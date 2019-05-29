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18+
29.05.2019 в 18:20

#ЯБАТЬДРАКОНОВ: агентство «Свое мнение» рассказало о рекламе энергетиков с Джигурдой

Креативная концепция запуска нового бренда энергетика

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TURBO ENERGY — новый российский бренд энергетиков от компании «АКВАЛАЙФ». Его выход на российский рынок сопровождался громкой рекламной кампанией со смелым и провокационным слоганом — «Я Бать Драконов!».

Креативная концепция от брендингового агентства «Свое мнение» построена на провокации, вызывающем юморе, обыгрывании сериалов и интернет-мемов.

Запуск бренда был приурочен к выходу финального сезона культового сериала «Игра Престолов».

Креаторы вдохновлялись одной из главных персонажей сериала — Дейнерис, матерью драконов. Словосочетание «мать драконов» так часто упоминалось и пересказывалось героями и фанатами «Игры престолов», что превратилось в своеобразный речевой штамп, который ушел далеко за пределы аудитории сериала. Было решено обыграть, переосмыслить этот штамп, назвав бренд-героя — «Бать драконов».

Эту роль примерил на себя известный актер и шоумен Никита Джигурда, ставший главным героем рекламных видео-роликов.

Никита Джигурда — неоднозначный, одиозный персонаж, человек-мем, что отлично соответствует характеру нового бренда TURBO ENERGY.

Основной слоган кампании — #ябатьдраконов. Дополнительные, не менее провокационные — #точкаэнер-G, #энергетиксяйцами, #разубдивсебедракона.

Слоганы оформлены в виде хештегов, что подчеркивает их принадлежность к культуре интернет-мемов, а также упрощает распространение рекламных материалов в соцсетях и на видеоплатформах.

Дерзкие, провокационные сообщения, интригующая, цельная концепция позволили новому энергетику эффектно ворваться на полки магазинов и обратить на себя внимание молодой аудитории, которая, как правило, игнорирует основной поток рекламных сообщений. За полтора месяца рекламные ролики собрали более 10 миллионов просмотров на YouTube, однако лайков от пользователей у роликов примерно в десять раз меньше.

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