вот Эдгард и Аскольд Запашные отвечают на этот вопрос очень даже развернуто. Нет, они не объясняют, что радуга — оптическое и метеорологическое явление. По их словам, это яркое мороженое, от которого хочется петь (и мим действительно запел!). Подробнее на Sostav.

«ФрутоНяня» посвятила новую рекламу теме счастливого родительства

«ФрутоНяня» показала родителей такими, какие они бывают в действительности: закрутившиеся в заботах, засыпающие порой от усталости, но умеющие смеяться над своими промахами и радоваться моментам счастья от общения с детьми. Новая имиджевая платформа бренда обращается к простым, но очень понятным каждому родителю радостям: опустошенная малышом тарелка, совместные игры и купание детей, удачная попытка уложить ребенка спать. Подробнее на Sostav.

Бондарчук и Хабенский станцевали под Антоху МС в ролике «Кинотавра»

Танцевальное видео под трек Антохи МС «Это лето» разошлось посоцсетям. В ролике актеры и актрисы появляются в очень неожиданных образах. Все они примерили на себя стиль 90-х, появляясь в кадре в спортивных костюмах с золотом наперевес или в яркой, даже кислотной, одежде. До неузнаваемости изменились и их лица: например, Ирина Горбачева сначала появилась с ярко-розовыми волосами, а потом добавила в свой образ усы! Подробнее на Sostav.

S7 Airlines сняла танцевальную рекламу в рамках летней кампании

Креативная идея кампании разработана агентством Consume, которое предложило сконцентрироваться не на описании летних направлений, а на эмоциях, которые испытывает человек при покупке билета в отпуск.

Героев кампании, по словам ее создателей, мы видим именно в момент, когда «ждал весь год, и вот теперь билет у тебя в кармане». Не имеет значения, как скоро начинается отпуск — в мыслях человек уже там: на яхте на Лазурном Берегу, на вечеринках Ибицы, на набережной Барселоны и так далее. Подробнее на Sostav.

«Билайн» снял в новой рекламе всю семью Александра Реввы

В новом ролике, по словам креаторов, количество членов семьи Реввы умножается по щелчку пальцев — так же, как и их потребности. Но это не пугает главного героя, ведь при подключении всей семьи к тарифу, затраты на мобильную связь, интернет, ТВ и кино снижаются в два раза. Подробнее на Sostav.

Publicis Communications Russia и Savencia сравнили вкус сыра с шахматным поединком

Рекламная кампания построена на известном всем вопросе — как передать вкус словами. Героями роликов русско-французского сыра стали скрипачка и шахматист — представители известных во всем мире «русских профессий», которые принято считать культурной и интеллектуальной гордостью за рубежом. Подробнее на Sostav.

Баста стал амбассадором Head & Shoulders и снялся в его новой рекламной кампании

Ключевая идея коллаборации в том, что уверенность в себе начинается с головы в прямом и переносном смысле: от зарождения идей и постановки целей до прически и чистой кожи головы без перхоти.

Этот инсайт лег и в основу рекламного ролика. Подробнее на Sostav.

#ЯБАТЬДРАКОНОВ: агентство «Свое мнение» рассказало о рекламе энергетиков с Джигурдой

Креаторы вдохновлялись одной из главных персонажей сериала — Дейнерис, матерью драконов. Словосочетание «мать драконов» так часто упоминалось и пересказывалось героями и фанатами «Игры престолов», что превратилось в своеобразный речевой штамп, который ушел далеко за пределы аудитории сериала. Было решено обыграть, переосмыслить этот штамп, назвав бренд-героя — «Бать драконов».

Эту роль примерил на себя известный актер и шоумен Никита Джигурда, ставший главным героем рекламных видео-роликов. Подробнее на Sostav.

«Билайн» продвигает марафон, который можно проспать, с помощью ASMR-роликов

Главная задача проекта — помочь клиентам компании выработать полезную привычку здорового сна. Зарегистрировавшись на сайте проекта, участник должен спать не менее 8 часов в течение 21 дня, а затем выложить скриншот приложения «Мой Билайн» с достижением «Ваше Высончество», чтобы выиграть ценные призы.

Для того, чтобы помочь пользователям быстрее заснуть, «Билайн» запустил серию роликов в формате ASMR. Видео с записью звуков урчания котика, шуршания, шепота и другими помогут расслабиться после напряженного трудового дня, переключить мозг в пассивный режим и запустить ресурсы самовосстановления организма. Подробнее на Sostav.