S7 Airlines сняла танцевальную рекламу в рамках летней кампании

В мае начинается пора летних отпусков и высокий сезон авиаперевозок. Основная задача кампании — рассказать об интересных направлениях маршрутной сети S7 Airlines для летнего отдыха и вдохновить на покупку авиабилета.

Креативная идея кампании разработана агентством Consume, которое предложило сконцентрироваться не на описании летних направлений, а на эмоциях, которые испытывает человек при покупке билета в отпуск. Кто-то начинает подготовку к отпуску с чтения путеводителей, кто-то выбирает красивый отель, кто-то обсуждает планы с друзьями. Но по-настоящему ощущение грядущего отпуска начинается только тогда, когда покупаешь билет.

Героев кампании, по словам ее создателей, мы видим именно в момент, когда «ждал весь год, и вот теперь билет у тебя в кармане». Не имеет значения, как скоро начинается отпуск — в мыслях человек уже там: на яхте на Лазурном Берегу, на вечеринках Ибицы, на набережной Барселоны и так далее.

Элеонора Романова, заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Group: Мы показали совершенно разных героев, которые выбрали для себя разные направления летнего отдыха. Каждый выражает свои эмоции от этого ощущения по-своему, порой забавно, но зато очень искренне. Мы рады, если S7 Airlines станет сопричастна к искренним эмоциям людей, которых объединяет скорый отпуск.

Ролик стал рекламным дебютом актёра и режиссёра Григория Добрыгина.

Григорий Добрыгин: Если все рекламные ролики снимаются с такими настроением и отношением к делу, то я готов продолжать.

В рамках рекламной кампании было принято решение сфокусироваться на охватных офлайн-каналах (ТВ, наружная реклама в крупнейших городах и радио), а также и на миксе digital-форматов. Для ТВ и OLV размещения используются длинная версия ролика и короткие — с каждым из героев — для роста частоты контакта и для персонализации сообщений в интернете под разные сегменты аудитории.

Рекламные ролики в рамках кампании «Отпуск начинается» уже появились на федеральном ТВ и в онлайн-каналах, а с 1 июня в крупнейших российских городах маршрутной сети S7 Airlines стартует наружная реклама. Рекламная кампания продлится до конца июня.

