Баста стал амбассадором Head & Shoulders и снялся в его новой рекламной кампании

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) стал амбассадором бренда Head & Shoulders в России и стал лицом новой кампании бренда #НачнисГоловы.

Ключевая идея коллаборации в том, что уверенность в себе начинается с головы в прямом и переносном смысле: от зарождения идей и постановки целей до прически и чистой кожи головы без перхоти.

Этот инсайт лег и в основу рекламного ролика.