S7 Airlines сняла танцевальную рекламу в рамках летней кампании

В мае начинается пора летних отпусков и высокий сезон авиаперевозок. Основная задача кампании — рассказать об интересных направлениях маршрутной сети S7 Airlines для летнего отдыха и вдохновить на покупку авиабилета.
Креативная идея кампании разработана агентством Consume, которое предложило сконцентрироваться не на описании летних направлений, а на эмоциях, которые испытывает человек при покупке билета в отпуск. Кто-то начинает подготовку к отпуску с чтения путеводителей, кто-то выбирает красивый отель, кто-то обсуждает планы с друзьями. Но по-настоящему ощущение грядущего отпуска начинается только тогда, когда покупаешь билет.
Героев кампании, по словам ее создателей, мы видим именно в момент, когда «ждал весь год, и вот теперь билет у тебя в кармане». Не имеет значения, как скоро начинается отпуск — в мыслях человек уже там: на яхте на Лазурном Берегу, на вечеринках Ибицы, на набережной Барселоны и так далее.
Элеонора Романова, заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Group:
Мы показали совершенно разных героев, которые выбрали для себя разные направления летнего отдыха. Каждый выражает свои эмоции от этого ощущения по-своему, порой забавно, но зато очень искренне. Мы рады, если S7 Airlines станет сопричастна к искренним эмоциям людей, которых объединяет скорый отпуск.
Ролик стал рекламным дебютом актёра и режиссёра Григория Добрыгина.
Григорий Добрыгин:
Если все рекламные ролики снимаются с такими настроением и отношением к делу, то я готов продолжать.
В рамках рекламной кампании было принято решение сфокусироваться на охватных офлайн-каналах (ТВ, наружная реклама в крупнейших городах и радио), а также и на миксе digital-форматов. Для ТВ и OLV размещения используются длинная версия ролика и короткие — с каждым из героев — для роста частоты контакта и для персонализации сообщений в интернете под разные сегменты аудитории.
Рекламные ролики в рамках кампании «Отпуск начинается» уже появились на федеральном ТВ и в онлайн-каналах, а с 1 июня в крупнейших российских городах маршрутной сети S7 Airlines стартует наружная реклама. Рекламная кампания продлится до конца июня.
Состав творческой группы:
S7 Airlines (клиент)
Marketing Director — Eleonora Romanova
Marketing Communications Director — Natalia Kozlova
Brand Manager — Kristina Slavnikova
Head of Creative Group — Stanislav Fursov
Head of Production Group — Alexey Krasnov
Production Manager — Maria Artemchuk
Head of PR — Irina Kolesnikova
Head of Direct Communications — Elmira Agaeva
Head of B2C Communications — Yana Chupina
Media Group Head — Irina Nekrasova
CONSUME (креатив)
Креативный директор — Гатис Мурниекс
Креативный директор — Ольга Корсун
Аккаунт — Евгения Фаизова
STEREOTACTIC (продакшн)
Режиссёр — Григорий Добрыгин
Оператор — Марк Зисельсон
Хореограф — Олег Глушков
Продюсер — Евгения Афанасьева