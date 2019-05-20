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18+
20.05.2019 в 09:45

«Билайн» показал, как заманить внуков на дачу

Всё предсказуемо — дело в интернете

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В новой рекламной кампании оператор сообщает о высоком качестве связи в Московской и Ленинградской областях.

«Билайн» и креативное агентство Contrapunto уверены: мобильный интернет за городом изменит дачную жизнь.

Сюжет ролика разворачивается на даче. Здесь и теплица, и лес, и домик с верандой, и даже хлев, который специально для съемок построили на площадке за один день.

Вдали от цивилизации молодежь не скучает: с мобильным интернетом за городом внуки и внучки могут смотреть фильмы, общаться с друзьями и делать покупки.

В главной роли традиционно Александр Ревва. Именно он сообщает зрителю о том, что «на грядках теперь не посадишь латук» и о том, что внукам под кино «стопроцентно зайдет кабачок».

В рамках кампании были созданы две версии ролика, адаптированные под Москву и Санкт-Петербург.

Юлиан Суетин, агентство Contrapunto:

Тинейджеры дачу обычно не жалуют, как бы старшее поколение ни старалось их туда затащить. И если раньше бабушки заманивали любимых внуков на дачу домашними пирожками, то в эпоху соцсетей и мессенджеров нужно что-то серьезнее — качественный мобильный интернет. Да такой, чтобы миллениалы даже и не заметили, что оказались за городом. И ничто больше не будет мешать семейному единению!

Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директора — Анна Андрега, Александра Ильина
Стратегический директор — Екатерина Горяева
Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Юлия Боднарюк
Младший менеджер по работе с клиентами — Вера Яковлева
Продюсер — Андрей Шкатов
Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко

TheMarketingArm (работа со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с клиентами — Елизавета Дикусар

Bazelevs (продакшн)

Режиссер — Роман Жирных
Продюсер — Дмитрий Лобков

Билайн Contrapunto
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