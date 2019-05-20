«Билайн» показал, как заманить внуков на дачу

В новой рекламной кампании оператор сообщает о высоком качестве связи в Московской и Ленинградской областях.

«Билайн» и креативное агентство Contrapunto уверены: мобильный интернет за городом изменит дачную жизнь.

Сюжет ролика разворачивается на даче. Здесь и теплица, и лес, и домик с верандой, и даже хлев, который специально для съемок построили на площадке за один день.

Вдали от цивилизации молодежь не скучает: с мобильным интернетом за городом внуки и внучки могут смотреть фильмы, общаться с друзьями и делать покупки.

В главной роли традиционно Александр Ревва. Именно он сообщает зрителю о том, что «на грядках теперь не посадишь латук» и о том, что внукам под кино «стопроцентно зайдет кабачок».

В рамках кампании были созданы две версии ролика, адаптированные под Москву и Санкт-Петербург.

Юлиан Суетин, агентство Contrapunto: Тинейджеры дачу обычно не жалуют, как бы старшее поколение ни старалось их туда затащить. И если раньше бабушки заманивали любимых внуков на дачу домашними пирожками, то в эпоху соцсетей и мессенджеров нужно что-то серьезнее — качественный мобильный интернет. Да такой, чтобы миллениалы даже и не заметили, что оказались за городом. И ничто больше не будет мешать семейному единению!

Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Арт-директора — Анна Андрега, Александра Ильина

Стратегический директор — Екатерина Горяева

Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Юлия Боднарюк

Младший менеджер по работе с клиентами — Вера Яковлева

Продюсер — Андрей Шкатов

Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко

TheMarketingArm (работа со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с клиентами — Елизавета Дикусар

Bazelevs (продакшн)

Режиссер — Роман Жирных

Продюсер — Дмитрий Лобков