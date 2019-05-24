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18+
24.05.2019 в 17:30

Бондарчук и Хабенский станцевали под Антоху МС в ролике «Кинотавра»

В промо фестиваля приняли участие более десятка звезд

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Российская киноиндустрия активно готовится к ежегодному открытому кинофестивалю «Кинотавр», который состоится в Сочи вот уже в 30-й раз. В этом году мероприятие поддерживает креативное промо с участием многих знаменитостей.

Танцевальное видео под трек Антохи МС «Это лето» разошлось посоцсетям. В ролике актеры и актрисы появляются в очень неожиданных образах. Все они примерили на себя стиль 90-х, появляясь в кадре в спортивных костюмах с золотом наперевес или в яркой, даже кислотной, одежде. До неузнаваемости изменились и их лица: например, Ирина Горбачева сначала появилась с ярко-розовыми волосами, а потом добавила в свой образ усы!

Также в юбилейном видео снялись Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Стычкин, Александр Паль, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Федор Бондарчук, президент фестиваля Александр Роднянский и другие.

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