Баста стал амбассадором Head & Shoulders и снялся в его новой рекламной кампании

Музыкант Василий Вакуленко (Баста) стал амбассадором бренда Head & Shoulders в России и стал лицом новой кампании бренда #НачнисГоловы.
Ключевая идея коллаборации в том, что уверенность в себе начинается с головы в прямом и переносном смысле: от зарождения идей и постановки целей до прически и чистой кожи головы без перхоти.
Этот инсайт лег и в основу рекламного ролика.
Василий Вакуленко (Баста):
Успех невозможен по определению, если ты не выкладываешься на все 100%. Будь тем, кто ты есть, и уверенно иди к своей цели. По своему опыту знаю, что все действительно начинается с головы. Мне нравится слоган новой кампании Head & Shoulders, поэтому я с удовольствием присоединился к проекту #начнисголовы.