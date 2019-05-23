Запашные прорекламировали мороженое «Чистая линия»

Дрессировщики братья Запашные снялись в рекламном ролике бренда «Чистая Линия», представив зрителю новый — радужный — вид мороженого.

Кампания приурочена к запуску разноцветного мороженого «Радуга». По сюжету интервьюер спрашивает сотрудников цирка: «Что такое радуга?».

Тигр едва ли находит что прорычать, мим почему-то молчит, а вот Эдгард и Аскольд Запашные отвечают на этот вопрос очень даже развернуто. Нет, они не объясняют, что радуга — оптическое и метеорологическое явление. По их словам, это яркое мороженое, от которого хочется петь (и мим действительно запел!).